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Иван Завалий
Статистика
Иван Завалий - статистика
Завершил карьеру
18 сентября 1984 (42), Ставрополь
#17 | Нападающий
180 см | 79 кг
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2011/2012
Россия. Первый дивизион 2010
Россия. Первый дивизион 2009
Россия. Первый дивизион 2008
Россия. Кубок 2007/2008
Россия. Премьер-лига 2005
Россия. Премьер-лига 2004
Команда
И
Г
П
Ж
К
Балтика
33
4
0
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 47 тур
Балтика
1 : 0
15.05.2012
Черноморец
73' - 85'
Россия. ФНЛ, 45 тур
СКА-Хабаровск
0 : 0
02.05.2012
Балтика
87' - 90'
Россия. ФНЛ, 44 тур
Балтика
2 : 0
26.04.2012
Факел
82' - 90'
Россия. ФНЛ, 43 тур
Волгарь
0 : 1
20.04.2012
Балтика
73' - 90'
Россия. ФНЛ, 42 тур
Балтика
0 : 1
13.04.2012
Енисей
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 41 тур
Химки
1 : 1
07.04.2012
Балтика
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 40 тур
Балтика
1 : 1
01.04.2012
Луч
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 39 тур
КАМАЗ
0 : 1
26.03.2012
Балтика
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 37 тур
Торпедо Вл
1 : 1
04.11.2011
Балтика
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 36 тур
Балтика
0 : 1
27.10.2011
КАМАЗ
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 35 тур
Балтика
0 : 0
24.10.2011
Мордовия
1' - 84'
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волгарь
2 : 2
17.10.2011
Балтика
1' - 81'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Балтика
2 : 0
06.10.2011
Луч
69' - 90'
89'
Россия. ФНЛ, 31 тур
Балтика
0 : 1
03.10.2011
СКА-Хабаровск
46' - 90'
65'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Балтика
0 : 0
25.09.2011
Факел
73' - 90'
Россия. ФНЛ, 29 тур
Балтика
4 : 1
22.09.2011
Химки
64' - 90'
Россия. ФНЛ, 28 тур
Черноморец
1 : 2
15.09.2011
Балтика
60' - 90'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Балтика
0 : 1
12.08.2011
Cибирь
72' - 90'
87'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Балтика
2 : 1
09.08.2011
Енисей
46' - 90'
53'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Торпедо
4 : 0
11.07.2011
Балтика
1' - 46'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Балтика
1 : 3
24.06.2011
Торпедо Вл
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 16 тур
КАМАЗ
0 : 0
17.06.2011
Балтика
1' - 84'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Мордовия
3 : 1
14.06.2011
Балтика
84' - 90'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Балтика
1 : 0
07.06.2011
Волгарь
64' - 90'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Луч
0 : 0
27.05.2011
Балтика
70' - 90'
Россия. ФНЛ, 11 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
24.05.2011
Балтика
67' - 90'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Химки
1 : 1
14.05.2011
Балтика
1' - 90'
75'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Балтика
1 : 0
07.05.2011
Черноморец
59' - 90'
87'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Оренбург
1 : 1
28.04.2011
Балтика
62' - 90'
66'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Урал
3 : 0
25.04.2011
Балтика
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Балтика
0 : 0
18.04.2011
Динамо Бр
64' - 90'
68'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Балтика
0 : 1
15.04.2011
Шинник
59' - 90'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Cибирь
3 : 0
07.04.2011
Балтика
46' - 90'
73'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Енисей
0 : 0
04.04.2011
Балтика
1' - 90'
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