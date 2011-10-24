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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Балтика - Мордовия
Балтика - Мордовия: обзор матча 24 октября 2011
Балтика
24.10.2011, понедельник, 20:00
Россия. ФНЛ, 35 тур
0 : 0
Завершен
Мордовия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Балтика - Мордовия
Замена
А. Шубладзе
️️️️
И. Завалий
Желтая карточка
Ю. Роденков
Замена
Е. Кузнецов
️️️️
А. Зюзинс
Замена
М. Рафальскис
️️️️
Д. Сысуев
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
1
Александр Колинько
ВР
85
Михаил Попов
ЛЗ
55
Владислав Крючков
ЦЗ
3
Максим Плопа
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
35
Анатолий Романович
ЦП
17
Артурс Зюзинс
ЦП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
17
Иван Завалий
ЦФ
93
Юрий Роденков
ЦФ
20
Азамат Гонежуков
ЦФ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Мордовия
1
Денис Шебанов
ВР
87
Александр Симчевич
ЛЗ
3
Алексей Мулдаров
ЦЗ
4
Павел Степанец
ЦЗ
19
Евгений Осипов
ЦЗ
31
Максим Рогов
ЛП
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
11
Андрей Пазин
ОП
40
Юрий Кулешов
ЦП
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Главный тренер
Федор Щербаченко
Балтика
1
Алексей Рогачев
ВР
77
Александр Куканос
ЦЗ
21
Иван Лапин
ЦЗ
5
Егор Крыштафович
ЦЗ
88
Александр Шубладзе
ЦП
22
Евгений Кузнецов
ЦП
18
Максим Рафальскис
ЦП
Мордовия
24
Константин Зайцев
ВР
66
Александр Дутов
ОП
17
Эльбрус Танделов
ЦП
8
Анатолий Герк
ЦП
63
Дмитрий Рыжов
ЦП
32
Андрей Горбанец
АП
71
Максим Жестков
ПП
4-2-4
1
Колинько
85
Попов
55
Крючков
3
Плопа
89
Стоцкий
35
Романович
17
Зюзинс
8
Сысуев
20
Гонежуков
93
Роденков
17
Завалий
4-1-3-2
1
Шебанов
3
Мулдаров
4
Степанец
19
Осипов
87
Симчевич
11
Пазин
31
Рогов
40
Кулешов
9
Мухаметшин
8
Панченко
23
Мухаметшин
17
Завалий
88
Шубладзе
88
Шубладзе
17
Завалий
17
Зюзинс
22
Кузнецов
22
Кузнецов
17
Зюзинс
8
Сысуев
18
Рафальскис
18
Рафальскис
8
Сысуев
Остались в запасе
Балтика
Мордовия
77
Александр Куканос
ЦЗ
21
Иван Лапин
ЦЗ
5
Егор Крыштафович
ЦЗ
1
Алексей Рогачев
ВР
Главный тренер
Евгений Перевертайло
32
Андрей Горбанец
АП
17
Эльбрус Танделов
ЦП
24
Константин Зайцев
ВР
66
Александр Дутов
ОП
8
Анатолий Герк
ЦП
63
Дмитрий Рыжов
ЦП
71
Максим Жестков
ПП
Главный тренер
Федор Щербаченко
Остались в запасе
77
Александр Куканос
ЦЗ
21
Иван Лапин
ЦЗ
5
Егор Крыштафович
ЦЗ
1
Алексей Рогачев
ВР
Остались в запасе
32
Андрей Горбанец
АП
17
Эльбрус Танделов
ЦП
24
Константин Зайцев
ВР
66
Александр Дутов
ОП
8
Анатолий Герк
ЦП
63
Дмитрий Рыжов
ЦП
71
Максим Жестков
ПП
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Главный тренер
Федор Щербаченко
Статистика матча Балтика - Мордовия
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Информация о матче
Стадион:
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