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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Балтика - Химки
Балтика - Химки: обзор матча 22 сентября 2011
Балтика
22.09.2011, четверг, 20:00
Россия. ФНЛ, 29 тур
4 : 1
Завершен
Химки
31'
Д. Стоцкий
52'
А. Зюзинс
58'
А. Гонежуков (П)
89'
Ю. Роденков
80'
А. Воронкин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Балтика - Химки
ГОЛ! 4:1!
Ю. Роденков
ГОЛ! 3:1!
А. Воронкин
Желтая карточка
Д. Стоцкий
Желтая карточка
Ю. Роденков
Замена
А. Шубладзе
️️️️
М. Плопа
Замена
А. Блуднов
️️️️
А. Козлов
Замена
И. Завалий
️️️️
А. Гонежуков
Замена
Н. Тюнин
️️️️
В. Романенко
Замена
Ю. Роденков
️️️️
Д. Сысуев
ГОЛ с пенальти! 3:0!
А. Гонежуков
Красная карточка
Г. Наваловский
Желтая карточка
А. Воронкин
Замена
А. Говоров
️️️️
В. Воскобойников
ГОЛ! 2:0!
А. Зюзинс
Пас отдал
А. Козлов
Замена
С. Мирошниченко
️️️️
В. Тимофеев
ГОЛ! 1:0!
Д. Стоцкий
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
1
Александр Колинько
ВР
21
Иван Лапин
ЦЗ
55
Владислав Крючков
ЦЗ
3
Максим Плопа
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
22
Евгений Кузнецов
ЦП
35
Анатолий Романович
ЦП
44
Антон Козлов
ЦП
17
Артурс Зюзинс
ЦП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
20
Азамат Гонежуков
ЦФ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Химки
21
Роман Березовский
ВР
35
Оскарс Клява
ЦЗ
12
Сергей Ефимов
ЦЗ
88
Георгий Наваловский
ЦЗ
19
Артак Алексанян
ЦЗ
16
Дариус Мицейка
ЦЗ
13
Виталий Тимофеев
ПЗ
3
Артем Воронкин
ЦП
77
Владимир Романенко
ПВ
9
Владимир Воскобойников
ЦФ
9
Хасан Мамтов
ЦФ
Балтика
1
Алексей Рогачев
ВР
5
Егор Крыштафович
ЦЗ
4
Артем Блуднов
ЦП
88
Александр Шубладзе
ЦП
18
Максим Рафальскис
ЦП
17
Иван Завалий
ЦФ
93
Юрий Роденков
ЦФ
Химки
1
Сергей Козко
ВР
6
Виталий Шумейко
ЦЗ
24
Сергей Мирошниченко
ЦЗ
25
Дмитрий Соколов
ЛП
14
Ринат Мавлетдинов
ЦП
4
Николай Тюнин
ЦП
20
Андрей Говоров
ЦФ
4-4-2
1
Колинько
21
Лапин
55
Крючков
3
Плопа
89
Стоцкий
22
Кузнецов
44
Козлов
17
Зюзинс
35
Романович
20
Гонежуков
8
Сысуев
3-2-1-1-2
21
Березовский
88
Наваловский
19
Алексанян
16
Мицейка
13
Тимофеев
12
Ефимов
3
Воронкин
77
Романенко
9
Мамтов
9
Воскобойников
20
Гонежуков
17
Завалий
17
Завалий
20
Гонежуков
44
Козлов
4
Блуднов
4
Блуднов
44
Козлов
3
Плопа
88
Шубладзе
88
Шубладзе
3
Плопа
8
Сысуев
93
Роденков
93
Роденков
8
Сысуев
13
Тимофеев
24
Мирошниченко
24
Мирошниченко
13
Тимофеев
77
Романенко
4
Тюнин
4
Тюнин
77
Романенко
9
Воскобойников
20
Говоров
20
Говоров
9
Воскобойников
Остались в запасе
Балтика
Химки
5
Егор Крыштафович
ЦЗ
18
Максим Рафальскис
ЦП
1
Алексей Рогачев
ВР
Главный тренер
Евгений Перевертайло
1
Сергей Козко
ВР
6
Виталий Шумейко
ЦЗ
25
Дмитрий Соколов
ЛП
14
Ринат Мавлетдинов
ЦП
Остались в запасе
5
Егор Крыштафович
ЦЗ
18
Максим Рафальскис
ЦП
1
Алексей Рогачев
ВР
Остались в запасе
1
Сергей Козко
ВР
6
Виталий Шумейко
ЦЗ
25
Дмитрий Соколов
ЛП
14
Ринат Мавлетдинов
ЦП
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Статистика матча Балтика - Химки
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Информация о матче
Стадион:
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