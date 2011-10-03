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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Балтика - СКА-Хабаровск
Балтика - СКА-Хабаровск: обзор матча 03 октября 2011
Балтика
03.10.2011, понедельник, 20:00
Россия. ФНЛ, 31 тур
0 : 1
Завершен
СКА-Хабаровск
47'
Е. Луценко (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Балтика - СКА-Хабаровск
Замена
М. Трусевич
️️️️
А. Семенов
Замена
А. Блуднов
️️️️
Ю. Роденков
Замена
А. Гонежуков
️️️️
Д. Сысуев
Замена
А. Шубладзе
️️️️
М. Плопа
Желтая карточка
К. Кочубей
Замена
А. Нечаев
️️️️
А. Киселев
Замена
К. Кочубей
️️️️
И. Бырлов
Желтая карточка
И. Завалий
Желтая карточка
А. Семенов
Желтая карточка
А. Киселев
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Е. Луценко
Замена
И. Завалий
️️️️
А. Козлов
Желтая карточка
А. Яркин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
1
Александр Колинько
ВР
85
Михаил Попов
ЛЗ
3
Максим Плопа
ЦЗ
55
Владислав Крючков
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
22
Евгений Кузнецов
ЦП
44
Антон Козлов
ЦП
17
Артурс Зюзинс
ЦП
35
Анатолий Романович
ЦП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
93
Юрий Роденков
ЦФ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
СКА-Хабаровск
40
Антон Козорез
ВР
18
Антон Киселев
ВР
13
Андрей Семенов
ЦЗ
5
Сергей Нестеренко
ЦЗ
13
Алексей Семенов
ПЗ
26
Даниэль Балан
ПЗ
7
Игорь Бырлов
ЦП
27
Андрей Мурнин
ЦП
3
Сергей Голяткин
АП
22
Александр Яркин
ЦФ
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Сергей Фельдман
Балтика
1
Алексей Рогачев
ВР
5
Егор Крыштафович
ЦЗ
18
Максим Рафальскис
ЦП
4
Артем Блуднов
ЦП
88
Александр Шубладзе
ЦП
17
Иван Завалий
ЦФ
20
Азамат Гонежуков
ЦФ
СКА-Хабаровск
1
Евгений Шамрин
ВР
2
Владимир Друковский
ЦЗ
5
Антон Купчин
ПЗ
8
Кирилл Кочубей
ЦП
18
Александр Нечаев
ЦП
99
Валерий Андроник
ЦП
30
Максим Трусевич
ЦП
4-4-2
1
Колинько
85
Попов
3
Плопа
55
Крючков
89
Стоцкий
22
Кузнецов
17
Зюзинс
35
Романович
44
Козлов
93
Роденков
8
Сысуев
4-2-1-2
40
Козорез
26
Балан
13
Семенов
5
Нестеренко
13
Семенов
7
Бырлов
27
Мурнин
3
Голяткин
48
Луценко
22
Яркин
93
Роденков
4
Блуднов
4
Блуднов
93
Роденков
44
Козлов
17
Завалий
17
Завалий
44
Козлов
3
Плопа
88
Шубладзе
88
Шубладзе
3
Плопа
8
Сысуев
20
Гонежуков
20
Гонежуков
8
Сысуев
7
Бырлов
8
Кочубей
8
Кочубей
7
Бырлов
18
Киселев
18
Нечаев
18
Нечаев
18
Киселев
13
Семенов
30
Трусевич
30
Трусевич
13
Семенов
Остались в запасе
Балтика
СКА-Хабаровск
18
Максим Рафальскис
ЦП
5
Егор Крыштафович
ЦЗ
1
Алексей Рогачев
ВР
Главный тренер
Евгений Перевертайло
2
Владимир Друковский
ЦЗ
99
Валерий Андроник
ЦП
1
Евгений Шамрин
ВР
5
Антон Купчин
ПЗ
Главный тренер
Сергей Фельдман
Остались в запасе
18
Максим Рафальскис
ЦП
5
Егор Крыштафович
ЦЗ
1
Алексей Рогачев
ВР
Остались в запасе
2
Владимир Друковский
ЦЗ
99
Валерий Андроник
ЦП
1
Евгений Шамрин
ВР
5
Антон Купчин
ПЗ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Главный тренер
Сергей Фельдман
Статистика матча Балтика - СКА-Хабаровск
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
- : -
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
СКА-Хабаровск
1 : 2
18.10.2026
Волга
Информация о матче
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