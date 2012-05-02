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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
СКА-Хабаровск - Балтика
СКА-Хабаровск - Балтика: обзор матча 02 мая 2012
СКА-Хабаровск
02.05.2012, среда, 12:00
Россия. ФНЛ, группа B, 45 тур
0 : 0
Завершен
Балтика
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СКА-Хабаровск - Балтика
+1
Замена
В. Каленкович
️️️️
М. Вотинов
Желтая карточка
И. Лапин
Замена
И. Завалий
️️️️
А. Зюзинс
Замена
А. Шубладзе
️️️️
Д. Сысуев
Желтая карточка
М. Соловей
Желтая карточка
А. Гонежуков
Замена
К. Кочубей
️️️️
А. Киселев
Желтая карточка
И. Лапин
Желтая карточка
А. Киселев
Замена
В. Никифоров
️️️️
А. Радченко
Замена
А. Яркин
️️️️
А. Васильев
+1
Замена
А. Гонежуков
️️️️
А. Сальников
Замена
С. Голяткин
️️️️
М. Трусевич
+1
Желтая карточка
А. Мурнин
20'
Желтая карточка
Р. Войдель
Желтая карточка
Ю. Лебедев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
18
Антон Киселев
ВР
1
Алексей Солосин
ВР
13
Андрей Семенов
ЦЗ
5
Сергей Нестеренко
ЦЗ
8
Алексей Васильев
ЛП
3
Михаил Соловей
ОП
27
Андрей Мурнин
ЦП
30
Максим Трусевич
ЦП
35
Анатолий Романович
ЦП
48
Евгений Луценко
ЦФ
27
Александр Радченко
ЦФ
Главный тренер
Александр Григорян
Балтика
1
Александр Колинько
ВР
21
Иван Лапин
ЦЗ
81
Константин Зимулька
ЦЗ
27
Юрий Лебедев
ПЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
20
Роман Войдель
ЛП
8
Григорий Чиркин
ЦП
17
Артурс Зюзинс
ЦП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
47
Андрей Сальников
ЦФ
45
Максим Вотинов
ЦФ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
СКА-Хабаровск
1
Евгений Шамрин
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
6
Иван Кальчук
ЛЗ
5
Дмитрий Кудинов
ЦЗ
8
Кирилл Кочубей
ЦП
3
Сергей Голяткин
АП
22
Александр Яркин
ЦФ
Балтика
31
Денис Пчелинцев
ВР
85
Михаил Попов
ЛЗ
55
Владислав Крючков
ЦЗ
93
Виталий Каленкович
ЛП
88
Александр Шубладзе
ЦП
17
Иван Завалий
ЦФ
20
Азамат Гонежуков
ЦФ
2-1-4-2
18
Киселев
13
Семенов
5
Нестеренко
3
Соловей
8
Васильев
30
Трусевич
35
Романович
27
Мурнин
27
Радченко
48
Луценко
4-3-3
1
Колинько
89
Стоцкий
21
Лапин
81
Зимулька
27
Лебедев
8
Чиркин
17
Зюзинс
20
Войдель
45
Вотинов
47
Сальников
8
Сысуев
18
Киселев
8
Кочубей
8
Кочубей
18
Киселев
27
Радченко
10
Никифоров
10
Никифоров
27
Радченко
8
Васильев
22
Яркин
22
Яркин
8
Васильев
30
Трусевич
3
Голяткин
3
Голяткин
30
Трусевич
8
Сысуев
88
Шубладзе
88
Шубладзе
8
Сысуев
17
Зюзинс
17
Завалий
17
Завалий
17
Зюзинс
45
Вотинов
93
Каленкович
93
Каленкович
45
Вотинов
47
Сальников
20
Гонежуков
20
Гонежуков
47
Сальников
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Балтика
1
Евгений Шамрин
ВР
6
Иван Кальчук
ЛЗ
5
Дмитрий Кудинов
ЦЗ
Главный тренер
Александр Григорян
31
Денис Пчелинцев
ВР
85
Михаил Попов
ЛЗ
55
Владислав Крючков
ЦЗ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Остались в запасе
1
Евгений Шамрин
ВР
6
Иван Кальчук
ЛЗ
5
Дмитрий Кудинов
ЦЗ
Остались в запасе
31
Денис Пчелинцев
ВР
85
Михаил Попов
ЛЗ
55
Владислав Крючков
ЦЗ
Главный тренер
Александр Григорян
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Статистика матча СКА-Хабаровск - Балтика
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
- : -
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
СКА-Хабаровск
1 : 2
18.10.2026
Волга
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Стадион:
им. В.И. Ленина
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