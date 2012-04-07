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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Химки - Балтика
Химки - Балтика: обзор матча 07 апреля 2012
Химки
07.04.2012, суббота, 14:00
Россия. ФНЛ, группа B, 41 тур
1 : 1
Завершен
Балтика
87'
А. Едигарян (П)
17'
А. Сальников
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Химки - Балтика
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Едигарян
Замена
А. Гонежуков
️️️️
Ю. Роденков
Замена
А. Козлов
️️️️
Д. Сысуев
Желтая карточка
Р. Войдель
Замена
М. Вотинов
️️️️
А. Зюзинс
Желтая карточка
Д. Сысуев
Замена
С. Дебле
️️️️
Х. Мамтов
Желтая карточка
В. Тимофеев
+1
Замена
Д. Рыжов
️️️️
В. Романенко
Желтая карточка
Г. Наваловский
17'
ГОЛ! 0:1!
А. Сальников
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химки
25
Артур Нигматуллин
ВР
6
Виталий Шумейко
ЦЗ
12
Сергей Ефимов
ЦЗ
88
Георгий Наваловский
ЦЗ
13
Виталий Тимофеев
ПЗ
22
Евгений Кузнецов
ЦП
3
Артем Воронкин
ЦП
87
Артур Едигарян
ЦП
77
Владимир Романенко
ПВ
9
Владимир Воскобойников
ЦФ
9
Хасан Мамтов
ЦФ
Балтика
31
Денис Пчелинцев
ВР
81
Константин Зимулька
ЦЗ
3
Максим Плопа
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
27
Юрий Лебедев
ПЗ
20
Роман Войдель
ЛП
17
Артурс Зюзинс
ЦП
8
Григорий Чиркин
ЦП
47
Андрей Сальников
ЦФ
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
93
Юрий Роденков
ЦФ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Химки
26
Владимир Сулейманов
ВР
55
Сергей Скобляков
ЛЗ
15
Александр Каракин
ЦЗ
19
Артак Алексанян
ЦЗ
8
Серж Дебле
ЦП
14
Ринат Мавлетдинов
ЦП
63
Дмитрий Рыжов
ЦП
Балтика
33
Артем Кляшторный
ВР
85
Михаил Попов
ЛЗ
55
Владислав Крючков
ЦЗ
44
Антон Козлов
ЦП
17
Иван Завалий
ЦФ
45
Максим Вотинов
ЦФ
20
Азамат Гонежуков
ЦФ
4-3-1-2
25
Нигматуллин
6
Шумейко
12
Ефимов
88
Наваловский
13
Тимофеев
22
Кузнецов
3
Воронкин
87
Едигарян
77
Романенко
9
Мамтов
9
Воскобойников
4-3-3
31
Пчелинцев
27
Лебедев
81
Зимулька
3
Плопа
89
Стоцкий
17
Зюзинс
8
Чиркин
20
Войдель
93
Роденков
8
Сысуев
47
Сальников
9
Мамтов
8
Дебле
8
Дебле
9
Мамтов
77
Романенко
63
Рыжов
63
Рыжов
77
Романенко
8
Сысуев
44
Козлов
44
Козлов
8
Сысуев
17
Зюзинс
45
Вотинов
45
Вотинов
17
Зюзинс
93
Роденков
20
Гонежуков
20
Гонежуков
93
Роденков
Остались в запасе
Химки
Балтика
15
Александр Каракин
ЦЗ
26
Владимир Сулейманов
ВР
55
Сергей Скобляков
ЛЗ
19
Артак Алексанян
ЦЗ
14
Ринат Мавлетдинов
ЦП
33
Артем Кляшторный
ВР
17
Иван Завалий
ЦФ
85
Михаил Попов
ЛЗ
55
Владислав Крючков
ЦЗ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Остались в запасе
15
Александр Каракин
ЦЗ
26
Владимир Сулейманов
ВР
55
Сергей Скобляков
ЛЗ
19
Артак Алексанян
ЦЗ
14
Ринат Мавлетдинов
ЦП
Остались в запасе
33
Артем Кляшторный
ВР
17
Иван Завалий
ЦФ
85
Михаил Попов
ЛЗ
55
Владислав Крючков
ЦЗ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Статистика матча Химки - Балтика
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
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