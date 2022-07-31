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    Матиас Вера - статистика

    #22 | Полузащитник
    Имя Матиас
    Фамилия Вера
    Команда Хьюстон
    Состав Основной
    Родной город Мерло
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 26 октября 1995 (27 лет)
    Рост 173
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Хьюстон 27 0 0 6 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.10.2022 1' -90' Хьюстон (Хьюстон) 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
    03.10.2022 1' -90' Нэшвилл (Нэшвилл) 1:2 Хьюстон (Хьюстон)
    19.09.2022 1' -83' Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 3:1 Хьюстон (Хьюстон)
    11.09.2022 1' -41' Хьюстон (Хьюстон) 0:0 Канзаc Сити (Канзас-Сити)
    18' 41'
    05.09.2022 1' -90' Сиэтл (Сиэтл) 2:1 Хьюстон (Хьюстон)
    01.09.2022 1' -90' Хьюстон (Хьюстон) 2:1 Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
    27.08.2022 1' -90' Миннесота Юнайтед (Миннесота) 2:1 Хьюстон (Хьюстон)
    21.08.2022 1' -77' Колорадо (Денвер) 1:1 Хьюстон (Хьюстон)
    14.08.2022 Был в запасе Хьюстон (Хьюстон) 2:3 Монреаль Импакт (Монреаль)
    31.07.2022 1' -73' Филадельфия Юнион (Филадельфия) 6:0 Хьюстон (Хьюстон)
    63'
    24.07.2022 1' -46' Хьюстон (Хьюстон) 1:2 Миннесота Юнайтед (Миннесота)
    18.07.2022 1' -68' Сан-Хосе (Сан-Хосе) 1:2 Хьюстон (Хьюстон)
    43'
    13.07.2022 1' -65' Остин (Остин) 3:1 Хьюстон (Хьюстон)
    10.07.2022 1' -90' Хьюстон (Хьюстон) 2:2 Даллас (Даллас)
    04.07.2022 1' -77' Хьюстон (Хьюстон) 1:2 Шарлотт (Шарлотт)
    28'
    30.06.2022 1' -90' Портленд (Портленд) 2:1 Хьюстон (Хьюстон)
    69'
    26.06.2022 1' -90' Хьюстон (Хьюстон) 2:0 Чикаго Файр (Чикаго)
    19.06.2022 1' -65' Орландо Сити (Орландо) 2:1 Хьюстон (Хьюстон)
    21'
    29.05.2022 1' -68' Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити) 3:0 Хьюстон (Хьюстон)
    08.05.2022 1' -84' Ди Си Юнайтед (Вашингтон) 2:0 Хьюстон (Хьюстон)
    23.04.2022 1' -68' Даллас (Даллас) 2:1 Хьюстон (Хьюстон)
    17.04.2022 1' -78' Хьюстон (Хьюстон) 0:0 Портленд (Портленд)
    10.04.2022 1' -90' Хьюстон (Хьюстон) 4:3 Сан-Хосе (Сан-Хосе)
    03.04.2022 1' -90' Интер (Майами) 1:3 Хьюстон (Хьюстон)
    20.03.2022 1' -85' Хьюстон (Хьюстон) 1:1 Колорадо (Денвер)
    13.03.2022 1' -90' Хьюстон (Хьюстон) 2:1 Ванкувер Уайткепс (Ванкувер)
    05.03.2022 1' -90' Канзаc Сити (Канзас-Сити) 1:0 Хьюстон (Хьюстон)
    90'
    28.02.2022 1' -90' Хьюстон (Хьюстон) 0:0 Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
    34'
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