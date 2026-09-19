Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Аргентина. Примера
Команды
Сентраль Кордоба
Матиас Вера
Статистика
€ 350 тыс
Матиас Вера - статистика
Сентраль Кордоба
26 октября 1995 (30), Мерло
#22 | Полузащитник
173 см
Аргентина
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Аргентина. Примера, 10 тур
Сентраль Кордоба
2 : 2
19.09.2026
Дефенса и Хустисия
1' - 90'
Аргентина. Примера, 9 тур
Бока Хуниорс
3 : 1
12.09.2026
Сентраль Кордоба
1' - 90'
Аргентина. Примера, 8 тур
Сентраль Кордоба
0 : 1
06.09.2026
Индепендьенте
1' - 90'
Статистика по турнирам
Аргентина. Примера 2026
Аргентина. Примера 2025
Копа Судамерикана 2025
США. МЛС 2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Динамо Хьюстон
27
0
0
6
1
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 48 тур
Динамо Хьюстон
1 : 3
10.10.2022
Лос-Анджелес Гэлакси
1' - 90'
США. МЛС, 47 тур
Нэшвилл
1 : 2
03.10.2022
Динамо Хьюстон
1' - 90'
США. МЛС, 45 тур
Лос-Анджелес
3 : 1
19.09.2022
Динамо Хьюстон
1' - 83'
США. МЛС, 43 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
11.09.2022
Канзаc Сити
1' - 41'
18'
41'
США. МЛС, 41 тур
Сиэтл
2 : 1
05.09.2022
Динамо Хьюстон
1' - 90'
США. МЛС, 40 тур
Динамо Хьюстон
2 : 1
01.09.2022
Лос-Анджелес
1' - 90'
США. МЛС, 38 тур
Миннесота Юнайтед
2 : 1
27.08.2022
Динамо Хьюстон
1' - 90'
США. МЛС, 37 тур
Колорадо
1 : 1
21.08.2022
Динамо Хьюстон
1' - 77'
США. МЛС, 35 тур
Динамо Хьюстон
2 : 3
14.08.2022
Монреаль
Был в запасе
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
6 : 0
31.07.2022
Динамо Хьюстон
1' - 73'
63'
США. МЛС, 30 тур
Динамо Хьюстон
1 : 2
24.07.2022
Миннесота Юнайтед
1' - 46'
США. МЛС, 29 тур
Сан-Хосе
1 : 2
18.07.2022
Динамо Хьюстон
1' - 68'
43'
США. МЛС, 27 тур
Остин
3 : 1
13.07.2022
Динамо Хьюстон
1' - 65'
США. МЛС, 27 тур
Динамо Хьюстон
2 : 2
10.07.2022
Даллас
1' - 90'
США. МЛС, 25 тур
Динамо Хьюстон
1 : 2
04.07.2022
Шарлотт
1' - 77'
28'
США. МЛС, 24 тур
Портленд
2 : 1
30.06.2022
Динамо Хьюстон
1' - 90'
69'
США. МЛС, 22 тур
Динамо Хьюстон
2 : 0
26.06.2022
Чикаго Файр
1' - 90'
США. МЛС, 21 тур
Орландо Сити
2 : 1
19.06.2022
Динамо Хьюстон
1' - 65'
21'
США. МЛС, 20 тур
Реал Солт-Лейк
3 : 0
29.05.2022
Динамо Хьюстон
1' - 68'
США. МЛС, 14 тур
Ди Си Юнайтед
2 : 0
08.05.2022
Динамо Хьюстон
1' - 84'
США. МЛС, 11 тур
Даллас
2 : 1
23.04.2022
Динамо Хьюстон
1' - 68'
США. МЛС, 10 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
17.04.2022
Портленд
1' - 78'
США. МЛС, 9 тур
Динамо Хьюстон
4 : 3
10.04.2022
Сан-Хосе
1' - 90'
США. МЛС, 7 тур
Интер Майами
1 : 3
03.04.2022
Динамо Хьюстон
1' - 90'
США. МЛС, 6 тур
Динамо Хьюстон
1 : 1
20.03.2022
Колорадо
1' - 85'
США. МЛС, 4 тур
Динамо Хьюстон
2 : 1
13.03.2022
Ванкувер Уайткепс
1' - 90'
США. МЛС, 2 тур
Канзаc Сити
1 : 0
05.03.2022
Динамо Хьюстон
1' - 90'
90'
США. МЛС, 2 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
28.02.2022
Реал Солт-Лейк
1' - 90'
34'
Главные новости
Дзюба закончил карьеру, но потом передумал; Батраков может перейти в «МЮ» или «Челси», новый клуб Месси и другие новости
02:00
Агент Дзюбы: «Мы переплюнули историю с Роналду»
01:50
2
Жезуш сделал заявление о конфликте с Роналду после 3-й победы Португалии в Лиге наций
01:30
Мостовой отреагировал на завершение карьеры Дзюбы
00:57
1
Журавель – о Роналду: «Наконец-то можно не оглядываться, как павлин распушает хвост»
00:45
Жена Карпина – о выборе имени для сына: «Уже понимаю, в каких местах бомбанет у народа»
00:19
4
Президент российского клуба: «Я выезжаю на переговоры с Дзюбой»
Вчера, 23:59
4
Лига наций. Португалия выиграла без Роналду, первая победа Клоппа, сенсационное поражение Норвегии и другие результаты
Вчера, 23:42
Видео
Карседо пришел в бар к болельщикам «Спартака»
Вчера, 23:35
4
Шнякин – о Губерниеве: «Солома в голове воспламеняется мгновенно»
Вчера, 23:17
2
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+