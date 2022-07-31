Матиас Вера - статистика
#22 | Полузащитник
|Имя
|Матиас
|Фамилия
|Вера
|Команда
|Хьюстон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мерло
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 октября 1995 (27 лет)
|Рост
|173
|Имя
|Матиас
|Фамилия
|Вера
|Команда
|Хьюстон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мерло
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 октября 1995 (27 лет)
|Рост
|173
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Хьюстон
|27
|0
|0
|6
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.10.2022
|1' -90'
|Хьюстон (Хьюстон)
|1:3
|Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
|03.10.2022
|1' -90'
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|1:2
|Хьюстон (Хьюстон)
|19.09.2022
|1' -83'
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|3:1
|Хьюстон (Хьюстон)
|11.09.2022
|1' -41'
|Хьюстон (Хьюстон)
|0:0
|Канзаc Сити (Канзас-Сити)
|18' 41'
|05.09.2022
|1' -90'
|Сиэтл (Сиэтл)
|2:1
|Хьюстон (Хьюстон)
|01.09.2022
|1' -90'
|Хьюстон (Хьюстон)
|2:1
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|27.08.2022
|1' -90'
|Миннесота Юнайтед (Миннесота)
|2:1
|Хьюстон (Хьюстон)
|21.08.2022
|1' -77'
|Колорадо (Денвер)
|1:1
|Хьюстон (Хьюстон)
|14.08.2022
|Был в запасе
|Хьюстон (Хьюстон)
|2:3
|Монреаль Импакт (Монреаль)
|31.07.2022
|1' -73'
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)
|6:0
|Хьюстон (Хьюстон)
|63'
|24.07.2022
|1' -46'
|Хьюстон (Хьюстон)
|1:2
|Миннесота Юнайтед (Миннесота)
|18.07.2022
|1' -68'
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)
|1:2
|Хьюстон (Хьюстон)
|43'
|13.07.2022
|1' -65'
|Остин (Остин)
|3:1
|Хьюстон (Хьюстон)
|10.07.2022
|1' -90'
|Хьюстон (Хьюстон)
|2:2
|Даллас (Даллас)
|04.07.2022
|1' -77'
|Хьюстон (Хьюстон)
|1:2
|Шарлотт (Шарлотт)
|28'
|30.06.2022
|1' -90'
|Портленд (Портленд)
|2:1
|Хьюстон (Хьюстон)
|69'
|26.06.2022
|1' -90'
|Хьюстон (Хьюстон)
|2:0
|Чикаго Файр (Чикаго)
|19.06.2022
|1' -65'
|Орландо Сити (Орландо)
|2:1
|Хьюстон (Хьюстон)
|21'
|29.05.2022
|1' -68'
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|3:0
|Хьюстон (Хьюстон)
|08.05.2022
|1' -84'
|Ди Си Юнайтед (Вашингтон)
|2:0
|Хьюстон (Хьюстон)
|23.04.2022
|1' -68'
|Даллас (Даллас)
|2:1
|Хьюстон (Хьюстон)
|17.04.2022
|1' -78'
|Хьюстон (Хьюстон)
|0:0
|Портленд (Портленд)
|10.04.2022
|1' -90'
|Хьюстон (Хьюстон)
|4:3
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)
|03.04.2022
|1' -90'
|Интер (Майами)
|1:3
|Хьюстон (Хьюстон)
|20.03.2022
|1' -85'
|Хьюстон (Хьюстон)
|1:1
|Колорадо (Денвер)
|13.03.2022
|1' -90'
|Хьюстон (Хьюстон)
|2:1
|Ванкувер Уайткепс (Ванкувер)
|05.03.2022
|1' -90'
|Канзаc Сити (Канзас-Сити)
|1:0
|Хьюстон (Хьюстон)
|90'
|28.02.2022
|1' -90'
|Хьюстон (Хьюстон)
|0:0
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|34'