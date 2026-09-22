Матчи за последние 30 дней
Аргентина. Примера, 10 тур
Кубок Либертадорес, 1/4 финала
Аргентина. Примера, 9 тур
Кубок Либертадорес, 1/4 финала
Статистика по турнирам
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 36 тур
Бразилия. Серия А, 32 тур
Бразилия. Серия А, 33 тур
Бразилия. Серия А, 31 тур
Бразилия. Серия А, 30 тур
Бразилия. Серия А, 29 тур
Бразилия. Серия А, 28 тур
Бразилия. Серия А, 27 тур
Бразилия. Серия А, 25 тур
Бразилия. Серия А, 22 тур
Бразилия. Серия А, 24 тур
Бразилия. Серия А, 23 тур
Бразилия. Серия А, 21 тур
Бразилия. Серия А, 20 тур
Бразилия. Серия А, 19 тур
Бразилия. Серия А, 14 тур
Бразилия. Серия А, 11 тур
Бразилия. Серия А, 10 тур