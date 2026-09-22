Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 1,30 млн

Габриэль Невес - статистика

Эстудиантес
11 августа 1997 (29), Мальдонадо
#8 | Полузащитник
171 см
Уругвай
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Аргентина. Примера, 10 тур
Ланус
2 : 1
22.09.2026
Эстудиантес
1' - 90'
Кубок Либертадорес, 1/4 финала
Коринтианс
0 : 1
17.09.2026
Эстудиантес
76' - 90'
Аргентина. Примера, 9 тур
Эстудиантес
2 : 1
12.09.2026
Платенсе
1' - 90'
Кубок Либертадорес, 1/4 финала
Эстудиантес
1 : 1
10.09.2026
Коринтианс
Был в запасе
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сан-Паулу
19
1
0
6
1
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
30.11.2023
Сан-Паулу
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2023
Сан-Паулу
1' - 29'
29'
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сан-Паулу
1 : 0
09.11.2023
Брагантино
71' - 90'
77'
Бразилия. Серия А, 31 тур
Сан-Паулу
1 : 0
03.11.2023
Крузейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 30 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 1
29.10.2023
Сан-Паулу
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 29 тур
Палмейрас
5 : 0
26.10.2023
Сан-Паулу
1' - 36'
Бразилия. Серия А, 28 тур
Сан-Паулу
3 : 0
22.10.2023
Гремио
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 27 тур
Гойас
2 : 0
19.10.2023
Сан-Паулу
71' - 90'
Бразилия. Серия А, 25 тур
Сан-Паулу
2 : 1
01.10.2023
Коринтианс
77' - 90'
90'
Бразилия. Серия А, 22 тур
Сан-Паулу
2 : 1
28.09.2023
Коритиба
1' - 74'
Бразилия. Серия А, 24 тур
Сан-Паулу
1 : 2
21.09.2023
Форталеза
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 23 тур
Интернасьонал
2 : 1
14.09.2023
Сан-Паулу
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 21 тур
Америка Минейро
2 : 1
27.08.2023
Сан-Паулу
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 20 тур
Сан-Паулу
0 : 0
19.08.2023
Ботафого
1' - 83'
Бразилия. Серия А, 19 тур
Фламенго
1 : 1
14.08.2023
Сан-Паулу
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 14 тур
Брагантино
0 : 0
09.07.2023
Сан-Паулу
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 11 тур
Сан-Паулу
2 : 1
22.06.2023
Атлетико Паранаэнсе
1' - 90'
19'
85'
Бразилия. Серия А, 10 тур
Сан-Паулу
0 : 2
11.06.2023
Палмейрас
1' - 46'
Бразилия. Серия А, 9 тур
Гремио
2 : 1
04.06.2023
Сан-Паулу
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 8 тур
Сан-Паулу
2 : 1
28.05.2023
Гойас
1' - 72'
Бразилия. Серия А, 7 тур
Сан-Паулу
4 : 2
21.05.2023
Васко да Гама
1' - 58'
Бразилия. Серия А, 6 тур
Коринтианс
1 : 1
14.05.2023
Сан-Паулу
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 5 тур
Форталеза
0 : 0
12.05.2023
Сан-Паулу
64' - 90'
80'
Бразилия. Серия А, 4 тур
Сан-Паулу
2 : 0
07.05.2023
Интернасьонал
1' - 63'
58'
Бразилия. Серия А, 3 тур
Коритиба
1 : 1
29.04.2023
Сан-Паулу
80' - 90'
Бразилия. Серия А, 2 тур
Сан-Паулу
3 : 0
23.04.2023
Америка Минейро
59' - 90'
Бразилия. Серия А, 1 тур
Ботафого
2 : 1
16.04.2023
Сан-Паулу
82' - 90'
Главные новости
Агент Дзюбы: «Мы переплюнули историю с Роналду»
01:50
Жезуш сделал заявление о конфликте с Роналду после 3-й победы Португалии в Лиге наций
01:30
Мостовой отреагировал на завершение карьеры Дзюбы
00:57
1
Журавель – о Роналду: «Наконец-то можно не оглядываться, как павлин распушает хвост»
00:45
Жена Карпина – о выборе имени для сына: «Уже понимаю, в каких местах бомбанет у народа»
00:19
1
Президент российского клуба: «Я выезжаю на переговоры с Дзюбой»
Вчера, 23:59
2
Лига наций. Португалия выиграла без Роналду, первая победа Клоппа, сенсационное поражение Норвегии и другие результаты
Вчера, 23:42
ВидеоКарседо пришел в бар к болельщикам «Спартака»
Вчера, 23:35
2
Шнякин – о Губерниеве: «Солома в голове воспламеняется мгновенно»
Вчера, 23:17
1
Названа причина завершения карьеры 38-летнего Дзюбы
Вчера, 22:56
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+