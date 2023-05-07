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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сан-Паулу - Интернасьонал
Сан-Паулу - Интернасьонал: обзор матча 07 мая 2023
Сан-Паулу
07.05.2023, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 4 тур
2 : 0
Завершен
Интернасьонал
33'
Лусиано
70'
П. Майя
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сан-Паулу - Интернасьонал
Замена
С. Мендес
️️️️
Р. Нестор
89'
Замена
М. Араухо
️️️️
Лусиано
89'
Желтая карточка
В. Рато
82'
79'
Желтая карточка
Р. Моледо
78'
Замена
Р. Моледо
️️️️
Витао
Замена
В. Рато
️️️️
Алиссон
78'
ГОЛ! 2:0!
П. Майя
70'
67'
Желтая карточка
Г. Меркадо
Замена
Луан
️️️️
Г. Невес
63'
Замена
Х. Кальери
️️️️
М. Пауло
62'
59'
Замена
П. Энрике
️️️️
Маурисио
Желтая карточка
Г. Невес
58'
58'
Желтая карточка
Маурисио
46'
Замена
Ф. Бустос
️️️️
И. Гомес
46'
Замена
Г. Баральяс
️️️️
Г. Кампаньяро
Желтая карточка
Рафинья
45'
+2
Пенальти не реализован!
Лусиано
33'
ГОЛ! 1:0!
Лусиано
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Паулу
23
Рафаэл
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
5
Роберт Арболеда
ЦЗ
25
Алиссон
ЛВ
29
Пабло Майя
ОП
8
Габриэль Невес
ОП
11
Родриго Нестор
ЦП
38
Кайо Паулиста
ЦФ
32
Маркос Пауло
ЦФ
10
Лусиано
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Интернасьонал
13
Кейллер
ВР
6
Рене
ЛЗ
44
Витао
ЦЗ
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
3
Игор Гомес
ЦЗ
14
Карлос де Пена
ЛВ
15
Густаво Кампаньяро
ЦП
18
Маурисио
АП
10
Алан Патрик
АП
4
Луис Адриано
ЦФ
94
Вандерсон
РФ
Главный тренер
Мано Менезес
Сан-Паулу
13
Жандрей
ВР
34
Рай Рамос
ЦЗ
19
Диего Коста
ЦЗ
28
Луис Орехуэла
ПЗ
32
Себастьян Мендес
ОП
10
Веллингтон Рато
АП
36
Патрик
ЦФ
15
Алан Франко
ЦФ
15
Микель Араухо
ЦФ
33
Луан
ЦФ
9
Хонатан Кальери
ЦФ
9
Жуан
ЦФ
Интернасьонал
12
Джон
ВР
4
Родриго Моледо
ЦЗ
36
Тауан Лара
ЦЗ
22
Николас Эрнандес
ЦЗ
14
Фабрицио Бустос
ПЗ
23
Ромуло
ЦП
6
Матеус Диас
ЦП
44
Габриэль Баральяс
ЦП
26
Эстевао
АП
7
Педро Энрике
ЦФ
18
Габриэл Баррос
ЦФ
99
Лукка
ЦФ
3-2-1-1-3
23
Рафаэл
13
Рафинья
4
Бералдо
5
Арболеда
29
Майя
8
Невес
11
Нестор
25
Алиссон
10
Лусиано
32
Пауло
38
Паулиста
4-1-3-2
13
Кейллер
44
Витао
25
Меркадо
3
Гомес
6
Рене
15
Кампаньяро
18
Маурисио
10
Патрик
14
де Пена
94
Вандерсон
4
Адриано
11
Нестор
32
Мендес
32
Мендес
11
Нестор
25
Алиссон
10
Рато
10
Рато
25
Алиссон
10
Лусиано
15
Араухо
15
Араухо
10
Лусиано
8
Невес
33
Луан
33
Луан
8
Невес
32
Пауло
9
Кальери
9
Кальери
32
Пауло
44
Витао
4
Моледо
4
Моледо
44
Витао
3
Гомес
14
Бустос
14
Бустос
3
Гомес
15
Кампаньяро
44
Баральяс
44
Баральяс
15
Кампаньяро
18
Маурисио
7
Энрике
7
Энрике
18
Маурисио
Остались в запасе
Сан-Паулу
Интернасьонал
13
Жандрей
ВР
34
Рай Рамос
ЦЗ
19
Диего Коста
ЦЗ
28
Луис Орехуэла
ПЗ
36
Патрик
ЦФ
15
Алан Франко
ЦФ
9
Жуан
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
12
Джон
ВР
36
Тауан Лара
ЦЗ
22
Николас Эрнандес
ЦЗ
23
Ромуло
ЦП
6
Матеус Диас
ЦП
26
Эстевао
АП
18
Габриэл Баррос
ЦФ
99
Лукка
ЦФ
Главный тренер
Мано Менезес
Остались в запасе
13
Жандрей
ВР
34
Рай Рамос
ЦЗ
19
Диего Коста
ЦЗ
28
Луис Орехуэла
ПЗ
36
Патрик
ЦФ
15
Алан Франко
ЦФ
9
Жуан
ЦФ
Остались в запасе
12
Джон
ВР
36
Тауан Лара
ЦЗ
22
Николас Эрнандес
ЦЗ
23
Ромуло
ЦП
6
Матеус Диас
ЦП
26
Эстевао
АП
18
Габриэл Баррос
ЦФ
99
Лукка
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Главный тренер
Мано Менезес
Статистика матча Сан-Паулу - Интернасьонал
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 37 тур
Сан-Паулу
3 : 1
27.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 37 тур
Сан-Паулу
3 : 1
27.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
2 : 5
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Информация о матче
Стадион:
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