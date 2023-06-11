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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сан-Паулу - Палмейрас
Сан-Паулу - Палмейрас: обзор матча 11 июня 2023
Сан-Паулу
11.06.2023, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 10 тур
0 : 2
Завершен
Палмейрас
10'
Г. Менино
78'
Эндрик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сан-Паулу - Палмейрас
Вторая желтая
П. Майя
90'
+4
Желтая карточка
П. Майя
90'
+3
89'
Желтая карточка
Артур
Желтая карточка
Давид
89'
89'
Замена
Фабиньо
️️️️
Р. Вейга
Замена
М. Пауло
️️️️
Рафинья
88'
Замена
Давид
️️️️
Лусиано
88'
78'
ГОЛ! 0:2!
Эндрик
Пас отдал
Б. Лопес
69'
Замена
Эндрик
️️️️
Рони
69'
Замена
Б. Лопес
️️️️
Дуду
69'
Замена
Р. Риос
️️️️
Г. Менино
58'
Замена
Жаилсон
️️️️
Навес
Замена
Жуан
️️️️
Алиссон
46'
Замена
Р. Нестор
️️️️
Г. Невес
46'
10'
ГОЛ! 0:1!
Г. Менино
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Паулу
23
Рафаэл
ВР
38
Кайо Паулиста
ЛЗ
13
Рафинья
ЦЗ
5
Роберт Арболеда
ЦЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
25
Алиссон
ЛВ
29
Пабло Майя
ОП
8
Габриэль Невес
ОП
10
Лусиано
ЦФ
15
Микель Араухо
ЦФ
9
Хонатан Кальери
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Палмейрас
1
Вевертон
ВР
22
Хоакин Пикерес
ЛЗ
5
Навес
ЦЗ
13
Луан
ЦЗ
12
Майке
ПЗ
92
Дуду
ЛВ
33
Рони
ЛВ
25
Габриэль Менино
ЦП
93
Зе Рафаэль
ЦП
23
Рафаэль Вейга
АП
37
Артур
ПВ
Главный тренер
Абель Феррейра
Сан-Паулу
12
Леандро Матиас
ВР
19
Диего Коста
ЦЗ
45
Натан Мендес
ПЗ
7
Давид
ЛВ
32
Маркос Пауло
ЛВ
11
Родриго Нестор
ЦП
20
Родригиньо
ЦП
10
Веллингтон Рато
АП
9
Жуан
ЦФ
15
Алан Франко
ЦФ
33
Луан
ЦФ
36
Патрик
ЦФ
Палмейрас
14
Марсело Ломба
ВР
12
Вандерлан
ЛЗ
5
Фабиньо
ОП
16
Жаилсон
ЦП
5
Ричард Риос
ЦП
14
Джон Джон
АП
10
Табата
ПВ
77
Брено Лопес
ПВ
2
Гарсия
ЦФ
9
Эндрик
ЦФ
9
Рафаэл Наварро
ЦФ
42
Хосе Мануэль Лопес
ЦФ
4-2-1-3
23
Рафаэл
38
Паулиста
5
Арболеда
4
Бералдо
13
Рафинья
29
Майя
8
Невес
25
Алиссон
9
Кальери
15
Араухо
10
Лусиано
4-2-3-1
1
Вевертон
12
Майке
5
Навес
13
Луан
22
Пикерес
25
Менино
93
Зе Рафаэль
37
Артур
23
Вейга
33
Рони
92
Дуду
8
Невес
11
Нестор
11
Нестор
8
Невес
10
Лусиано
7
Давид
7
Давид
10
Лусиано
13
Рафинья
32
Пауло
32
Пауло
13
Рафинья
25
Алиссон
9
Жуан
9
Жуан
25
Алиссон
23
Вейга
5
Фабиньо
5
Фабиньо
23
Вейга
5
Навес
16
Жаилсон
16
Жаилсон
5
Навес
25
Менино
5
Риос
5
Риос
25
Менино
92
Дуду
77
Лопес
77
Лопес
92
Дуду
33
Рони
9
Эндрик
9
Эндрик
33
Рони
Остались в запасе
Сан-Паулу
Палмейрас
10
Веллингтон Рато
АП
12
Леандро Матиас
ВР
19
Диего Коста
ЦЗ
45
Натан Мендес
ПЗ
20
Родригиньо
ЦП
15
Алан Франко
ЦФ
33
Луан
ЦФ
36
Патрик
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
14
Марсело Ломба
ВР
12
Вандерлан
ЛЗ
14
Джон Джон
АП
10
Табата
ПВ
2
Гарсия
ЦФ
9
Рафаэл Наварро
ЦФ
42
Хосе Мануэль Лопес
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Остались в запасе
10
Веллингтон Рато
АП
12
Леандро Матиас
ВР
19
Диего Коста
ЦЗ
45
Натан Мендес
ПЗ
20
Родригиньо
ЦП
15
Алан Франко
ЦФ
33
Луан
ЦФ
36
Патрик
ЦФ
Остались в запасе
14
Марсело Ломба
ВР
12
Вандерлан
ЛЗ
14
Джон Джон
АП
10
Табата
ПВ
2
Гарсия
ЦФ
9
Рафаэл Наварро
ЦФ
42
Хосе Мануэль Лопес
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Главный тренер
Абель Феррейра
Статистика матча Сан-Паулу - Палмейрас
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 37 тур
Сан-Паулу
3 : 1
27.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 37 тур
Сан-Паулу
3 : 1
27.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Палмейрас
Кубок Либертадорес, Финал
Палмейрас
- : -
28.11.2026
Эстудиантес
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
3 : 0
25.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Палмейрас
6 : 1
06.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Информация о матче
Стадион:
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