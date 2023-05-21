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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сан-Паулу - Васко да Гама
Сан-Паулу - Васко да Гама: обзор матча 21 мая 2023
Сан-Паулу
21.05.2023, воскресенье, 00:30
Бразилия. Серия А, 7 тур
4 : 2
Завершен
Васко да Гама
24'
Х. Кальери
42'
Р. Нестор
89'
Л. Бералдо
90+2'
Жуан
45'
К. Баррос
83'
М. Галарса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сан-Паулу - Васко да Гама
ГОЛ! 4:2!
Жуан
Пас отдал
В. Рато
90'
+2
ГОЛ! 3:2!
Л. Бералдо
Пас отдал
В. Рато
89'
88'
Замена
R.
️️️️
М. Галарса
83'
ГОЛ! 2:2!
М. Галарса
Пас отдал
Г. Карабахаль
Замена
Жуан
️️️️
Х. Кальери
77'
Замена
М. Араухо
️️️️
Р. Нестор
76'
76'
Замена
Г. Карабахаль
️️️️
П. Рауль
75'
Желтая карточка
Жаир
Замена
В. Рато
️️️️
Луан
72'
65'
Замена
Л. Орельяно
️️️️
Фигейредо
Замена
Алиссон
️️️️
Г. Невес
58'
49'
Желтая карточка
Фигейредо
Замена
П. Майя
️️️️
М. Пауло
46'
46'
Замена
А. Тейшейра
️️️️
К. Баррос
45'
ГОЛ! 2:1!
К. Баррос
Пас отдал
Л. Питон
ГОЛ! 2:0!
Р. Нестор
Пас отдал
Лусиано
42'
35'
Желтая карточка
К. Баррос
ГОЛ! 1:0!
Х. Кальери
Пас отдал
М. Пауло
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Паулу
23
Рафаэл
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
19
Диего Коста
ЦЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
32
Маркос Пауло
ЛВ
8
Габриэль Невес
ОП
11
Родриго Нестор
ЦП
38
Кайо Паулиста
ЦФ
33
Луан
ЦФ
10
Лусиано
ЦФ
9
Хонатан Кальери
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Васко да Гама
1
Лео Жардим
ВР
6
Лукас Питон
ЛЗ
3
Робсон Бамбу
ЦЗ
2
Хосе Луис Родригес
ПЗ
88
Кауан Баррос
ЦП
8
Жаир
ЦП
80
Матиас Галарса
ЦП
77
Габриэл Пек
ПВ
3
Лео
ЦФ
18
Педро Рауль
ЦФ
22
Фигейредо
ЦФ
Главный тренер
Доривал "Дорива" Гвидони Жуниор
Сан-Паулу
12
Леандро Матиас
ВР
45
Натан Мендес
ПЗ
34
Рай Рамос
ПЗ
25
Алиссон
ЛВ
29
Пабло Майя
ОП
30
Felipe Negrucci
ЦП
20
Родригиньо
ЦП
10
Веллингтон Рато
АП
9
Жуан
ЦФ
36
Патрик
ЦФ
15
Алан Франко
ЦФ
15
Микель Араухо
ЦФ
Васко да Гама
97
Иван
ВР
28
Manuel Capasso
ЦЗ
96
Пауло Энрике
ПЗ
26
Rodrigo
ЦП
85
Матеус Карвальо
ЦП
27
Габриэль Карабахаль
ЦП
11
Алекс Тейшейра
АП
77
Эрик Маркус
ЦФ
35
Миранда
ЦФ
12
Paulo Victor
ЦФ
10
Лука Орельяно
ЦФ
12
Руан Секо
ЦФ
3-1-1-1-4
23
Рафаэл
13
Рафинья
19
Коста
4
Бералдо
8
Невес
11
Нестор
32
Пауло
38
Паулиста
9
Кальери
10
Лусиано
33
Луан
3-3-1-3
1
Жардим
2
Родригес
3
Бамбу
6
Питон
88
Баррос
8
Жаир
80
Галарса
77
Пек
22
Фигейредо
18
Рауль
3
Лео
33
Луан
10
Рато
10
Рато
33
Луан
32
Пауло
29
Майя
29
Майя
32
Пауло
8
Невес
25
Алиссон
25
Алиссон
8
Невес
9
Кальери
9
Жуан
9
Жуан
9
Кальери
11
Нестор
15
Араухо
15
Араухо
11
Нестор
80
Галарса
26
26
80
Галарса
18
Рауль
27
Карабахаль
27
Карабахаль
18
Рауль
88
Баррос
11
Тейшейра
11
Тейшейра
88
Баррос
22
Фигейредо
10
Орельяно
10
Орельяно
22
Фигейредо
Остались в запасе
Сан-Паулу
Васко да Гама
12
Леандро Матиас
ВР
45
Натан Мендес
ПЗ
34
Рай Рамос
ПЗ
30
Felipe Negrucci
ЦП
20
Родригиньо
ЦП
36
Патрик
ЦФ
15
Алан Франко
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
97
Иван
ВР
28
Manuel Capasso
ЦЗ
96
Пауло Энрике
ПЗ
85
Матеус Карвальо
ЦП
77
Эрик Маркус
ЦФ
35
Миранда
ЦФ
12
Paulo Victor
ЦФ
12
Руан Секо
ЦФ
Главный тренер
Доривал "Дорива" Гвидони Жуниор
Остались в запасе
12
Леандро Матиас
ВР
45
Натан Мендес
ПЗ
34
Рай Рамос
ПЗ
30
Felipe Negrucci
ЦП
20
Родригиньо
ЦП
36
Патрик
ЦФ
15
Алан Франко
ЦФ
Остались в запасе
97
Иван
ВР
28
Manuel Capasso
ЦЗ
96
Пауло Энрике
ПЗ
85
Матеус Карвальо
ЦП
77
Эрик Маркус
ЦФ
35
Миранда
ЦФ
12
Paulo Victor
ЦФ
12
Руан Секо
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Главный тренер
Доривал "Дорива" Гвидони Жуниор
Статистика матча Сан-Паулу - Васко да Гама
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 37 тур
Сан-Паулу
3 : 1
27.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 37 тур
Сан-Паулу
3 : 1
27.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Минейро
- : -
30.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 21 тур
Шапекоэнсе
0 : 2
15.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Информация о матче
Стадион:
Морумби
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Сан-Паулу
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