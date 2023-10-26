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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Палмейрас - Сан-Паулу
Палмейрас - Сан-Паулу: обзор матча 26 октября 2023
Палмейрас
26.10.2023, четверг, 02:00
Бразилия. Серия А, 29 тур
5 : 0
Завершен
Сан-Паулу
16'
Б. Лопес
26'
Б. Лопес
45+6'
Х. Пикерес (П)
85'
М. Роша
87'
Х. Пикерес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Палмейрас - Сан-Паулу
ГОЛ! 5:0!
Х. Пикерес
Пас отдал
М. Роша
87'
ГОЛ! 4:0!
М. Роша
Пас отдал
Х. Пикерес
85'
Замена
Л. Гилерме
️️️️
Б. Лопес
80'
79'
Желтая карточка
В. Рато
Замена
Рони
️️️️
Эндрик
75'
Замена
Артур
️️️️
Р. Вейга
73'
Замена
Фабиньо
️️️️
Р. Риос
68'
Замена
М. Роша
️️️️
Майке
68'
63'
Замена
Н. Мендес
️️️️
Алиссон
63'
Замена
Лусиано
️️️️
Давид
61'
Вторая желтая
Рафинья
46'
Замена
С. Мендес
️️️️
Х. Родригес
Желтая карточка
Р. Вейга
45'
+10
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Х. Пикерес
45'
+6
45'
+1
Желтая карточка
Рафинья
Желтая карточка
Эндрик
44'
40'
Замена
В. Рато
️️️️
Л. Моура
36'
Замена
Р. Нестор
️️️️
Г. Невес
ГОЛ! 2:0!
Б. Лопес
Пас отдал
Р. Риос
26'
25'
Желтая карточка
Л. Бералдо
Желтая карточка
З. Рафаэль
21'
ГОЛ! 1:0!
Б. Лопес
Пас отдал
Майке
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палмейрас
1
Вевертон
ВР
22
Хоакин Пикерес
ЛЗ
26
Мурило Серкейра
ЦЗ
13
Луан
ЦЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
12
Майке
ПЗ
93
Зе Рафаэль
ЦП
5
Ричард Риос
ЦП
23
Рафаэль Вейга
АП
77
Брено Лопес
ПВ
9
Эндрик
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Сан-Паулу
23
Рафаэл
ВР
38
Кайо Паулиста
ЛЗ
13
Рафинья
ЦЗ
19
Диего Коста
ЦЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
25
Алиссон
ЛВ
7
Давид
ЛВ
8
Габриэль Невес
ОП
23
Хамес Родригес
АП
15
Микель Араухо
АП
7
Лукас Моура
ПВ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Палмейрас
14
Марсело Ломба
ВР
12
Вандерлан
ЛЗ
5
Навес
ЦЗ
14
Маркос Роша
ПЗ
33
Рони
ЛВ
5
Фабиньо
ОП
16
Жаилсон
ЦП
14
Джон Джон
АП
37
Артур
ПВ
11
Кевин
ЦФ
42
Хосе Мануэль Лопес
ЦФ
31
Луис Гилерме
ЦФ
Сан-Паулу
13
Жандрей
ВР
34
Велингтон
ЛЗ
15
Алан Франко
ЦЗ
5
Науэль Феррарези
ЦЗ
45
Натан Мендес
ПЗ
32
Себастьян Мендес
ОП
11
Родриго Нестор
ЦП
20
Родригиньо
ЦП
10
Веллингтон Рато
АП
99
Эрисон
ЦФ
10
Лусиано
ЦФ
9
Жуан
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Вевертон
26
Серкейра
13
Луан
15
Гомес
22
Пикерес
12
Майке
93
Зе Рафаэль
5
Риос
23
Вейга
77
Лопес
9
Эндрик
4-1-3-2
23
Рафаэл
13
Рафинья
19
Коста
4
Бералдо
38
Паулиста
8
Невес
7
Моура
15
Араухо
7
Давид
25
Алиссон
23
Родригес
12
Майке
14
Роша
14
Роша
12
Майке
5
Риос
5
Фабиньо
5
Фабиньо
5
Риос
9
Эндрик
33
Рони
33
Рони
9
Эндрик
23
Вейга
37
Артур
37
Артур
23
Вейга
77
Лопес
31
Гилерме
31
Гилерме
77
Лопес
25
Алиссон
45
Мендес
45
Мендес
25
Алиссон
23
Родригес
32
Мендес
32
Мендес
23
Родригес
8
Невес
11
Нестор
11
Нестор
8
Невес
7
Моура
10
Рато
10
Рато
7
Моура
7
Давид
10
Лусиано
10
Лусиано
7
Давид
Остались в запасе
Палмейрас
Сан-Паулу
14
Марсело Ломба
ВР
12
Вандерлан
ЛЗ
5
Навес
ЦЗ
16
Жаилсон
ЦП
14
Джон Джон
АП
11
Кевин
ЦФ
42
Хосе Мануэль Лопес
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
13
Жандрей
ВР
34
Велингтон
ЛЗ
15
Алан Франко
ЦЗ
5
Науэль Феррарези
ЦЗ
20
Родригиньо
ЦП
99
Эрисон
ЦФ
9
Жуан
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Остались в запасе
14
Марсело Ломба
ВР
12
Вандерлан
ЛЗ
5
Навес
ЦЗ
16
Жаилсон
ЦП
14
Джон Джон
АП
11
Кевин
ЦФ
42
Хосе Мануэль Лопес
ЦФ
Остались в запасе
13
Жандрей
ВР
34
Велингтон
ЛЗ
15
Алан Франко
ЦЗ
5
Науэль Феррарези
ЦЗ
20
Родригиньо
ЦП
99
Эрисон
ЦФ
9
Жуан
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Главный тренер
Доривал Жуниор
Статистика матча Палмейрас - Сан-Паулу
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Палмейрас
Кубок Либертадорес, Финал
Палмейрас
- : -
28.11.2026
Эстудиантес
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
3 : 0
25.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Палмейрас
6 : 1
06.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 37 тур
Сан-Паулу
3 : 1
27.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 37 тур
Сан-Паулу
3 : 1
27.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Мунисипаль Пауло Машадо Де Карвальо
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