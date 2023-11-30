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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Баия - Сан-Паулу
Баия - Сан-Паулу: обзор матча 30 ноября 2023
Баия
30.11.2023, четверг, 02:00
Бразилия. Серия А, 36 тур
0 : 1
Завершен
Сан-Паулу
90+7'
К. Паулиста
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Баия - Сан-Паулу
90'
+8
Желтая карточка
К. Паулиста
90'
+7
ГОЛ! 0:1!
К. Паулиста
Желтая карточка
L. Mugni
90'
+2
90'
Желтая карточка
Т. Коста
Желтая карточка
Р. Ратао
90'
88'
Замена
К. Паулиста
️️️️
Велингтон
Желтая карточка
Кану
87'
Замена
Р. Ратао
️️️️
Каули
85'
81'
Желтая карточка
Л. Бералдо
Замена
L. Mugni
️️️️
Тасиано
78'
78'
Замена
Т. Коста
️️️️
Жуан
77'
Замена
Н. Мендес
️️️️
В. Рато
Замена
К. Кандидо
️️️️
Л. Джуба
77'
66'
Замена
Лусиано
️️️️
Л. Моура
66'
Замена
Давид
️️️️
М. Араухо
Замена
Эвералдо
️️️️
Y. Felipe
57'
Желтая карточка
Y. Felipe
54'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Баия
4
Кану
(К)
ЦЗ
14
Витор Уго
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
5
Николас Асеведо
ОП
23
Резенде
ОП
16
Тасиано
ЦП
80
Каули
АП
20
Габриэл Тейшейра
ЦФ
1
Marcos Felipe
ЦФ
46
Лучано Джуба
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Сан-Паулу
23
Рафаэл
ВР
34
Велингтон
ЛЗ
13
Рафинья
(К)
ЦЗ
5
Роберт Арболеда
ЦЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
25
Алиссон
ЛВ
29
Пабло Майя
ОП
15
Микель Араухо
АП
10
Веллингтон Рато
АП
7
Лукас Моура
ПВ
9
Жуан
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Баия
21
Камило Кандидо
ЛЗ
3
Gabriel Xavier
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
9
Рафаэль Ратао
ЛВ
29
Витор Жакаре
ЛВ
18
Лео Читтадини
ЦП
7
Адемир
ПВ
1
Danilo Fernandes
ЦФ
33
Давид Дуарт
ЦФ
26
Lucas Mugni
ЦФ
27
Эвералдо
ЦФ
32
Vinicius Alessandro Mingotti
ЦФ
Сан-Паулу
13
Жандрей
ВР
38
Кайо Паулиста
ЛЗ
19
Диего Коста
ЦЗ
15
Алан Франко
ЦЗ
45
Натан Мендес
ПЗ
7
Давид
ЛВ
33
Луан
ОП
8
Габриэль Невес
ОП
6
Таллес Коста
ЦП
26
Talles Wander
ЦФ
7
Виллиам Гомес
ЦФ
10
Лусиано
ЦФ
3-2-1-1-4
4
Кану
14
Уго
12
Жилберто
5
Асеведо
23
Резенде
16
Тасиано
80
Каули
20
Тейшейра
88
46
Джуба
1
4-1-3-2
23
Рафаэл
13
Рафинья
5
Арболеда
4
Бералдо
34
Велингтон
29
Майя
7
Моура
10
Рато
25
Алиссон
9
Жуан
15
Араухо
46
Джуба
21
Кандидо
21
Кандидо
46
Джуба
80
Каули
9
Ратао
9
Ратао
80
Каули
16
Тасиано
26
26
16
Тасиано
88
27
Эвералдо
27
Эвералдо
88
34
Велингтон
38
Паулиста
38
Паулиста
34
Велингтон
10
Рато
45
Мендес
45
Мендес
10
Рато
9
Жуан
6
Коста
6
Коста
9
Жуан
15
Араухо
7
Давид
7
Давид
15
Араухо
7
Моура
10
Лусиано
10
Лусиано
7
Моура
Остались в запасе
Баия
Сан-Паулу
3
Gabriel Xavier
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
18
Лео Читтадини
ЦП
29
Витор Жакаре
ЛВ
7
Адемир
ПВ
1
Danilo Fernandes
ЦФ
33
Давид Дуарт
ЦФ
32
Vinicius Alessandro Mingotti
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
13
Жандрей
ВР
19
Диего Коста
ЦЗ
15
Алан Франко
ЦЗ
33
Луан
ОП
8
Габриэль Невес
ОП
26
Talles Wander
ЦФ
7
Виллиам Гомес
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Остались в запасе
3
Gabriel Xavier
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
18
Лео Читтадини
ЦП
29
Витор Жакаре
ЛВ
7
Адемир
ПВ
1
Danilo Fernandes
ЦФ
33
Давид Дуарт
ЦФ
32
Vinicius Alessandro Mingotti
ЦФ
Остались в запасе
13
Жандрей
ВР
19
Диего Коста
ЦЗ
15
Алан Франко
ЦЗ
33
Луан
ОП
8
Габриэль Невес
ОП
26
Talles Wander
ЦФ
7
Виллиам Гомес
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Главный тренер
Доривал Жуниор
Статистика матча Баия - Сан-Паулу
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Баия
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 37 тур
Сан-Паулу
3 : 1
27.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 37 тур
Сан-Паулу
3 : 1
27.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Информация о матче
Главный судья:
Braulio Da Silva Machado, Brazil
Стадион:
Фонте-Нова
Новости команд
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Баия
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Серия А: шансы «Сан-Паулу» и «Ремо» на победу в матче 37-го тура
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