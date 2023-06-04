Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Гремио - Сан-Паулу
Гремио - Сан-Паулу: обзор матча 04 июня 2023
Гремио
04.06.2023, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 9 тур
2 : 1
Завершен
Сан-Паулу
31'
Ф. Кристальдо (П)
39'
Рейналдо
15'
Х. Кальери
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гремио - Сан-Паулу
Замена
Д. Барбоза
️️️️
Бителло
84'
Желтая карточка
Рейналдо
83'
Замена
Вина
️️️️
Л. Суарес
83'
77'
Замена
Давид
️️️️
А. Франко
77'
Замена
М. Пауло
️️️️
М. Араухо
66'
Замена
Лусиано
️️️️
Алиссон
Замена
Э. Галдино
️️️️
Ф. Кристальдо
63'
Замена
Ж. Педро
️️️️
Фабио
51'
46'
Замена
Н. Мендес
️️️️
В. Рато
ГОЛ! 2:1!
Рейналдо
Пас отдал
Л. Суарес
39'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Ф. Кристальдо
31'
29'
Желтая карточка
А. Франко
15'
ГОЛ! 0:1!
Х. Кальери
Пас отдал
К. Паулиста
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гремио
12
Габриэль Чапеко
ВР
6
Рейналдо
ЛЗ
25
Бруно Увини
ЦЗ
34
Бруно Алвес
ЦЗ
4
Вальтер Каннеман
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
20
Матиас Вилласанти
ЦП
33
Фелипе Карбальо
ЦП
10
Бителло
ЦП
19
Франко Кристальдо
АП
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Сан-Паулу
23
Рафаэл
ВР
5
Роберт Арболеда
ЦЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
34
Рай Рамос
ПЗ
25
Алиссон
ЛВ
29
Пабло Майя
ОП
10
Веллингтон Рато
АП
15
Алан Франко
ЦФ
38
Кайо Паулиста
ЦФ
15
Микель Араухо
ЦФ
9
Хонатан Кальери
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Гремио
66
Куябано
ЛЗ
6
Густаво Мартинс
ЦЗ
18
Жоао Педро
ПЗ
99
Зиньо
ЛВ
45
Мила
ОП
16
Лукас Силва
ОП
14
Натан
АП
29
Вина
АП
17
Эвертон Галдино
ПВ
7
Андре
ЦФ
31
Адриэл
ЦФ
16
Диого Барбоза
ЦФ
Сан-Паулу
50
Юнг
ВР
45
Натан Мендес
ПЗ
32
Маркос Пауло
ЛВ
7
Давид
ЛВ
32
Себастьян Мендес
ОП
8
Габриэль Невес
ОП
20
Родригиньо
ЦП
36
Патрик
ЦФ
33
Луан
ЦФ
10
Лусиано
ЦФ
9
Жуан
ЦФ
3-2-3-1-1
12
Чапеко
25
Увини
34
Алвес
4
Каннеман
6
Рейналдо
2
Фабио
20
Вилласанти
33
Карбальо
10
Бителло
19
Кристальдо
9
Суарес
3-1-2-4
23
Рафаэл
34
Рамос
4
Бералдо
5
Арболеда
29
Майя
10
Рато
25
Алиссон
9
Кальери
15
Араухо
38
Паулиста
15
Франко
2
Фабио
18
Педро
18
Педро
2
Фабио
9
Суарес
29
Вина
29
Вина
9
Суарес
19
Кристальдо
17
Галдино
17
Галдино
19
Кристальдо
10
Бителло
16
Барбоза
16
Барбоза
10
Бителло
10
Рато
45
Мендес
45
Мендес
10
Рато
15
Араухо
32
Пауло
32
Пауло
15
Араухо
15
Франко
7
Давид
7
Давид
15
Франко
25
Алиссон
10
Лусиано
10
Лусиано
25
Алиссон
Остались в запасе
Гремио
Сан-Паулу
66
Куябано
ЛЗ
6
Густаво Мартинс
ЦЗ
45
Мила
ОП
16
Лукас Силва
ОП
14
Натан
АП
99
Зиньо
ЛВ
7
Андре
ЦФ
31
Адриэл
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
32
Себастьян Мендес
ОП
50
Юнг
ВР
8
Габриэль Невес
ОП
20
Родригиньо
ЦП
36
Патрик
ЦФ
33
Луан
ЦФ
9
Жуан
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Остались в запасе
66
Куябано
ЛЗ
6
Густаво Мартинс
ЦЗ
45
Мила
ОП
16
Лукас Силва
ОП
14
Натан
АП
99
Зиньо
ЛВ
7
Андре
ЦФ
31
Адриэл
ЦФ
Остались в запасе
32
Себастьян Мендес
ОП
50
Юнг
ВР
8
Габриэль Невес
ОП
20
Родригиньо
ЦП
36
Патрик
ЦФ
33
Луан
ЦФ
9
Жуан
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Главный тренер
Доривал Жуниор
Статистика матча Гремио - Сан-Паулу
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Гремио
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коринтианс
- : -
30.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 37 тур
Сан-Паулу
3 : 1
27.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 37 тур
Сан-Паулу
3 : 1
27.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Информация о матче
Стадион:
Арена Гремио
Новости команд
Все
Гремио
Сан-Паулу
Серия А: шансы «Сан-Паулу» и «Ремо» на победу в матче 37-го тура
Вчера, 09:53
Серия A Бразилии: шансы «Сан-Паулу» и «Флуминенсе» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
Серия A: шансы «Гремио» и «Баии» на победу в матче 35-го тура
18 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Баии» и «Сан-Паулу» на победу в матче 33-го тура
28 октября
Серия A Бразилии: шансы «Коритибы» и «Гремио» на победу в матче 32-го тура
26 октября
Серия A: шансы «Гремио» и «Баии» на победу в матче 35-го тура
18 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Коритибы» и «Гремио» на победу в матче 32-го тура
26 октября
«Гремио» – «Крузейро»: кто победит в матче 31 тура Серии A 2026
17 октября
В Бразилии тренер попросил карточку для своего игрока
16 октября
«Ремо» – «Гремио»: очная дуэль за выживание на «Мангейрао», где ничья не устроит никого
7 октября
Серия А: шансы «Сан-Паулу» и «Ремо» на победу в матче 37-го тура
Вчера, 09:53
Серия A Бразилии: шансы «Сан-Паулу» и «Флуминенсе» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Баии» и «Сан-Паулу» на победу в матче 33-го тура
28 октября
Бразильский клуб должен «Зениту» 6,5 миллиона
24 октября
3
Серия A: шансы «Мирасола» и «Сан-Паулу» на победу в матче 32-го тура
23 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+