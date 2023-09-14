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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Интернасьонал - Сан-Паулу
Интернасьонал - Сан-Паулу: обзор матча 14 сентября 2023
Интернасьонал
14.09.2023, четверг, 03:30
Бразилия. Серия А, 23 тур
2 : 1
Завершен
Сан-Паулу
59'
Ф. Бустос
70'
Рене
45+4'
Х. Кальери (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Интернасьонал - Сан-Паулу
Желтая карточка
Лукка
90'
+8
Желтая карточка
М. Диас
90'
+8
90'
+4
Желтая карточка
Х. Кальери
Замена
Г. Кампаньяро
️️️️
А. Патрик
90'
+2
Замена
М. Диас
️️️️
B. Henrique
89'
Замена
И. Гомес
️️️️
Маурисио
82'
80'
Замена
Пато
️️️️
Х. Кальери
80'
Замена
Н. Мендес
️️️️
Рафинья
75'
Желтая карточка
Рафинья
ГОЛ! 2:1!
Рене
Пас отдал
А. Патрик
70'
69'
Замена
М. Араухо
️️️️
Л. Моура
69'
Замена
Р. Нестор
️️️️
Лусиано
ГОЛ! 1:1!
Ф. Бустос
59'
46'
Замена
Патрик
️️️️
К. Паулиста
Замена
Ромуло
️️️️
Габриэль
46'
Замена
Н. Эрнандес
️️️️
Г. Меркадо
46'
45'
+4
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Х. Кальери
Желтая карточка
Кейллер
45'
+2
41'
Желтая карточка
П. Майя
Желтая карточка
Габриэль
30'
Желтая карточка
Г. Меркадо
18'
16'
Желтая карточка
Д. Коста
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интернасьонал
13
Кейллер
ВР
6
Рене
ЛЗ
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
14
Фабрицио Бустос
ПЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
6
Габриэль
ОП
18
Маурисио
АП
10
Алан Патрик
АП
8
Bruno Henrique
ЦФ
99
Лукка
ЦФ
94
Вандерсон
РФ
Главный тренер
Мано Менезес
Сан-Паулу
23
Рафаэл
ВР
38
Кайо Паулиста
ЛЗ
19
Диего Коста
ЦЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
25
Алиссон
ЛВ
29
Пабло Майя
ОП
10
Веллингтон Рато
АП
7
Лукас Моура
ПВ
10
Лусиано
ЦФ
9
Хонатан Кальери
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Интернасьонал
36
Тауан Лара
ЛЗ
3
Игор Гомес
ЦЗ
22
Николас Эрнандес
ЦЗ
14
Карлос де Пена
ЛВ
38
Жеан Диас
ЛВ
15
Густаво Кампаньяро
ОП
6
Матеус Диас
ОП
23
Ромуло
ЦП
18
Габриэл Баррос
ПВ
12
Anthoni
ЦФ
Сан-Паулу
13
Жандрей
ВР
36
Патрик
ЛЗ
15
Алан Франко
ЦЗ
45
Натан Мендес
ПЗ
7
Педро Габриэл
ЛВ
33
Луан
ОП
8
Габриэль Невес
ОП
20
Родригиньо
ЦП
11
Родриго Нестор
ЦП
47
Педро Вильена
АП
15
Микель Араухо
АП
9
Жуан
ЦФ
12
Пато
ЦФ
4-1-2-3
13
Кейллер
6
Рене
14
Бустос
25
Меркадо
22
Мальо
6
Габриэль
10
Патрик
18
Маурисио
99
Лукка
8
94
Вандерсон
4-1-3-2
23
Рафаэл
19
Коста
4
Бералдо
13
Рафинья
38
Паулиста
29
Майя
7
Моура
10
Рато
25
Алиссон
9
Кальери
10
Лусиано
18
Маурисио
3
Гомес
3
Гомес
18
Маурисио
25
Меркадо
22
Эрнандес
22
Эрнандес
25
Меркадо
10
Патрик
15
Кампаньяро
15
Кампаньяро
10
Патрик
8
6
Диас
6
Диас
8
6
Габриэль
23
Ромуло
23
Ромуло
6
Габриэль
38
Паулиста
36
Патрик
36
Патрик
38
Паулиста
13
Рафинья
45
Мендес
45
Мендес
13
Рафинья
10
Лусиано
11
Нестор
11
Нестор
10
Лусиано
7
Моура
15
Араухо
15
Араухо
7
Моура
9
Кальери
12
Пато
12
Пато
9
Кальери
Остались в запасе
Интернасьонал
Сан-Паулу
36
Тауан Лара
ЛЗ
14
Карлос де Пена
ЛВ
38
Жеан Диас
ЛВ
18
Габриэл Баррос
ПВ
12
Anthoni
ЦФ
Главный тренер
Мано Менезес
13
Жандрей
ВР
15
Алан Франко
ЦЗ
33
Луан
ОП
8
Габриэль Невес
ОП
20
Родригиньо
ЦП
47
Педро Вильена
АП
7
Педро Габриэл
ЛВ
9
Жуан
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Остались в запасе
36
Тауан Лара
ЛЗ
14
Карлос де Пена
ЛВ
38
Жеан Диас
ЛВ
18
Габриэл Баррос
ПВ
12
Anthoni
ЦФ
Остались в запасе
13
Жандрей
ВР
15
Алан Франко
ЦЗ
33
Луан
ОП
8
Габриэль Невес
ОП
20
Родригиньо
ЦП
47
Педро Вильена
АП
7
Педро Габриэл
ЛВ
9
Жуан
ЦФ
Главный тренер
Мано Менезес
Главный тренер
Доривал Жуниор
Статистика матча Интернасьонал - Сан-Паулу
5
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
2 : 5
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 37 тур
Сан-Паулу
3 : 1
27.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 37 тур
Сан-Паулу
3 : 1
27.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Информация о матче
Стадион:
Бейра-Рио
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