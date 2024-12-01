Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Ян Мосесов - статистика

Витебск
Завершил карьеру
31 марта 2000 (26), Витебск
#8 | Защитник
Беларусь
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Витебск
21
0
1
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Ислочь
1 : 0
01.12.2024
Витебск
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Витебск
2 : 0
24.11.2024
Динамо-Брест
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
2 : 1
08.11.2024
Днепр
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 0
02.11.2024
Витебск
1' - 54'
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Витебск
0 : 1
27.10.2024
Гомель
20' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Нафтан
0 : 4
19.10.2024
Витебск
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 24 тур
Витебск
2 : 1
04.10.2024
Минск
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
Сморгонь
0 : 3
28.09.2024
Витебск
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 22 тур
Витебск
1 : 0
20.09.2024
Динамо Мн
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 21 тур
БАТЭ
1 : 0
15.09.2024
Витебск
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 20 тур
Витебск
0 : 1
31.08.2024
Неман
72' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 19 тур
Слуцк
2 : 0
23.08.2024
Витебск
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 18 тур
Витебск
0 : 0
16.08.2024
Арсенал
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Славия-Мозырь
0 : 2
09.08.2024
Витебск
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 16 тур
Витебск
2 : 1
02.08.2024
Шахтер
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 14 тур
Динамо-Брест
1 : 1
28.06.2024
Витебск
1' - 90'
45'
Беларусь. Высшая лига, 13 тур
Днепр
1 : 2
23.06.2024
Витебск
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 12 тур
Витебск
0 : 1
14.06.2024
Торпедо-БелАЗ
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 11 тур
Гомель
0 : 0
02.06.2024
Витебск
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 10 тур
Витебск
2 : 0
24.05.2024
Нафтан
1' - 90'
20'
Беларусь. Высшая лига, 9 тур
Минск
1 : 2
18.05.2024
Витебск
1' - 90'
66'
Беларусь. Высшая лига, 8 тур
Витебск
0 : 1
10.05.2024
Сморгонь
1' - 90'
88'
Беларусь. Высшая лига, 7 тур
Динамо Мн
1 : 1
02.05.2024
Витебск
1' - 90'
36'
Беларусь. Высшая лига, 6 тур
Витебск
1 : 0
26.04.2024
БАТЭ
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 5 тур
Неман
0 : 1
21.04.2024
Витебск
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 4 тур
Витебск
2 : 0
12.04.2024
Слуцк
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 3 тур
Арсенал
1 : 1
05.04.2024
Витебск
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 2 тур
Витебск
2 : 3
30.03.2024
Славия-Мозырь
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 1 тур
Шахтер
1 : 0
17.03.2024
Витебск
1' - 90'
Главные новости
Дословная расшифровка весеннего скандала в ЦСКА между Мойзесом и Челестини
21:53
Орлов прокомментировал увольнение Семака из «Зенита»
21:43
2
Месси купил себе еще один клуб
21:37
Дзюба сделал угрожающее заявление в адрес журналиста «Матч ТВ»
21:29
2
Футболиста «Ливерпуля» внесли в базу «Миротворца»*
21:15
2
Топ-клубы АПЛ просмотрят Батракова в матче против «Барселоны»
20:11
3
Аршавин определил место Сафонова среди лучших вратарей мира
19:19
1
ВидеоСбежавший из сборной Роналду в депрессии прилетел в Мадрид
19:10
1
Агент игрока «Локомотива» ответил, действительно ли его клиент стал лудоманом
18:37
Мостовой объяснил, чем побег Роналду отличается от его случая в сборной России в 2004
18:17
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+