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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Динамо-Брест - Витебск
Динамо-Брест - Витебск: обзор матча 28 июня 2024
Динамо-Брест
28.06.2024, пятница, 20:45
Беларусь. Высшая лига, 14 тур
1 : 1
Завершен
Витебск
55'
К. Варданян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо-Брест - Витебск
84'
Замена
З. Червяков
️️️️
Р. Теверов
Замена
М. Дуксо
️️️️
И. Колпачук
76'
74'
Замена
Я. Скибский
️️️️
Е. Гулецкий
Замена
Н. Бурак
️️️️
С. Кисляк
61'
Замена
Э. Олехнович
️️️️
А. Оладойе
61'
55'
ГОЛ! 0:1!
К. Варданян
Желтая карточка
А. Оладойе
46'
46'
Замена
К. Варданян
️️️️
Е. Краснов
45'
+1
Желтая карточка
Я. Мосесов
Замена
И. Колпачук
️️️️
А. Свирепа
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо-Брест
16
Михаил Козакевич
ВР
23
Владислав Лях
ЛЗ
33
Артем Рахманов
ЦЗ
2
Джордж Муссинга
ЦЗ
6
Егор Храленков
ПЗ
4
Адевале Оладойе
ОП
15
Сергей Кисляк
ОП
7
Александр Свирепа
ОП
62
Михаил Гордейчук
ЦП
24
Егор Корцов
ПВ
11
Герман Барковский
ЦФ
Главный тренер
Александр Бразевич
Витебск
12
Дмитрий Харитонов
ВР
8
Ян Мосесов
ЛЗ
2
Евгений Гулецкий
ЛЗ
23
Никита Наумов
ЦЗ
22
Семён Егоров
ЦЗ
4
Артем Скитов
ПЗ
30
Михаил Башилов
ОП
7
Роман Лисовский
ЦП
20
Евгений Краснов
ЦП
55
Дмитрий Гирс
ПВ
9
Руслан Теверов
ЦФ
Главный тренер
Александр Павлов
Динамо-Брест
59
Илья Колпачук
ЦЗ
77
Илья Богданович
ЦЗ
42
Никита Бурак
ЛВ
23
Эдгар Олехнович
ЦП
23
Артем Турич
ЦП
17
Матвей Дуксо
АП
15
Ярослав Орешкевич
ПВ
31
Джосфат Лопаго
ЦФ
Витебск
77
Дмитрий Гущенко
ВР
22
Ян Скибский
ЛП
26
Вадим Ткаченко
ОП
14
Захар Червяков
ЦФ
10
Карен Варданян
ЦФ
4-3-1-1-1
16
Козакевич
23
Лях
33
Рахманов
2
Муссинга
6
Храленков
4
Оладойе
15
Кисляк
7
Свирепа
62
Гордейчук
24
Корцов
11
Барковский
3-3-2-1-1
12
Харитонов
8
Мосесов
23
Наумов
22
Егоров
4
Скитов
30
Башилов
2
Гулецкий
7
Лисовский
20
Краснов
55
Гирс
9
Теверов
7
Свирепа
59
Колпачук
59
Колпачук
7
Свирепа
4
Оладойе
23
Олехнович
23
Олехнович
4
Оладойе
Колпачук
17
Дуксо
17
Дуксо
Колпачук
15
Кисляк
42
Бурак
42
Бурак
15
Кисляк
2
Гулецкий
22
Скибский
22
Скибский
2
Гулецкий
9
Теверов
14
Червяков
14
Червяков
9
Теверов
20
Краснов
10
Варданян
10
Варданян
20
Краснов
Остались в запасе
Динамо-Брест
Витебск
77
Илья Богданович
ЦЗ
23
Артем Турич
ЦП
15
Ярослав Орешкевич
ПВ
31
Джосфат Лопаго
ЦФ
Главный тренер
Александр Бразевич
77
Дмитрий Гущенко
ВР
26
Вадим Ткаченко
ОП
Главный тренер
Александр Павлов
Остались в запасе
77
Илья Богданович
ЦЗ
23
Артем Турич
ЦП
15
Ярослав Орешкевич
ПВ
31
Джосфат Лопаго
ЦФ
Остались в запасе
77
Дмитрий Гущенко
ВР
26
Вадим Ткаченко
ОП
Главный тренер
Александр Бразевич
Главный тренер
Александр Павлов
Статистика матча Динамо-Брест - Витебск
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Славия-Мозырь
- : -
29.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо-Брест
4 : 1
21.11.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо-Брест
3 : 1
31.10.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо-Брест
2 : 2
17.10.2026
Гомель
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Витебск
4 : 1
28.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Витебск
4 : 1
28.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Днепр
2 : 0
21.11.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо-Брест
3 : 1
31.10.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Витебск
0 : 2
24.10.2026
МЛ Витебск
Информация о матче
Стадион:
ГОСК "Брестский"
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