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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Витебск - Динамо-Брест
Витебск - Динамо-Брест: обзор матча 24 ноября 2024
Витебск
24.11.2024, воскресенье, 14:10
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
2 : 0
Завершен
Динамо-Брест
4'
К. Варданян
22'
Р. Теверов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Витебск - Динамо-Брест
Замена
Е. Гулецкий
️️️️
Д. Гирс
86'
83'
Желтая карточка
Н. Бурак
Замена
Р. Лисовский
️️️️
Е. Краснов
77'
75'
Замена
Д. Ковалевич
️️️️
Э. Олехнович
61'
Замена
А. Вакулич
️️️️
В. Лях
61'
Замена
Н. Бурак
️️️️
И. Черняк
46'
Замена
Я. Орешкевич
️️️️
Е. Храленков
27'
Желтая карточка
В. Лях
ГОЛ! 2:0!
Р. Теверов
Пас отдал
К. Варданян
22'
ГОЛ! 1:0!
К. Варданян
Пас отдал
Е. Краснов
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витебск
12
Дмитрий Харитонов
ВР
17
Евгений Новых
ЦЗ
23
Никита Наумов
ЦЗ
22
Семён Егоров
ЦЗ
24
Эгедег Маглуар
ЦЗ
22
Ян Скибский
ЛП
30
Михаил Башилов
ОП
20
Евгений Краснов
ЦП
55
Дмитрий Гирс
ПВ
9
Руслан Теверов
ЦФ
10
Карен Варданян
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ясинский
Динамо-Брест
16
Михаил Козакевич
ВР
23
Владислав Лях
ЛЗ
15
Максим Касараб
ЦЗ
33
Артем Рахманов
ЦЗ
6
Егор Храленков
ПЗ
7
Александр Свирепа
ОП
62
Михаил Гордейчук
ЦП
23
Эдгар Олехнович
ЦП
24
Егор Корцов
ПВ
11
Герман Барковский
ЦФ
22
Илья Черняк
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ковальчук
Витебск
77
Дмитрий Гущенко
ВР
2
Евгений Гулецкий
ЛЗ
8
Ян Мосесов
ЛЗ
43
Javokhir Utamurodov
ЦЗ
3
Вепа Жумаев
ПЗ
26
Вадим Ткаченко
ОП
7
Роман Лисовский
ЦП
19
Никита Вехтев
ЦФ
37
Mark Krasnov
ЦФ
Динамо-Брест
91
Дмитрий Дударь
ВР
87
S. Essono
ЦЗ
59
Илья Колпачук
ЦЗ
42
Никита Бурак
ЛВ
15
Сергей Кисляк
ОП
24
Алексей Вакулич
ЦП
21
Денис Ковалевич
ЦП
23
Артем Турич
ЦП
2
Давид Тве
ЦП
15
Ярослав Орешкевич
ПВ
4-1-2-1-2
12
Харитонов
17
Новых
22
Егоров
24
Маглуар
23
Наумов
30
Башилов
22
Скибский
20
Краснов
55
Гирс
10
Варданян
9
Теверов
4-1-2-1-2
16
Козакевич
6
Храленков
15
Касараб
33
Рахманов
23
Лях
7
Свирепа
62
Гордейчук
23
Олехнович
24
Корцов
22
Черняк
11
Барковский
55
Гирс
2
Гулецкий
2
Гулецкий
55
Гирс
20
Краснов
7
Лисовский
7
Лисовский
20
Краснов
23
Лях
24
Вакулич
24
Вакулич
23
Лях
23
Олехнович
21
Ковалевич
21
Ковалевич
23
Олехнович
22
Черняк
42
Бурак
42
Бурак
22
Черняк
6
Храленков
15
Орешкевич
15
Орешкевич
6
Храленков
Остались в запасе
Витебск
Динамо-Брест
77
Дмитрий Гущенко
ВР
8
Ян Мосесов
ЛЗ
43
Javokhir Utamurodov
ЦЗ
3
Вепа Жумаев
ПЗ
26
Вадим Ткаченко
ОП
19
Никита Вехтев
ЦФ
37
Mark Krasnov
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ясинский
91
Дмитрий Дударь
ВР
87
S. Essono
ЦЗ
59
Илья Колпачук
ЦЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
23
Артем Турич
ЦП
2
Давид Тве
ЦП
Главный тренер
Сергей Ковальчук
Остались в запасе
77
Дмитрий Гущенко
ВР
8
Ян Мосесов
ЛЗ
43
Javokhir Utamurodov
ЦЗ
3
Вепа Жумаев
ПЗ
26
Вадим Ткаченко
ОП
19
Никита Вехтев
ЦФ
37
Mark Krasnov
ЦФ
Остались в запасе
91
Дмитрий Дударь
ВР
87
S. Essono
ЦЗ
59
Илья Колпачук
ЦЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
23
Артем Турич
ЦП
2
Давид Тве
ЦП
Главный тренер
Сергей Ясинский
Главный тренер
Сергей Ковальчук
Статистика матча Витебск - Динамо-Брест
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Витебск
4 : 1
28.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Днепр
2 : 0
21.11.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо-Брест
3 : 1
31.10.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Витебск
0 : 2
24.10.2026
МЛ Витебск
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Славия-Мозырь
0 : 1
29.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Славия-Мозырь
0 : 1
29.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо-Брест
4 : 1
21.11.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо-Брест
3 : 1
31.10.2026
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Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
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