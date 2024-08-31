Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Витебск - Неман
Витебск - Неман: обзор матча 31 августа 2024
Витебск
31.08.2024, суббота, 19:00
Беларусь. Высшая лига, 20 тур
0 : 1
Завершен
Неман
23'
Л. Гвет
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Витебск - Неман
85'
Замена
А. Легчилин
️️️️
Е. Зубович
85'
Замена
А. Якимов
️️️️
О. Евдокимов
Замена
Я. Мосесов
️️️️
Д. Гирс
72'
Замена
З. Червяков
️️️️
Р. Теверов
57'
Замена
Е. Краснов
️️️️
Р. Лисовский
46'
23'
ГОЛ! 0:1!
Л. Гвет
Пас отдал
Е. Пархоменко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витебск
12
Дмитрий Харитонов
ВР
23
Никита Наумов
ЦЗ
22
Семён Егоров
ЦЗ
24
Эгедег Маглуар
ЦЗ
4
Артем Скитов
ПЗ
22
Ян Скибский
ЛП
30
Михаил Башилов
ОП
7
Роман Лисовский
ЦП
55
Дмитрий Гирс
ПВ
9
Руслан Теверов
ЦФ
10
Карен Варданян
ЦФ
Главный тренер
Александр Павлов
Неман
1
Максим Белов
ВР
8
Юрий Пантя
ЛЗ
90
Владислав Космынин
ЦЗ
33
Сергей Карпович
ЦЗ
22
Егор Пархоменко
ЦЗ
11
Гулжигит Алыкулов
ЛВ
47
Михаил Козлов
ОП
15
Олег Евдокимов
ЦП
88
Павел Савицкий
ЦП
80
Леонард Гвет
ЦФ
17
Егор Зубович
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Витебск
77
Дмитрий Гущенко
ВР
8
Ян Мосесов
ЛЗ
43
Javokhir Utamurodov
ЦЗ
3
Вепа Жумаев
ПЗ
26
Вадим Ткаченко
ОП
20
Евгений Краснов
ЦП
14
Захар Червяков
ЦФ
19
Никита Вехтев
ЦФ
37
Mark Krasnov
ЦФ
Неман
1
Артур Малиевский
ВР
35
Кирилл Вейдыгер
ВР
46
Алексей Легчилин
ЦП
24
Андрей Якимов
ЦП
32
Юрий Павлюковец
ЦП
8
Игорь Костров
ЦП
19
Алексей Дайнеко
АП
8
Илья Кухарчик
ПП
18
Максим Кравцов
ЦФ
4-1-2-1-2
12
Харитонов
23
Наумов
22
Егоров
24
Маглуар
4
Скитов
30
Башилов
22
Скибский
7
Лисовский
55
Гирс
10
Варданян
9
Теверов
4-1-2-1-2
1
Белов
90
Космынин
33
Карпович
22
Пархоменко
8
Пантя
47
Козлов
15
Евдокимов
88
Савицкий
11
Алыкулов
17
Зубович
80
Гвет
55
Гирс
8
Мосесов
8
Мосесов
55
Гирс
7
Лисовский
20
Краснов
20
Краснов
7
Лисовский
9
Теверов
14
Червяков
14
Червяков
9
Теверов
17
Зубович
46
Легчилин
46
Легчилин
17
Зубович
15
Евдокимов
24
Якимов
24
Якимов
15
Евдокимов
Остались в запасе
Витебск
Неман
77
Дмитрий Гущенко
ВР
43
Javokhir Utamurodov
ЦЗ
3
Вепа Жумаев
ПЗ
26
Вадим Ткаченко
ОП
19
Никита Вехтев
ЦФ
37
Mark Krasnov
ЦФ
Главный тренер
Александр Павлов
1
Артур Малиевский
ВР
35
Кирилл Вейдыгер
ВР
32
Юрий Павлюковец
ЦП
8
Игорь Костров
ЦП
19
Алексей Дайнеко
АП
8
Илья Кухарчик
ПП
18
Максим Кравцов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Остались в запасе
77
Дмитрий Гущенко
ВР
43
Javokhir Utamurodov
ЦЗ
3
Вепа Жумаев
ПЗ
26
Вадим Ткаченко
ОП
19
Никита Вехтев
ЦФ
37
Mark Krasnov
ЦФ
Остались в запасе
1
Артур Малиевский
ВР
35
Кирилл Вейдыгер
ВР
32
Юрий Павлюковец
ЦП
8
Игорь Костров
ЦП
19
Алексей Дайнеко
АП
8
Илья Кухарчик
ПП
18
Максим Кравцов
ЦФ
Главный тренер
Александр Павлов
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Статистика матча Витебск - Неман
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Витебск
4 : 1
28.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Днепр
2 : 0
21.11.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо-Брест
3 : 1
31.10.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Витебск
0 : 2
24.10.2026
МЛ Витебск
Неман
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Неман
- : -
29.11.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Арсенал
2 : 3
22.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Неман
2 : 1
08.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
МЛ Витебск
1 : 0
18.10.2026
Неман
Новости команд
Все
Витебск
Неман
«Витебск» – «Арсенал Дзержинск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 ноября 2026
Вчера, 11:50
Высшая лига: шансы «Немана» и «Гомеля» на победу в матче 30-го тура
Вчера, 10:52
Высшая лига: шансы «Витебска» и «Арсенала Дзержинск» на победу в матче 30-го тура
27 ноября
«Арсенал» – «Неман»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
«Днепр» – «Витебск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
«Витебск» – «Арсенал Дзержинск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 ноября 2026
Вчера, 11:50
Высшая лига: шансы «Витебска» и «Арсенала Дзержинск» на победу в матче 30-го тура
27 ноября
«Днепр» – «Витебск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Высшая лига: шансы «Днепра» и «Витебска» на победу в матче 29-го тура
20 ноября
«Витебск» – «Динамо Мн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Высшая лига: шансы «Немана» и «Гомеля» на победу в матче 30-го тура
Вчера, 10:52
«Арсенал» – «Неман»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Высшая лига: шансы «Арсенала» и «Немана» на победу в матче 29-го тура
21 ноября
«Неман» – «Днепр»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Высшая лига: шансы «Немана» и «Днепра Могилев» на победу в матче 28 тура
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+