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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Ислочь - Витебск
Ислочь - Витебск: обзор матча 01 декабря 2024
Ислочь
01.12.2024, воскресенье, 16:00
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
1 : 0
Завершен
Витебск
34'
А. Бутько
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ислочь - Витебск
Желтая карточка
В. Булмага
90'
+2
90'
Замена
Р. Лисовский
️️️️
Е. Краснов
80'
Замена
Е. Гулецкий
️️️️
Д. Гирс
Замена
А. Шестюк
️️️️
А. Бутько
53'
ГОЛ! 1:0!
А. Бутько
34'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ислочь
28
Александр Свирский
ВР
33
Фард Ибрахим
ЛЗ
5
Максим Ковель
ЦЗ
99
Евгений Юдчиц
ПЗ
21
Владислав Журавлев
ЛВ
11
Мирас Кобеев
ОП
6
Дмитрий Сибилев
ОП
22
Вичу Булмага
ОП
77
Юрий Кравченко
ЦП
6
Кирилл Гоманов
АП
70
Александр Бутько
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Витебск
12
Дмитрий Харитонов
ВР
24
Эгедег Маглуар
ЦЗ
22
Семён Егоров
ЦЗ
23
Никита Наумов
ЦЗ
17
Евгений Новых
ЦЗ
22
Ян Скибский
ЛП
26
Вадим Ткаченко
ОП
20
Евгений Краснов
ЦП
55
Дмитрий Гирс
ПВ
10
Карен Варданян
ЦФ
9
Руслан Теверов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ясинский
Ислочь
24
Арсений Забродский
ВР
1
Андрей Климович
ВР
3
Иван Тихомиров
ЦЗ
8
Владимир Масловский
ЦП
21
Даниил Галята
ЦП
8
Рамин Алии
ЦП
9
Александр Шестюк
ЦФ
Витебск
77
Дмитрий Гущенко
ВР
8
Ян Мосесов
ЛЗ
2
Евгений Гулецкий
ЛЗ
43
Javokhir Utamurodov
ЦЗ
3
Вепа Жумаев
ПЗ
7
Роман Лисовский
ЦП
19
Никита Вехтев
ЦФ
37
Mark Krasnov
ЦФ
3-3-1-2-1
28
Свирский
33
Ибрахим
5
Ковель
99
Юдчиц
11
Кобеев
6
Сибилев
22
Булмага
77
Кравченко
21
Журавлев
6
Гоманов
70
Бутько
4-1-2-1-2
12
Харитонов
22
Егоров
23
Наумов
17
Новых
24
Маглуар
26
Ткаченко
20
Краснов
22
Скибский
55
Гирс
9
Теверов
10
Варданян
70
Бутько
9
Шестюк
9
Шестюк
70
Бутько
55
Гирс
2
Гулецкий
2
Гулецкий
55
Гирс
20
Краснов
7
Лисовский
7
Лисовский
20
Краснов
Остались в запасе
Ислочь
Витебск
24
Арсений Забродский
ВР
1
Андрей Климович
ВР
3
Иван Тихомиров
ЦЗ
8
Владимир Масловский
ЦП
21
Даниил Галята
ЦП
8
Рамин Алии
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
77
Дмитрий Гущенко
ВР
8
Ян Мосесов
ЛЗ
43
Javokhir Utamurodov
ЦЗ
3
Вепа Жумаев
ПЗ
19
Никита Вехтев
ЦФ
37
Mark Krasnov
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ясинский
Остались в запасе
24
Арсений Забродский
ВР
1
Андрей Климович
ВР
3
Иван Тихомиров
ЦЗ
8
Владимир Масловский
ЦП
21
Даниил Галята
ЦП
8
Рамин Алии
ЦП
Остались в запасе
77
Дмитрий Гущенко
ВР
8
Ян Мосесов
ЛЗ
43
Javokhir Utamurodov
ЦЗ
3
Вепа Жумаев
ПЗ
19
Никита Вехтев
ЦФ
37
Mark Krasnov
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Главный тренер
Сергей Ясинский
Статистика матча Ислочь - Витебск
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
1 : 1
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
4 : 3
22.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Белшина
2 : 3
07.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Ислочь
3 : 1
01.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Ислочь
1 : 0
28.10.2026
МЛ Витебск
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Витебск
4 : 1
28.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Днепр
2 : 0
21.11.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо-Брест
3 : 1
31.10.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Витебск
0 : 2
24.10.2026
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