Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Слуцк - Витебск
Слуцк - Витебск: обзор матча 23 августа 2024
Слуцк
23.08.2024, пятница, 18:00
Беларусь. Высшая лига, 19 тур
2 : 0
Завершен
Витебск
61'
С. Пушняков
86'
И. Тишуров
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Слуцк - Витебск
ГОЛ! 2:0!
И. Тишуров
Пас отдал
С. Пушняков
86'
Замена
И. Тишуров
️️️️
Н. Мельников
81'
Замена
В. Сычев
️️️️
К. Цепенков
74'
ГОЛ! 1:0!
С. Пушняков
Пас отдал
К. Цепенков
61'
46'
Замена
Р. Теверов
️️️️
З. Червяков
34'
Замена
Д. Гирс
️️️️
Е. Краснов
23'
Желтая карточка
Н. Наумов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Слуцк
30
Илья Брановец
ВР
20
Григорий Мартьянов
ЛЗ
12
Никита Былинкин
ЦЗ
28
Иван Михнюк
ОП
27
Вадим Курлович
ОП
29
Илья Дубинец
ОП
16
Алексей Семенов
ЦП
18
Артур Буньон
ЦП
9
Сергей Пушняков
АП
11
Никита Мельников
ЦФ
37
Кирилл Цепенков
ЦФ
Витебск
12
Дмитрий Харитонов
ВР
8
Ян Мосесов
ЛЗ
23
Никита Наумов
ЦЗ
22
Семён Егоров
ЦЗ
4
Артем Скитов
ПЗ
22
Ян Скибский
ЛП
30
Михаил Башилов
ОП
20
Евгений Краснов
ЦП
7
Роман Лисовский
ЦП
14
Захар Червяков
ЦФ
10
Карен Варданян
ЦФ
Главный тренер
Александр Павлов
Слуцк
26
Денис Шпаковский
ВР
77
Иван Юрин
ЛЗ
4
Владислав Карпеня
ЦЗ
15
Андрей Рум
ПЗ
74
Михаил Сачковский
ОП
9
Владислав Сычев
ЦП
17
Илья Тишуров
ЦП
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
17
Роман Грицкевич
ЦФ
Витебск
70
Maksim Sapriko
ВР
2
Евгений Гулецкий
ЛЗ
43
Javokhir Utamurodov
ЦЗ
24
Эгедег Маглуар
ЦЗ
26
Вадим Ткаченко
ОП
55
Дмитрий Гирс
ПВ
37
Mark Krasnov
ЦФ
9
Руслан Теверов
ЦФ
2-3-2-1-2
30
Брановец
20
Мартьянов
12
Былинкин
28
Михнюк
27
Курлович
29
Дубинец
16
Семенов
18
Буньон
9
Пушняков
37
Цепенков
11
Мельников
4-1-3-2
12
Харитонов
4
Скитов
23
Наумов
22
Егоров
8
Мосесов
30
Башилов
20
Краснов
7
Лисовский
22
Скибский
10
Варданян
14
Червяков
37
Цепенков
9
Сычев
9
Сычев
37
Цепенков
11
Мельников
17
Тишуров
17
Тишуров
11
Мельников
20
Краснов
55
Гирс
55
Гирс
20
Краснов
14
Червяков
9
Теверов
9
Теверов
14
Червяков
Остались в запасе
Слуцк
Витебск
17
Роман Грицкевич
ЦФ
26
Денис Шпаковский
ВР
77
Иван Юрин
ЛЗ
4
Владислав Карпеня
ЦЗ
15
Андрей Рум
ПЗ
74
Михаил Сачковский
ОП
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
70
Maksim Sapriko
ВР
2
Евгений Гулецкий
ЛЗ
43
Javokhir Utamurodov
ЦЗ
24
Эгедег Маглуар
ЦЗ
26
Вадим Ткаченко
ОП
37
Mark Krasnov
ЦФ
Главный тренер
Александр Павлов
Остались в запасе
17
Роман Грицкевич
ЦФ
26
Денис Шпаковский
ВР
77
Иван Юрин
ЛЗ
4
Владислав Карпеня
ЦЗ
15
Андрей Рум
ПЗ
74
Михаил Сачковский
ОП
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
Остались в запасе
70
Maksim Sapriko
ВР
2
Евгений Гулецкий
ЛЗ
43
Javokhir Utamurodov
ЦЗ
24
Эгедег Маглуар
ЦЗ
26
Вадим Ткаченко
ОП
37
Mark Krasnov
ЦФ
Главный тренер
Александр Павлов
Статистика матча Слуцк - Витебск
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 34 тур
СКА-1938
2 : 1
21.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Слуцк
2 : 2
14.11.2026
Солигорск
Беларусь. Первая лига, 32 тур
Динамо-2 Минск
0 : 1
07.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Островец
2 : 1
01.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 30 тур
Слуцк
2 : 0
24.10.2026
Слоним-2017
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Витебск
4 : 1
28.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Витебск
4 : 1
28.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Днепр
2 : 0
21.11.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо-Брест
3 : 1
31.10.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Витебск
0 : 2
24.10.2026
МЛ Витебск
Новости команд
Все
Слуцк
Витебск
Российский воспитанник «Зенита» стал чемпионом Беларуси-2026
18:12
«Витебск» – «Арсенал Дзержинск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 ноября 2026
11:50
Высшая лига: шансы «Витебска» и «Арсенала Дзержинск» на победу в матче 30-го тура
Вчера, 13:20
«Днепр» – «Витебск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Высшая лига: шансы «Днепра» и «Витебска» на победу в матче 29-го тура
20 ноября
Российский воспитанник «Зенита» стал чемпионом Беларуси-2026
18:12
«Арсенал» – «Слуцк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 ноября 2025
2025.11.22 12:50
«Арсенал Дзержинск» – «Слуцк»: прогноз и ставки на матч 22 ноября 2025 с коэффициентом 1.90
2025.11.21 11:36
«Динамо» Минск – «Слуцк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 ноября 2025
2025.11.02 14:50
«Динамо Минск» – «Слуцк»: прогноз и ставки на матч 2 ноября 2025 с коэффициентом 1.80
2025.11.01 11:21
«Витебск» – «Арсенал Дзержинск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 ноября 2026
11:50
Высшая лига: шансы «Витебска» и «Арсенала Дзержинск» на победу в матче 30-го тура
Вчера, 13:20
«Днепр» – «Витебск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Высшая лига: шансы «Днепра» и «Витебска» на победу в матче 29-го тура
20 ноября
«Витебск» – «Динамо Мн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+