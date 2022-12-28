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    Христос Элефтериадис - статистика

    #20 | Нападающий
    Имя Христос
    Фамилия Элефтериадис
    Команда Ионикос
    Состав Основной
    Родной город Кавала
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 30 сентября 1991 (31 год)
    Рост 173
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 Был в запасе ПАОК 6:0 Ионикос Греция. Суперлига, 25 тур
    26.02.2023 Был в запасе Ионикос 0:2 ОФИ Греция. Суперлига, 24 тур
    19.02.2023 Был в запасе Панетоликос 1:0 Ионикос Греция. Суперлига, 23 тур
    11.02.2023 Был в запасе ПАС 0:0 Ионикос Греция. Суперлига, 22 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ионикос 17 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 Был в запасе ПАОК (Салоники) 6:0 Ионикос (Никея)
    26.02.2023 Был в запасе Ионикос (Никея) 0:2 ОФИ (Ираклион)
    19.02.2023 Был в запасе Панетоликос (Агринио) 1:0 Ионикос (Никея)
    11.02.2023 Был в запасе ПАС (Яннина) 0:0 Ионикос (Никея)
    30.01.2023 Был в запасе ПАС Ламия (Ламия) 0:2 Ионикос (Никея)
    22.01.2023 Был в запасе Ионикос (Никея) 1:2 АЕК (Афины)
    16.01.2023 80' -90' Ионикос (Никея) 0:1 Волос (Волос)
    08.01.2023 79' -90' Атромитос (Перистери) 2:0 Ионикос (Никея)
    03.01.2023 65' -90' Ионикос (Никея) 0:2 Олимпиакос (Пирей)
    28.12.2022 70' -90' Левадиакос (Левадия) 1:0 Ионикос (Никея)
    21.12.2022 87' -90' Ионикос (Никея) 1:1 Панатинаикос (Афины)
    14.11.2022 76' -90' Астерас (Триполис) 1:0 Ионикос (Никея)
    10.11.2022 1' -69' Ионикос (Никея) 0:3 ПАОК (Салоники)
    05.11.2022 1' -90' ОФИ (Ираклион) 0:2 Ионикос (Никея)
    46'
    29.10.2022 1' -56' Ионикос (Никея) 1:1 Панетоликос (Агринио)
    23.10.2022 1' -59' Ионикос (Никея) 2:2 ПАС (Яннина)
    15.10.2022 1' -90' Арис (Салоники) 2:1 Ионикос (Никея)
    08.10.2022 1' -63' Ионикос (Никея) 1:1 ПАС Ламия (Ламия)
    59'
    03.10.2022 67' -90' АЕК (Афины) 4:1 Ионикос (Никея)
    18.09.2022 73' -90' Волос (Волос) 2:0 Ионикос (Никея)
    10.09.2022 87' -90' Ионикос (Никея) 1:4 Атромитос (Перистери)
    03.09.2022 Был в запасе Олимпиакос (Пирей) 3:1 Ионикос (Никея)
    26.08.2022 67' -90' Ионикос (Никея) 0:0 Левадиакос (Левадия)
    21.08.2022 87' -90' Панатинаикос (Афины) 1:0 Ионикос (Никея)
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