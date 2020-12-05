Статистика по турнирам

Россия. ФНЛ 2020/2021 Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье 2015/2016 Россия. Кубок 2015/2016 Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Запад 2009 Россия. Первый дивизион 2008