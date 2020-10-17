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    Максим Малаховский - статистика

    Полузащитник
    Имя Максим
    Отчество Леонидович
    Фамилия Малаховский
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 28 февраля 1984 (39 лет)
    Рост 180
    Вес 75
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Акрон 11 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.12.2020 Был в запасе Акрон (Тольятти) 0:2 Балтика (Калининград)
    29.11.2020 74' -90' Краснодар-2 (Краснодар) 1:1 Акрон (Тольятти)
    21.11.2020 Был в запасе Акрон (Тольятти) 0:1 Торпедо (Москва)
    15.11.2020 73' -90' Шинник (Ярославль) 1:3 Акрон (Тольятти)
    11.11.2020 65' -90' Акрон (Тольятти) 0:3 Волгарь (Астрахань)
    07.11.2020 Был в запасе Крылья Советов (Самара) 3:0 Акрон (Тольятти)
    01.11.2020 Был в запасе Акрон (Тольятти) 3:1 Текстильщик (Иваново)
    28.10.2020 1' -90' Алания (Владикавказ) 5:1 Акрон (Тольятти)
    24.10.2020 1' -90' Акрон (Тольятти) 3:4 Нефтехимик (Нижнекамск)
    17.10.2020 80' -90' Динамо Бр (Брянск) 2:0 Акрон (Тольятти)
    13.10.2020 Был в запасе Иртыш (Омск) 1:0 Акрон (Тольятти)
    09.10.2020 80' -90' Томь (Томск) 2:1 Акрон (Тольятти)
    04.10.2020 88' -90' Акрон (Тольятти) 1:0 Чертаново (Москва)
    27.09.2020 81' -90' Пари НН (Нижний Новгород) 3:0 Акрон (Тольятти)
    19.09.2020 Был в запасе Оренбург (Оренбург) 0:0 Акрон (Тольятти)
    13.09.2020 Был в запасе Акрон (Тольятти) 0:2 Чайка (Песчанокопское)
    09.09.2020 Был в запасе СКА-Хабаровск (Хабаровск) 2:0 Акрон (Тольятти)
    05.09.2020 1' -46' Акрон (Тольятти) 0:1 Велес (Москва)
    30.08.2020 Был в запасе Балтика (Калининград) 1:0 Акрон (Тольятти)
    16.08.2020 65' -90' Спартак-2 (Москва) 1:0 Акрон (Тольятти)
    79'
    12.08.2020 1' -62' Торпедо (Москва) 1:1 Акрон (Тольятти)
    08.08.2020 1' -90' Акрон (Тольятти) 2:1 Шинник (Ярославль)
    01.08.2020 68' -90' Факел (Воронеж) 1:0 Акрон (Тольятти)
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