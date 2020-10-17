|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Акрон
|11
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.12.2020
|Был в запасе
|Акрон (Тольятти)
|0:2
|Балтика (Калининград)
|29.11.2020
|74' -90'
|Краснодар-2 (Краснодар)
|1:1
|Акрон (Тольятти)
|21.11.2020
|Был в запасе
|Акрон (Тольятти)
|0:1
|Торпедо (Москва)
|15.11.2020
|73' -90'
|Шинник (Ярославль)
|1:3
|Акрон (Тольятти)
|11.11.2020
|65' -90'
|Акрон (Тольятти)
|0:3
|Волгарь (Астрахань)
|07.11.2020
|Был в запасе
|Крылья Советов (Самара)
|3:0
|Акрон (Тольятти)
|01.11.2020
|Был в запасе
|Акрон (Тольятти)
|3:1
|Текстильщик (Иваново)
|28.10.2020
|1' -90'
|Алания (Владикавказ)
|5:1
|Акрон (Тольятти)
|24.10.2020
|1' -90'
|Акрон (Тольятти)
|3:4
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|17.10.2020
|80' -90'
|Динамо Бр (Брянск)
|2:0
|Акрон (Тольятти)
|13.10.2020
|Был в запасе
|Иртыш (Омск)
|1:0
|Акрон (Тольятти)
|09.10.2020
|80' -90'
|Томь (Томск)
|2:1
|Акрон (Тольятти)
|04.10.2020
|88' -90'
|Акрон (Тольятти)
|1:0
|Чертаново (Москва)
|27.09.2020
|81' -90'
|Пари НН (Нижний Новгород)
|3:0
|Акрон (Тольятти)
|19.09.2020
|Был в запасе
|Оренбург (Оренбург)
|0:0
|Акрон (Тольятти)
|13.09.2020
|Был в запасе
|Акрон (Тольятти)
|0:2
|Чайка (Песчанокопское)
|09.09.2020
|Был в запасе
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|2:0
|Акрон (Тольятти)
|05.09.2020
|1' -46'
|Акрон (Тольятти)
|0:1
|Велес (Москва)
|30.08.2020
|Был в запасе
|Балтика (Калининград)
|1:0
|Акрон (Тольятти)
|16.08.2020
|65' -90'
|Спартак-2 (Москва)
|1:0
|Акрон (Тольятти)
|79'
|12.08.2020
|1' -62'
|Торпедо (Москва)
|1:1
|Акрон (Тольятти)
|08.08.2020
|1' -90'
|Акрон (Тольятти)
|2:1
|Шинник (Ярославль)
|01.08.2020
|68' -90'
|Факел (Воронеж)
|1:0
|Акрон (Тольятти)