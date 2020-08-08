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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Акрон - Шинник
Акрон - Шинник: обзор матча 08 августа 2020
Акрон
08.08.2020, суббота, 15:00
Россия. ФНЛ, 2 тур
2 : 1
Завершен
Шинник
62'
А. Газданов
82'
Н. Верхунов
59'
Э. Низамутдинов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Акрон - Шинник
90'
+2
Замена
Д. Тананеев
️️️️
И. Олейников
89'
Желтая карточка
Д. Кутин
ГОЛ! 2:1!
Н. Верхунов
Пас отдал
И. Чудин
82'
75'
Замена
Е. Стрелов
️️️️
А. Гонгапшев
75'
Замена
Т. Пухов
️️️️
Е. Стешин
ГОЛ! 1:1!
А. Газданов
62'
Замена
А. Титов
️️️️
Н. Иванников
62'
Замена
А. Газданов
️️️️
Б. Садыков
60'
59'
ГОЛ! 0:1!
Э. Низамутдинов
Желтая карточка
Н. Верхунов
58'
57'
Замена
Э. Низамутдинов
️️️️
А. Щадин
Желтая карточка
А. Герюгов
54'
Замена
С. Киряков
️️️️
В. Друковский
54'
24'
Замена
Н. Дорофеев
️️️️
Е. Наседкин
15'
Желтая карточка
Е. Наседкин
Замена
С. Вахтеев
️️️️
В. Пьянченко
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Акрон
13
Сергей Волков
ВР
2
Владимир Друковский
ЦЗ
5
Никита Верхунов
ЦЗ
44
Булат Садыков
ЦЗ
20
Евгений Дудиков
ЦЗ
12
Максим Елеев
ПЗ
7
Азнаур Герюгов
ОП
7
Василий Пьянченко
ОП
18
Максим Малаховский
ЦП
7
Николай Иванников
ЦП
27
Иван Чудин
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Емельянов
Шинник
16
Дмитрий Яшин
ВР
5
Павел Евсеев
ЦЗ
17
Николай Покидышев
ЦЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
19
Иван Олейников
ЛВ
7
Евгений Наседкин
ЦП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
92
Артем Щадин
АП
10
Альбек Гонгапшев
ЦФ
22
Сергей Самодин
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Акрон
50
Никита Гойло
ВР
77
Сергей Киряков
ЦЗ
27
Иван Шалоников
ЦЗ
12
Павел Горбунов
ЦЗ
22
Денис Магадиев
ЦЗ
63
Игорь Рыжков
ЦЗ
17
Артур Газданов
ЛВ
88
Андрей Потапов
ЦП
77
Евгений Яцкий
ЦП
63
Александр Босов
ПВ
34
Андрей Титов
ЦФ
14
Сергей Вахтеев
ЦФ
Шинник
13
Максим Матюша
ВР
18
Евгений Стрелов
ЦЗ
19
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
7
Тимур Пухов
АП
89
Никита Дорофеев
АП
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
3-4-3
13
Волков
5
Верхунов
44
Садыков
20
Дудиков
2
Друковский
7
Герюгов
7
Пьянченко
12
Елеев
18
Малаховский
7
Иванников
27
Чудин
4-2-2-2
16
Яшин
5
Кутин
17
Покидышев
76
Стешин
5
Евсеев
7
Наседкин
5
Зинков
92
Щадин
19
Олейников
22
Самодин
10
Гонгапшев
44
Садыков
17
Газданов
17
Газданов
44
Садыков
7
Иванников
34
Титов
34
Титов
7
Иванников
2
Друковский
77
Киряков
77
Киряков
2
Друковский
7
Пьянченко
14
Вахтеев
14
Вахтеев
7
Пьянченко
10
Гонгапшев
18
Стрелов
18
Стрелов
10
Гонгапшев
76
Стешин
7
Пухов
7
Пухов
76
Стешин
7
Наседкин
89
Дорофеев
89
Дорофеев
7
Наседкин
19
Олейников
19
Тананеев
19
Тананеев
19
Олейников
92
Щадин
81
Низамутдинов
81
Низамутдинов
92
Щадин
Остались в запасе
Акрон
Шинник
27
Иван Шалоников
ЦЗ
12
Павел Горбунов
ЦЗ
22
Денис Магадиев
ЦЗ
63
Игорь Рыжков
ЦЗ
88
Андрей Потапов
ЦП
77
Евгений Яцкий
ЦП
63
Александр Босов
ПВ
50
Никита Гойло
ВР
Главный тренер
Дмитрий Емельянов
13
Максим Матюша
ВР
Главный тренер
Александр Побегалов
Остались в запасе
27
Иван Шалоников
ЦЗ
12
Павел Горбунов
ЦЗ
22
Денис Магадиев
ЦЗ
63
Игорь Рыжков
ЦЗ
88
Андрей Потапов
ЦП
77
Евгений Яцкий
ЦП
63
Александр Босов
ПВ
50
Никита Гойло
ВР
Остались в запасе
13
Максим Матюша
ВР
Главный тренер
Дмитрий Емельянов
Главный тренер
Александр Побегалов
Статистика матча Акрон - Шинник
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
- : -
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Урал
- : -
30.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Информация о матче
Главный судья:
Анатолий Жабченко
(Краснодар)
Стадион:
Солидарность Арена
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