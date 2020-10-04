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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Акрон - Чертаново
Акрон - Чертаново: обзор матча 04 октября 2020
Акрон
04.10.2020, воскресенье, 14:00
Россия. ФНЛ, 13 тур
1 : 0
Завершен
Чертаново
73'
Д. Квеквескири
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Акрон - Чертаново
Замена
Е. Дудиков
️️️️
А. Газданов
90'
+4
Замена
А. Титов
️️️️
А. Делькин
90'
Замена
М. Малаховский
️️️️
Д. Квеквескири
88'
83'
Замена
Е. Рудковский
️️️️
Ю. Завезен
80'
Замена
Д. Молчанов
️️️️
И. Молтенинов
Желтая карточка
А. Босов
74'
Замена
А. Герюгов
️️️️
М. Елеев
74'
ГОЛ! 1:0!
Д. Квеквескири
73'
Желтая карточка
К. Морозов
69'
Желтая карточка
А. Киреев
47'
Замена
А. Киреев
️️️️
В. Пьянченко
46'
46'
Замена
Е. Кондаков
️️️️
А. Надольский
41'
Вторая желтая
К. Ляхов
1'
Желтая карточка
К. Ляхов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Акрон
50
Никита Гойло
ВР
99
Константин Морозов
ЛЗ
44
Булат Садыков
ЦЗ
66
Максим Жестоков
ЦЗ
12
Максим Елеев
ПЗ
17
Артур Газданов
ЛВ
7
Василий Пьянченко
ОП
27
Иван Чудин
ЦП
63
Александр Босов
ПВ
11
Даур Квеквескири
ПВ
90
Артем Делькин
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Емельянов
Чертаново
31
Илья Абаев
ВР
66
Ян Гудков
ЛЗ
4
Данила Молодняков
ЦЗ
30
Константин Ляхов
ПЗ
46
Никита Першин
ОП
11
Илья Камышев
ЦП
18
Александр Надольский
АП
15
Даниил Тюменцев
АП
22
Юрий Завезен
ПП
68
Леонид Герчиков
ПВ
84
Илья Молтенинов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Дмитриев
Акрон
13
Сергей Волков
ВР
12
Павел Горбунов
ЦЗ
5
Никита Верхунов
ЦЗ
88
Андрей Киреев
ЦЗ
20
Евгений Дудиков
ЦЗ
7
Азнаур Герюгов
ОП
18
Максим Малаховский
ЦП
77
Евгений Яцкий
ЦП
88
Андрей Потапов
ЦП
34
Андрей Титов
ЦФ
Чертаново
55
Александр Радионов
ВР
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
6
Никита Сулейманов
ОП
30
Егор Кондаков
ЦП
10
Егор Рудковский
ЦП
9
Максим Савельев
ЦФ
18
Дмитрий Молчанов
ЦФ
4-1-1-3-1
50
Гойло
99
Морозов
44
Садыков
66
Жестоков
12
Елеев
7
Пьянченко
27
Чудин
17
Газданов
63
Босов
11
Квеквескири
90
Делькин
3-1-2-3-1
31
Абаев
30
Ляхов
4
Молодняков
66
Гудков
46
Першин
22
Завезен
11
Камышев
68
Герчиков
15
Тюменцев
18
Надольский
84
Молтенинов
90
Делькин
34
Титов
34
Титов
90
Делькин
12
Елеев
7
Герюгов
7
Герюгов
12
Елеев
11
Квеквескири
18
Малаховский
18
Малаховский
11
Квеквескири
7
Пьянченко
88
Киреев
88
Киреев
7
Пьянченко
17
Газданов
20
Дудиков
20
Дудиков
17
Газданов
18
Надольский
30
Кондаков
30
Кондаков
18
Надольский
22
Завезен
10
Рудковский
10
Рудковский
22
Завезен
84
Молтенинов
18
Молчанов
18
Молчанов
84
Молтенинов
Остались в запасе
Акрон
Чертаново
77
Евгений Яцкий
ЦП
88
Андрей Потапов
ЦП
12
Павел Горбунов
ЦЗ
5
Никита Верхунов
ЦЗ
13
Сергей Волков
ВР
Главный тренер
Дмитрий Емельянов
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
6
Никита Сулейманов
ОП
9
Максим Савельев
ЦФ
55
Александр Радионов
ВР
Главный тренер
Андрей Дмитриев
Остались в запасе
77
Евгений Яцкий
ЦП
88
Андрей Потапов
ЦП
12
Павел Горбунов
ЦЗ
5
Никита Верхунов
ЦЗ
13
Сергей Волков
ВР
Остались в запасе
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
6
Никита Сулейманов
ОП
9
Максим Савельев
ЦФ
55
Александр Радионов
ВР
Главный тренер
Дмитрий Емельянов
Главный тренер
Андрей Дмитриев
Статистика матча Акрон - Чертаново
3
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
- : -
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Чертаново
Россия. Кубок, Финал
Волга
5 : 1
05.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Торпедо Вл
0 : 0
01.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Динамо Вг
0 : 1
18.10.2026
Чертаново
Россия. Кубок, 1/2 финала
Чертаново
2 : 1
14.10.2026
Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Чертаново
1 : 0
11.10.2026
Балтика-2
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Амелин
(Тула)
Стадион:
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