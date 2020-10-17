Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Динамо Бр - Акрон
Динамо Бр - Акрон: обзор матча 17 октября 2020
Динамо Бр
17.10.2020, суббота, 17:00
Россия. ФНЛ, 16 тур
2 : 0
Завершен
Акрон
7'
М. Вотинов
61'
М. Вотинов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо Бр - Акрон
81'
Замена
А. Босов
️️️️
А. Герюгов
Замена
Н. Мараев
️️️️
М. Вотинов
81'
80'
Замена
М. Малаховский
️️️️
А. Газданов
Замена
А. Валикаев
️️️️
А. Укомский
70'
67'
Замена
С. Киряков
️️️️
К. Морозов
ГОЛ! 2:0!
М. Вотинов
61'
Замена
Д. Агуреев
️️️️
П. Баранов
58'
Замена
Д. Пикатов
️️️️
Ю. Першин
58'
Замена
В. Сорокин
️️️️
С. Каретник
54'
Желтая карточка
Г. Чиркин
50'
45'
Желтая карточка
А. Газданов
ГОЛ! 1:0!
М. Вотинов
Пас отдал
П. Баранов
7'
Желтая карточка
П. Баранов
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Бр
96
Алексей Кузнецов
ВР
12
Алексей Сапаев
ЦЗ
3
Данил Луппа
ЦЗ
23
Максим Васильев
ЦЗ
10
Юрий Першин
ЛВ
21
Александр Крючков
ОП
4
Павел Баранов
ЦП
8
Григорий Чиркин
ЦП
31
Сергей Каретник
ПП
11
Артемий Укомский
ЦФ
45
Максим Вотинов
ЦФ
Акрон
50
Никита Гойло
ВР
99
Константин Морозов
ЛЗ
88
Андрей Киреев
ЦЗ
66
Максим Жестоков
ЦЗ
12
Максим Елеев
ПЗ
17
Артур Газданов
ЛВ
7
Азнаур Герюгов
ОП
27
Иван Чудин
ЦП
7
Николай Иванников
ЦП
11
Даур Квеквескири
ПВ
90
Артем Делькин
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Годунок
Динамо Бр
7
Алексей Шебанов
ВР
95
Денис Вамбольт
ВР
10
Владислав Дрогунов
ЛЗ
14
Валерий Сорокин
ЦЗ
5
Денис Никитин
ПЗ
11
Андрей Пазин
ОП
5
Артур Валикаев
ЦП
10
Николай Мараев
ПВ
9
Даниил Агуреев
ПВ
20
Дмитрий Пикатов
ПВ
21
Александр Циберкин
ЦФ
Акрон
13
Сергей Волков
ВР
77
Сергей Киряков
ЦЗ
12
Павел Горбунов
ЦЗ
44
Булат Садыков
ЦЗ
5
Никита Верхунов
ЦЗ
2
Владимир Друковский
ЦЗ
7
Василий Пьянченко
ОП
18
Максим Малаховский
ЦП
88
Андрей Потапов
ЦП
77
Евгений Яцкий
ЦП
63
Александр Босов
ПВ
3-1-3-1-2
96
Кузнецов
12
Сапаев
3
Луппа
23
Васильев
21
Крючков
4
Баранов
8
Чиркин
31
Каретник
10
Першин
45
Вотинов
11
Укомский
4-1-2-2-1
50
Гойло
12
Елеев
88
Киреев
66
Жестоков
99
Морозов
7
Герюгов
27
Чудин
7
Иванников
11
Квеквескири
17
Газданов
90
Делькин
45
Вотинов
10
Мараев
10
Мараев
45
Вотинов
4
Баранов
9
Агуреев
9
Агуреев
4
Баранов
31
Каретник
14
Сорокин
14
Сорокин
31
Каретник
10
Першин
20
Пикатов
20
Пикатов
10
Першин
11
Укомский
5
Валикаев
5
Валикаев
11
Укомский
7
Герюгов
63
Босов
63
Босов
7
Герюгов
99
Морозов
77
Киряков
77
Киряков
99
Морозов
17
Газданов
18
Малаховский
18
Малаховский
17
Газданов
Остались в запасе
Динамо Бр
Акрон
21
Александр Циберкин
ЦФ
10
Владислав Дрогунов
ЛЗ
7
Алексей Шебанов
ВР
95
Денис Вамбольт
ВР
5
Денис Никитин
ПЗ
11
Андрей Пазин
ОП
88
Андрей Потапов
ЦП
77
Евгений Яцкий
ЦП
12
Павел Горбунов
ЦЗ
44
Булат Садыков
ЦЗ
5
Никита Верхунов
ЦЗ
2
Владимир Друковский
ЦЗ
13
Сергей Волков
ВР
7
Василий Пьянченко
ОП
Главный тренер
Дмитрий Годунок
Остались в запасе
21
Александр Циберкин
ЦФ
10
Владислав Дрогунов
ЛЗ
7
Алексей Шебанов
ВР
95
Денис Вамбольт
ВР
5
Денис Никитин
ПЗ
11
Андрей Пазин
ОП
Остались в запасе
88
Андрей Потапов
ЦП
77
Евгений Яцкий
ЦП
12
Павел Горбунов
ЦЗ
44
Булат Садыков
ЦЗ
5
Никита Верхунов
ЦЗ
2
Владимир Друковский
ЦЗ
13
Сергей Волков
ВР
7
Василий Пьянченко
ОП
Главный тренер
Дмитрий Годунок
Статистика матча Динамо Бр - Акрон
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Динамо Бр
1 : 1
15.11.2026
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Динамо Киров
3 : 1
08.11.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Бр
0 : 1
31.10.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Динамо Бр
1 : 4
18.10.2026
Калуга
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
- : -
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Информация о матче
Стадион:
Динамо
Новости команд
Все
Динамо Бр
Акрон
Назначены арбитры на 6-й тур Кубка, одну из игр будет судить 25-летний дебютант
13:08
1
Кубок России: шансы «Акрона» и ЦСКА на победу в матче группового этапа
09:42
Тренер «Акрона» определил, кто виноват в поражении от «Факела»
Вчера, 12:19
1
РПЛ. «Факел» впервые победил при Биджиеве, обыграв на выезде «Акрон» (2:0)
21 ноября
9
Обзор матча «Акрон» – «Факел» голы и лучшие моменты (Видео)
21 ноября
Канчельскис пригрозил после ухода из брянского «Динамо»: «Мы еще пообщаемся по-мужски»
20 ноября
3
Канчельскис – об увольнении из клуба Второй лиги: «Чуть-чуть не успел в «Манчестер Юнайтед»
19 ноября
6
Канчельскис уволился из клуба Второй лиги
19 ноября
7
Канчельскис готов возглавить «Локомотив»: «Живу недалеко от стадиона»
15 ноября
1
Канчельскис удивлен происходящим в клубе РПЛ: «Зачем эта мышиная возня?»
14 ноября
2
Назначены арбитры на 6-й тур Кубка, одну из игр будет судить 25-летний дебютант
13:08
1
Кубок России: шансы «Акрона» и ЦСКА на победу в матче группового этапа
09:42
Тренер «Акрона» определил, кто виноват в поражении от «Факела»
Вчера, 12:19
1
РПЛ. «Факел» впервые победил при Биджиеве, обыграв на выезде «Акрон» (2:0)
21 ноября
9
Обзор матча «Акрон» – «Факел» голы и лучшие моменты (Видео)
21 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+