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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Торпедо - Акрон
Торпедо - Акрон: обзор матча 12 августа 2020
Торпедо
12.08.2020, среда, 19:30
Россия. ФНЛ, 3 тур
1 : 1
Завершен
Акрон
72'
К. Кертанов
86'
А. Газданов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торпедо - Акрон
86'
ГОЛ! 1:1!
А. Газданов
76'
Замена
Д. Магадиев
️️️️
С. Вахтеев
Замена
А. Гордюшенко
️️️️
В. Адаев
75'
ГОЛ! 1:0!
К. Кертанов
72'
Замена
К. Кертанов
️️️️
И. Лебеденко
66'
62'
Замена
Е. Яцкий
️️️️
М. Малаховский
61'
Замена
А. Титов
️️️️
Н. Иванников
60'
Желтая карточка
И. Чудин
Замена
А. Калмыков
️️️️
И. Сергеев
57'
46'
Замена
С. Киряков
️️️️
М. Елеев
46'
Замена
А. Газданов
️️️️
Б. Садыков
Замена
А. Евдокимов
️️️️
А. Лях
46'
Замена
Р. Магаль
️️️️
А. Елисеев
46'
Желтая карточка
И. Берковский
41'
Желтая карточка
А. Самсонов
35'
Желтая карточка
А. Елисеев
17'
14'
Желтая карточка
М. Елеев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо
14
Евгений Конюхов
ВР
44
Артем Самсонов
ЛЗ
9
Владислав Адаев
ЛВ
90
Андрей Лях
ОП
22
Филипп Дворецков
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
4
Александр Елисеев
ЦП
17
Илья Берковский
АП
33
Иван Сергеев
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Акрон
13
Сергей Волков
ВР
5
Никита Верхунов
ЦЗ
2
Владимир Друковский
ЦЗ
44
Булат Садыков
ЦЗ
20
Евгений Дудиков
ЦЗ
12
Максим Елеев
ПЗ
7
Азнаур Герюгов
ОП
18
Максим Малаховский
ЦП
27
Иван Чудин
ЦП
7
Николай Иванников
ЦП
14
Сергей Вахтеев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Емельянов
Торпедо
46
Антон Порутчиков
ВР
16
Виталий Ботнарь
ВР
28
Егор Прошкин
ЛЗ
16
Максим Шоркин
ЦЗ
99
Андрей Евдокимов
ЦЗ
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
27
Александр Орехов
ЦП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
18
Константин Кертанов
АП
90
Амур Калмыков
ЦФ
Акрон
12
Даниил Колесников
ВР
50
Никита Гойло
ВР
27
Иван Шалоников
ЦЗ
63
Игорь Рыжков
ЦЗ
12
Павел Горбунов
ЦЗ
22
Денис Магадиев
ЦЗ
77
Сергей Киряков
ЦЗ
17
Артур Газданов
ЛВ
88
Андрей Потапов
ЦП
77
Евгений Яцкий
ЦП
63
Александр Босов
ПВ
34
Андрей Титов
ЦФ
1-1-4-2-2
14
Конюхов
44
Самсонов
90
Лях
22
Дворецков
52
Нетфуллин
4
Елисеев
7
Рязанцев
9
Адаев
17
Берковский
10
Лебеденко
33
Сергеев
3-3-3-1
13
Волков
2
Друковский
44
Садыков
20
Дудиков
12
Елеев
7
Герюгов
5
Верхунов
18
Малаховский
27
Чудин
7
Иванников
14
Вахтеев
10
Лебеденко
18
Кертанов
18
Кертанов
10
Лебеденко
90
Лях
99
Евдокимов
99
Евдокимов
90
Лях
4
Елисеев
28
Магаль
28
Магаль
4
Елисеев
9
Адаев
72
Гордюшенко
72
Гордюшенко
9
Адаев
33
Сергеев
90
Калмыков
90
Калмыков
33
Сергеев
14
Вахтеев
22
Магадиев
22
Магадиев
14
Вахтеев
18
Малаховский
77
Яцкий
77
Яцкий
18
Малаховский
7
Иванников
34
Титов
34
Титов
7
Иванников
44
Садыков
17
Газданов
17
Газданов
44
Садыков
12
Елеев
77
Киряков
77
Киряков
12
Елеев
Остались в запасе
Торпедо
Акрон
46
Антон Порутчиков
ВР
27
Александр Орехов
ЦП
16
Максим Шоркин
ЦЗ
28
Егор Прошкин
ЛЗ
16
Виталий Ботнарь
ВР
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
88
Андрей Потапов
ЦП
63
Александр Босов
ПВ
27
Иван Шалоников
ЦЗ
63
Игорь Рыжков
ЦЗ
12
Павел Горбунов
ЦЗ
12
Даниил Колесников
ВР
50
Никита Гойло
ВР
Главный тренер
Дмитрий Емельянов
Остались в запасе
46
Антон Порутчиков
ВР
27
Александр Орехов
ЦП
16
Максим Шоркин
ЦЗ
28
Егор Прошкин
ЛЗ
16
Виталий Ботнарь
ВР
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
Остались в запасе
88
Андрей Потапов
ЦП
63
Александр Босов
ПВ
27
Иван Шалоников
ЦЗ
63
Игорь Рыжков
ЦЗ
12
Павел Горбунов
ЦЗ
12
Даниил Колесников
ВР
50
Никита Гойло
ВР
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Главный тренер
Дмитрий Емельянов
Статистика матча Торпедо - Акрон
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
- : -
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Информация о матче
Главный судья:
Дмитрий Стрельцов
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
Спортгородок в Лужниках
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