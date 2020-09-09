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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
СКА-Хабаровск - Акрон
СКА-Хабаровск - Акрон: обзор матча 09 сентября 2020
СКА-Хабаровск
09.09.2020, среда, 12:00
Россия. ФНЛ, 8 тур
2 : 0
Завершен
Акрон
61'
В. Брагин
66'
В. Камилов (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СКА-Хабаровск - Акрон
Желтая карточка
В. Камилов
90'
+4
Замена
М. Эльмурзаев
️️️️
К. Суслов
90'
Замена
Д. Иванков
️️️️
В. Илик
89'
88'
Желтая карточка
А. Герюгов
Замена
А. Максименко
️️️️
Р. Гаджимурадов
83'
68'
Замена
А. Босов
️️️️
В. Друковский
68'
Замена
Н. Иванников
️️️️
А. Делькин
67'
Замена
А. Титов
️️️️
И. Чудин
ГОЛ с пенальти! 2:0!
В. Камилов
66'
62'
Желтая карточка
В. Друковский
ГОЛ! 1:0!
В. Брагин
61'
57'
Замена
А. Газданов
️️️️
С. Киряков
Желтая карточка
В. Илик
49'
Желтая карточка
Г. Грачев
42'
31'
Желтая карточка
А. Киреев
30'
Желтая карточка
С. Киряков
23'
Желтая карточка
А. Потапов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
1
Владимир Сугробов
ВР
53
Василий Илик
ЛЗ
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
51
Глеб Грачев
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
33
Ираклий Квеквескири
ОП
18
Владислав Камилов
ЦП
8
Артемий Малеев
АП
10
Рамазан Гаджимурадов
ПВ
86
Дмитрий Барков
ЦФ
11
Владислав Брагин
ЦФ
Главный тренер
Алексей Поддубский
Акрон
13
Сергей Волков
ВР
99
Константин Морозов
ЛЗ
44
Булат Садыков
ЦЗ
2
Владимир Друковский
ЦЗ
77
Сергей Киряков
ЦЗ
66
Максим Жестоков
ЦЗ
88
Андрей Киреев
ЦЗ
7
Азнаур Герюгов
ОП
88
Андрей Потапов
ЦП
27
Иван Чудин
ЦП
90
Артем Делькин
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Емельянов
СКА-Хабаровск
96
Игорь Обухов
ВР
22
Георгий Кырнац
ВР
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
5
Магомед Эльмурзаев
ЦЗ
22
Григорий Труфанов
ЦЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
7
Даниил Иванков
ЛП
72
Андрей Батютин
ЛВ
32
Евгений Оанча
ЦП
8
Виталий Горулев
ЦП
96
Александр Максименко
ЦФ
10
Константин Базелюк
ЦФ
Акрон
50
Никита Гойло
ВР
5
Никита Верхунов
ЦЗ
20
Евгений Дудиков
ЦЗ
17
Артур Газданов
ЛВ
7
Василий Пьянченко
ОП
18
Максим Малаховский
ЦП
7
Николай Иванников
ЦП
63
Александр Босов
ПВ
34
Андрей Титов
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Сугробов
10
Никифоров
51
Грачев
91
Суслов
53
Илик
33
Квеквескири
18
Камилов
8
Малеев
10
Гаджимурадов
11
Брагин
86
Барков
3-3-2-1
13
Волков
77
Киряков
66
Жестоков
88
Киреев
2
Друковский
7
Герюгов
99
Морозов
88
Потапов
27
Чудин
90
Делькин
10
Гаджимурадов
96
Максименко
96
Максименко
10
Гаджимурадов
53
Илик
7
Иванков
7
Иванков
53
Илик
91
Суслов
5
Эльмурзаев
5
Эльмурзаев
91
Суслов
77
Киряков
17
Газданов
17
Газданов
77
Киряков
27
Чудин
34
Титов
34
Титов
27
Чудин
2
Друковский
63
Босов
63
Босов
2
Друковский
90
Делькин
7
Иванников
7
Иванников
90
Делькин
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Акрон
72
Андрей Батютин
ЛВ
32
Евгений Оанча
ЦП
8
Виталий Горулев
ЦП
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
22
Григорий Труфанов
ЦЗ
96
Игорь Обухов
ВР
22
Георгий Кырнац
ВР
27
Роман Мануйлов
ПЗ
10
Константин Базелюк
ЦФ
Главный тренер
Алексей Поддубский
5
Никита Верхунов
ЦЗ
18
Максим Малаховский
ЦП
50
Никита Гойло
ВР
20
Евгений Дудиков
ЦЗ
7
Василий Пьянченко
ОП
Главный тренер
Дмитрий Емельянов
Остались в запасе
72
Андрей Батютин
ЛВ
32
Евгений Оанча
ЦП
8
Виталий Горулев
ЦП
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
22
Григорий Труфанов
ЦЗ
96
Игорь Обухов
ВР
22
Георгий Кырнац
ВР
27
Роман Мануйлов
ПЗ
10
Константин Базелюк
ЦФ
Остались в запасе
5
Никита Верхунов
ЦЗ
18
Максим Малаховский
ЦП
50
Никита Гойло
ВР
20
Евгений Дудиков
ЦЗ
7
Василий Пьянченко
ОП
Главный тренер
Алексей Поддубский
Главный тренер
Дмитрий Емельянов
Статистика матча СКА-Хабаровск - Акрон
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
- : -
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Информация о матче
Главный судья:
Антон Анопа
(Благовещенск)
Стадион:
им. В.И. Ленина
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