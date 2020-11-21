Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Акрон - Торпедо
Акрон - Торпедо: обзор матча 21 ноября 2020
Акрон
21.11.2020, суббота, 14:00
Россия. ФНЛ, 23 тур
0 : 1
Завершен
Торпедо
89'
Д. Баланюк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Акрон - Торпедо
89'
ГОЛ! 0:1!
Д. Баланюк
86'
Замена
С. Шустиков
️️️️
А. Рязанцев
82'
Красная карточка
В. Адаев
72'
Замена
Д. Баланюк
️️️️
К. Кертанов
63'
Замена
А. Елисеев
️️️️
Р. Магаль
46'
Замена
Ф. Дворецков
️️️️
И. Берковский
39'
Желтая карточка
А. Самсонов
Желтая карточка
И. Чудин
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Акрон
1
Юрий Нестеренко
ВР
5
Никита Верхунов
ЦЗ
77
Сергей Киряков
ЦЗ
66
Максим Жестоков
ЦЗ
12
Максим Елеев
ПЗ
17
Артур Газданов
ЛВ
7
Азнаур Герюгов
ОП
77
Евгений Яцкий
ЦП
27
Иван Чудин
ЦП
11
Даур Квеквескири
ПВ
90
Артем Делькин
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Годунок
Торпедо
16
Виталий Ботнарь
ВР
28
Егор Прошкин
ЛЗ
44
Артем Самсонов
ЛЗ
16
Максим Шоркин
ЦЗ
4
Дмитрий Редькович
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
18
Константин Кертанов
АП
17
Илья Берковский
АП
90
Амур Калмыков
ЦФ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Акрон
12
Даниил Колесников
ВР
99
Константин Морозов
ЛЗ
2
Владимир Друковский
ЦЗ
12
Павел Горбунов
ЦЗ
88
Андрей Киреев
ЦЗ
20
Евгений Дудиков
ЦЗ
7
Василий Пьянченко
ОП
18
Максим Малаховский
ЦП
7
Сефер Эмини
ЦП
7
Николай Иванников
ЦП
63
Александр Босов
ПВ
Торпедо
14
Евгений Конюхов
ВР
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
9
Владислав Адаев
ЛВ
90
Андрей Лях
ОП
27
Александр Орехов
ЦП
22
Филипп Дворецков
ЦП
4
Александр Елисеев
ЦП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
97
Денис Баланюк
ЦФ
22
Данила Прошляков
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Нестеренко
5
Верхунов
77
Киряков
66
Жестоков
12
Елеев
7
Герюгов
77
Яцкий
27
Чудин
17
Газданов
11
Квеквескири
90
Делькин
3-2-2-2-1
16
Ботнарь
28
Прошкин
16
Шоркин
4
Редькович
28
Магаль
44
Самсонов
52
Нетфуллин
7
Рязанцев
18
Кертанов
17
Берковский
90
Калмыков
17
Берковский
22
Дворецков
22
Дворецков
17
Берковский
7
Рязанцев
6
Шустиков
6
Шустиков
7
Рязанцев
28
Магаль
4
Елисеев
4
Елисеев
28
Магаль
18
Кертанов
97
Баланюк
97
Баланюк
18
Кертанов
Остались в запасе
Акрон
Торпедо
12
Даниил Колесников
ВР
2
Владимир Друковский
ЦЗ
12
Павел Горбунов
ЦЗ
18
Максим Малаховский
ЦП
7
Сефер Эмини
ЦП
63
Александр Босов
ПВ
99
Константин Морозов
ЛЗ
88
Андрей Киреев
ЦЗ
20
Евгений Дудиков
ЦЗ
7
Василий Пьянченко
ОП
7
Николай Иванников
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Годунок
27
Александр Орехов
ЦП
9
Владислав Адаев
ЛВ
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
14
Евгений Конюхов
ВР
90
Андрей Лях
ОП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
22
Данила Прошляков
ЦФ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Остались в запасе
12
Даниил Колесников
ВР
2
Владимир Друковский
ЦЗ
12
Павел Горбунов
ЦЗ
18
Максим Малаховский
ЦП
7
Сефер Эмини
ЦП
63
Александр Босов
ПВ
99
Константин Морозов
ЛЗ
88
Андрей Киреев
ЦЗ
20
Евгений Дудиков
ЦЗ
7
Василий Пьянченко
ОП
7
Николай Иванников
ЦП
Остались в запасе
27
Александр Орехов
ЦП
9
Владислав Адаев
ЛВ
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
14
Евгений Конюхов
ВР
90
Андрей Лях
ОП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
22
Данила Прошляков
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Годунок
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Статистика матча Акрон - Торпедо
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
- : -
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Информация о матче
Стадион:
Кристалл
Новости команд
Все
Акрон
Торпедо
Назначены арбитры на 6-й тур Кубка, одну из игр будет судить 25-летний дебютант
13:08
1
Кубок России: шансы «Акрона» и ЦСКА на победу в матче группового этапа
09:42
Тренер «Акрона» определил, кто виноват в поражении от «Факела»
Вчера, 12:19
1
РПЛ. «Факел» впервые победил при Биджиеве, обыграв на выезде «Акрон» (2:0)
21 ноября
9
Обзор матча «Акрон» – «Факел» голы и лучшие моменты (Видео)
21 ноября
Назначены арбитры на 6-й тур Кубка, одну из игр будет судить 25-летний дебютант
13:08
1
Кубок России: шансы «Акрона» и ЦСКА на победу в матче группового этапа
09:42
Тренер «Акрона» определил, кто виноват в поражении от «Факела»
Вчера, 12:19
1
РПЛ. «Факел» впервые победил при Биджиеве, обыграв на выезде «Акрон» (2:0)
21 ноября
9
Обзор матча «Акрон» – «Факел» голы и лучшие моменты (Видео)
21 ноября
Первая лига. Лидирующий «Нижний Новгород» разгромил главного преследователя – 3:0!
21 ноября
«Нижний Новгород» – «Торпедо»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Первая лига: шансы «Нижнего Новгорода» и «Торпедо» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
Мажич признал свою ошибку в связи с делом «Торпедо» – он верил в добросовестность судей
19 ноября
1
Судья РПЛ Танашев дал показания по делу о попытке подкупа со стороны «Торпедо»
19 ноября
5
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+