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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Акрон - Балтика
Акрон - Балтика: обзор матча 05 декабря 2020
Акрон
05.12.2020, суббота, 15:00
Россия. ФНЛ, 26 тур
0 : 2
Завершен
Балтика
43'
М. Маркович
88'
И. Юрганов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Акрон - Балтика
Замена
С. Вахтеев
️️️️
А. Газданов
89'
88'
ГОЛ! 0:2!
И. Юрганов
81'
Замена
️️️️
М. Маркович
Замена
А. Босов
️️️️
Н. Верхунов
79'
Замена
Н. Иванников
️️️️
Д. Квеквескири
71'
65'
Замена
С. Джамилов
️️️️
А. Шаваев
51'
Желтая карточка
М. Кашчелан
46'
Замена
️️️️
Я. Казаев
Замена
С. Киряков
️️️️
М. Елеев
46'
45'
Желтая карточка
А. Шаваев
43'
ГОЛ! 0:1!
М. Маркович
Желтая карточка
М. Жестоков
41'
41'
Желтая карточка
И. Альшин
32'
Желтая карточка
Я. Казаев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Акрон
1
Юрий Нестеренко
ВР
5
Никита Верхунов
ЦЗ
44
Булат Садыков
ЦЗ
66
Максим Жестоков
ЦЗ
12
Максим Елеев
ПЗ
17
Артур Газданов
ЛВ
7
Азнаур Герюгов
ОП
7
Василий Пьянченко
ОП
27
Иван Чудин
ЦП
11
Даур Квеквескири
ПВ
90
Артем Делькин
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Годунок
Балтика
39
Максим Бориско
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
18
Младен Кашчелан
ОП
8
Алихан Шаваев
ЦП
53
Ян Казаев
ЦП
10
Ильнур Альшин
ПВ
13
Мирослав Маркович
ЦФ
Главный тренер
Евгений Калешин
Акрон
12
Даниил Колесников
ВР
12
Павел Горбунов
ЦЗ
77
Сергей Киряков
ЦЗ
88
Андрей Киреев
ЦЗ
18
Максим Малаховский
ЦП
7
Сефер Эмини
ЦП
7
Николай Иванников
ЦП
63
Александр Босов
ПВ
14
Сергей Вахтеев
ЦФ
Балтика
1
Евгений Латышонок
ВР
4
Иван Маклаков
ЛЗ
3
Максим Плопа
ЦЗ
7
Султан Джамилов
ЛВ
56
Виктор Демьянов
ОП
10
Дмитрий Плетнев
АП
7
Виталий Жиронкин
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Нестеренко
5
Верхунов
44
Садыков
66
Жестоков
12
Елеев
7
Герюгов
7
Пьянченко
27
Чудин
17
Газданов
11
Квеквескири
90
Делькин
4-1-2-2-1
39
Бориско
8
Дудиев
44
Тишкин
20
Юрганов
17
Макарчук
18
Кашчелан
8
Шаваев
53
Казаев
10
Альшин
10
Гелоян
13
Маркович
12
Елеев
77
Киряков
77
Киряков
12
Елеев
17
Газданов
14
Вахтеев
14
Вахтеев
17
Газданов
5
Верхунов
63
Босов
63
Босов
5
Верхунов
11
Квеквескири
7
Иванников
7
Иванников
11
Квеквескири
8
Шаваев
7
Джамилов
7
Джамилов
8
Шаваев
Остались в запасе
Акрон
Балтика
12
Павел Горбунов
ЦЗ
12
Даниил Колесников
ВР
18
Максим Малаховский
ЦП
7
Сефер Эмини
ЦП
88
Андрей Киреев
ЦЗ
Главный тренер
Дмитрий Годунок
56
Виктор Демьянов
ОП
4
Иван Маклаков
ЛЗ
10
Дмитрий Плетнев
АП
7
Виталий Жиронкин
ЦФ
1
Евгений Латышонок
ВР
3
Максим Плопа
ЦЗ
Главный тренер
Евгений Калешин
Остались в запасе
12
Павел Горбунов
ЦЗ
12
Даниил Колесников
ВР
18
Максим Малаховский
ЦП
7
Сефер Эмини
ЦП
88
Андрей Киреев
ЦЗ
Остались в запасе
56
Виктор Демьянов
ОП
4
Иван Маклаков
ЛЗ
10
Дмитрий Плетнев
АП
7
Виталий Жиронкин
ЦФ
1
Евгений Латышонок
ВР
3
Максим Плопа
ЦЗ
Главный тренер
Дмитрий Годунок
Главный тренер
Евгений Калешин
Статистика матча Акрон - Балтика
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
- : -
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Балтика
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
- : -
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Информация о матче
Главный судья:
Павел Шадыханов
(Москва)
Стадион:
Кристалл
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