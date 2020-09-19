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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Оренбург - Акрон
Оренбург - Акрон: обзор матча 19 сентября 2020
Оренбург
19.09.2020, суббота, 16:00
Россия. ФНЛ, 10 тур
0 : 0
Завершен
Акрон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оренбург - Акрон
89'
Желтая карточка
К. Морозов
85'
Желтая карточка
А. Титов
80'
Замена
Д. Квеквескири
️️️️
А. Газданов
Замена
А. Кулишев
️️️️
А. Козлов
78'
78'
Замена
А. Титов
️️️️
А. Делькин
Замена
Ж. Скофлек
️️️️
Р. Алвеш
69'
Замена
Н. Прудников
️️️️
Д. Ткачук
63'
Замена
А. Миронов
️️️️
С. Бреев
62'
52'
Замена
Е. Яцкий
️️️️
Н. Иванников
Желтая карточка
И. Насыров
50'
46'
Замена
М. Елеев
️️️️
В. Друковский
Желтая карточка
М. Сиваков
45'
42'
Желтая карточка
В. Друковский
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
1
Андрей Климович
ВР
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
77
Исламжан Насыров
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
23
Сергей Бреев
ЦП
55
Кирилл Капленко
ЦП
16
Рикарду Алвеш
АП
32
Андрей Козлов
ЦФ
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Акрон
50
Никита Гойло
ВР
99
Константин Морозов
ЛЗ
2
Владимир Друковский
ЦЗ
44
Булат Садыков
ЦЗ
66
Максим Жестоков
ЦЗ
17
Артур Газданов
ЛВ
7
Василий Пьянченко
ОП
7
Николай Иванников
ЦП
27
Иван Чудин
ЦП
63
Александр Босов
ПВ
90
Артем Делькин
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Емельянов
Оренбург
42
Иван Лапшов
ЦЗ
3
Ренато Гойкович
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
9
Давид Бидловский
ЦП
8
Алексей Миронов
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
27
Жига Скофлек
ПВ
32
Артем Кулишев
ПВ
92
Алексей Скворцов
ЦФ
11
Николай Прудников
ЦФ
10
Артем Юсупов
ЦФ
Акрон
13
Сергей Волков
ВР
12
Павел Горбунов
ЦЗ
22
Денис Магадиев
ЦЗ
12
Максим Елеев
ПЗ
88
Андрей Потапов
ЦП
18
Максим Малаховский
ЦП
77
Евгений Яцкий
ЦП
11
Даур Квеквескири
ПВ
34
Андрей Титов
ЦФ
4-2-2-2
1
Климович
3
Сиваков
77
Насыров
46
Мамин
15
Эктов
23
Бреев
55
Капленко
31
Ткачук
16
Алвеш
7
Фамейе
32
Козлов
4-1-2-2-1
50
Гойло
2
Друковский
44
Садыков
66
Жестоков
99
Морозов
7
Пьянченко
7
Иванников
27
Чудин
63
Босов
17
Газданов
90
Делькин
31
Ткачук
11
Прудников
11
Прудников
31
Ткачук
16
Алвеш
27
Скофлек
27
Скофлек
16
Алвеш
23
Бреев
8
Миронов
8
Миронов
23
Бреев
32
Козлов
32
Кулишев
32
Кулишев
32
Козлов
2
Друковский
12
Елеев
12
Елеев
2
Друковский
7
Иванников
77
Яцкий
77
Яцкий
7
Иванников
90
Делькин
34
Титов
34
Титов
90
Делькин
17
Газданов
11
Квеквескири
11
Квеквескири
17
Газданов
Остались в запасе
Оренбург
Акрон
7
Андреа Чуканов
АП
92
Алексей Скворцов
ЦФ
9
Давид Бидловский
ЦП
42
Иван Лапшов
ЦЗ
3
Ренато Гойкович
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
10
Артем Юсупов
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
12
Павел Горбунов
ЦЗ
22
Денис Магадиев
ЦЗ
88
Андрей Потапов
ЦП
18
Максим Малаховский
ЦП
13
Сергей Волков
ВР
Главный тренер
Дмитрий Емельянов
Остались в запасе
7
Андреа Чуканов
АП
92
Алексей Скворцов
ЦФ
9
Давид Бидловский
ЦП
42
Иван Лапшов
ЦЗ
3
Ренато Гойкович
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
10
Артем Юсупов
ЦФ
Остались в запасе
12
Павел Горбунов
ЦЗ
22
Денис Магадиев
ЦЗ
88
Андрей Потапов
ЦП
18
Максим Малаховский
ЦП
13
Сергей Волков
ВР
Главный тренер
Марцел Личка
Главный тренер
Дмитрий Емельянов
Статистика матча Оренбург - Акрон
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Оренбург
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
- : -
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
- : -
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Амелин
(Тула)
Стадион:
Газовик
Новости команд
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