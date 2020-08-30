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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Балтика - Акрон
Балтика - Акрон: обзор матча 30 августа 2020
Балтика
30.08.2020, воскресенье, 20:00
Россия. ФНЛ, 6 тур
1 : 0
Завершен
Акрон
45+1'
И. Альшин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Балтика - Акрон
Замена
В. Демьянов
️️️️
И. Альшин
90'
89'
Желтая карточка
В. Друковский
Замена
И. Маклаков
️️️️
А. Дудиев
82'
81'
Замена
Н. Иванников
️️️️
М. Елеев
78'
Замена
А. Босов
️️️️
А. Газданов
Замена
А. Чочиев
️️️️
М. Кузьмин
60'
59'
Желтая карточка
Е. Дудиков
Замена
М. Маркин
️️️️
Аллеф
59'
56'
Желтая карточка
А. Потапов
46'
Замена
К. Морозов
️️️️
А. Герюгов
46'
Замена
А. Делькин
️️️️
С. Вахтеев
ГОЛ! 1:0!
И. Альшин
Пас отдал
А. Макарчук
45'
+1
42'
Вторая желтая
Б. Садыков
9'
Желтая карточка
Б. Садыков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
39
Максим Бориско
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
18
Младен Кашчелан
ОП
53
Ян Казаев
ЦП
8
Алихан Шаваев
ЦП
6
Максим Кузьмин
АП
10
Ильнур Альшин
ПВ
33
Аллеф
ЦФ
Главный тренер
Евгений Калешин
Акрон
50
Никита Гойло
ВР
44
Булат Садыков
ЦЗ
22
Денис Магадиев
ЦЗ
2
Владимир Друковский
ЦЗ
20
Евгений Дудиков
ЦЗ
12
Максим Елеев
ПЗ
17
Артур Газданов
ЛВ
7
Азнаур Герюгов
ОП
7
Василий Пьянченко
ОП
88
Андрей Потапов
ЦП
14
Сергей Вахтеев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Емельянов
Балтика
1
Евгений Латышонок
ВР
24
Евгений Бутаков
ЛЗ
4
Иван Маклаков
ЛЗ
7
Наилсон
ЦЗ
56
Виктор Демьянов
ОП
14
Ярослав Фролов
АП
11
Алан Чочиев
АП
93
Михаил Маркин
ЦФ
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
7
Виталий Жиронкин
ЦФ
Акрон
13
Сергей Волков
ВР
99
Константин Морозов
ЛЗ
5
Никита Верхунов
ЦЗ
12
Павел Горбунов
ЦЗ
18
Максим Малаховский
ЦП
7
Николай Иванников
ЦП
63
Александр Босов
ПВ
90
Артем Делькин
ЦФ
4-1-2-2-1
39
Бориско
17
Макарчук
44
Тишкин
26
Мещанинов
8
Дудиев
18
Кашчелан
53
Казаев
8
Шаваев
6
Кузьмин
10
Альшин
33
Аллеф
3-4-1-1-1
50
Гойло
22
Магадиев
2
Друковский
20
Дудиков
12
Елеев
7
Герюгов
7
Пьянченко
44
Садыков
88
Потапов
17
Газданов
14
Вахтеев
10
Альшин
56
Демьянов
56
Демьянов
10
Альшин
33
Аллеф
93
Маркин
93
Маркин
33
Аллеф
8
Дудиев
4
Маклаков
4
Маклаков
8
Дудиев
6
Кузьмин
11
Чочиев
11
Чочиев
6
Кузьмин
17
Газданов
63
Босов
63
Босов
17
Газданов
7
Герюгов
99
Морозов
99
Морозов
7
Герюгов
12
Елеев
7
Иванников
7
Иванников
12
Елеев
14
Вахтеев
90
Делькин
90
Делькин
14
Вахтеев
Остались в запасе
Балтика
Акрон
7
Наилсон
ЦЗ
24
Евгений Бутаков
ЛЗ
14
Ярослав Фролов
АП
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
7
Виталий Жиронкин
ЦФ
1
Евгений Латышонок
ВР
Главный тренер
Евгений Калешин
18
Максим Малаховский
ЦП
5
Никита Верхунов
ЦЗ
12
Павел Горбунов
ЦЗ
13
Сергей Волков
ВР
Главный тренер
Дмитрий Емельянов
Остались в запасе
7
Наилсон
ЦЗ
24
Евгений Бутаков
ЛЗ
14
Ярослав Фролов
АП
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
7
Виталий Жиронкин
ЦФ
1
Евгений Латышонок
ВР
Остались в запасе
18
Максим Малаховский
ЦП
5
Никита Верхунов
ЦЗ
12
Павел Горбунов
ЦЗ
13
Сергей Волков
ВР
Главный тренер
Евгений Калешин
Главный тренер
Дмитрий Емельянов
Статистика матча Балтика - Акрон
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Балтика
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
- : -
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
- : -
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Информация о матче
Стадион:
Ростех Арена
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