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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Томь - Акрон
Томь - Акрон: обзор матча 09 октября 2020
Томь
09.10.2020, пятница, 14:30
Россия. ФНЛ, 14 тур
2 : 1
Завершен
Акрон
48'
Д. Давыдов
90'
Д. Давыдов
43'
А. Делькин (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь - Акрон
Замена
А. Сакович
️️️️
М. Казанков
90'
+3
ГОЛ! 2:1!
Д. Давыдов
90'
84'
Замена
А. Киреев
️️️️
А. Делькин
Желтая карточка
Е. Баляйкин
80'
80'
Замена
М. Малаховский
️️️️
А. Герюгов
75'
Желтая карточка
Н. Иванников
Замена
И. Андреев
️️️️
Д. Каменщиков
75'
74'
Замена
А. Потапов
️️️️
Д. Квеквескири
Желтая карточка
Д. Поярков
73'
72'
Желтая карточка
М. Жестоков
Желтая карточка
И. Калачев
70'
Замена
Д. Поярков
️️️️
О. Шалаев
56'
ГОЛ! 1:1!
Д. Давыдов
48'
Замена
А. Иванов
️️️️
И. Зуев
46'
43'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Делькин
20'
Желтая карточка
Д. Квеквескири
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь
99
Дмитрий Арапов
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
42
Иван Лапшов
ЦЗ
3
Сергей Бугриев
ЦЗ
4
Илья Калачев
ЦЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
18
Олег Шалаев
ОП
32
Евгений Баляйкин
ЦП
60
Максим Казанков
ПВ
99
Дмитрий Каменщиков
ЦФ
88
Денис Давыдов
ЦФ
Акрон
50
Никита Гойло
ВР
99
Константин Морозов
ЛЗ
44
Булат Садыков
ЦЗ
66
Максим Жестоков
ЦЗ
12
Максим Елеев
ПЗ
17
Артур Газданов
ЛВ
7
Азнаур Герюгов
ОП
27
Иван Чудин
ЦП
7
Николай Иванников
ЦП
11
Даур Квеквескири
ПВ
90
Артем Делькин
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Емельянов
Томь
1
Денис Вавилин
ВР
63
Никита Зубчихин
ВР
6
Александр Сакович
ЦЗ
90
Иван Андреев
ЦП
25
Денис Поярков
ЦП
22
Андрей Иванов
ЦП
10
Олег Леонов
АП
Акрон
13
Сергей Волков
ВР
77
Сергей Киряков
ЦЗ
2
Владимир Друковский
ЦЗ
12
Павел Горбунов
ЦЗ
5
Никита Верхунов
ЦЗ
88
Андрей Киреев
ЦЗ
77
Евгений Яцкий
ЦП
88
Андрей Потапов
ЦП
18
Максим Малаховский
ЦП
3-3-1-1-2
99
Арапов
3
Бугриев
4
Калачев
58
Зуев
29
Денисов
18
Шалаев
42
Лапшов
32
Баляйкин
60
Казанков
88
Давыдов
99
Каменщиков
4-1-2-2-1
50
Гойло
12
Елеев
44
Садыков
66
Жестоков
99
Морозов
7
Герюгов
27
Чудин
7
Иванников
11
Квеквескири
17
Газданов
90
Делькин
99
Каменщиков
90
Андреев
90
Андреев
99
Каменщиков
60
Казанков
6
Сакович
6
Сакович
60
Казанков
18
Шалаев
25
Поярков
25
Поярков
18
Шалаев
58
Зуев
22
Иванов
22
Иванов
58
Зуев
11
Квеквескири
88
Потапов
88
Потапов
11
Квеквескири
7
Герюгов
18
Малаховский
18
Малаховский
7
Герюгов
90
Делькин
88
Киреев
88
Киреев
90
Делькин
Остались в запасе
Томь
Акрон
10
Олег Леонов
АП
1
Денис Вавилин
ВР
63
Никита Зубчихин
ВР
77
Евгений Яцкий
ЦП
77
Сергей Киряков
ЦЗ
2
Владимир Друковский
ЦЗ
12
Павел Горбунов
ЦЗ
5
Никита Верхунов
ЦЗ
13
Сергей Волков
ВР
Главный тренер
Дмитрий Емельянов
Остались в запасе
10
Олег Леонов
АП
1
Денис Вавилин
ВР
63
Никита Зубчихин
ВР
Остались в запасе
77
Евгений Яцкий
ЦП
77
Сергей Киряков
ЦЗ
2
Владимир Друковский
ЦЗ
12
Павел Горбунов
ЦЗ
5
Никита Верхунов
ЦЗ
13
Сергей Волков
ВР
Главный тренер
Дмитрий Емельянов
Статистика матча Томь - Акрон
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
- : -
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Информация о матче
Главный судья:
Иван Сиденков
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Труд
Новости команд
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Томь
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