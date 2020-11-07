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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Крылья Советов - Акрон
Крылья Советов - Акрон: обзор матча 07 ноября 2020
Крылья Советов
07.11.2020, суббота, 15:00
Россия. ФНЛ, 20 тур
3 : 0
Завершен
Акрон
8'
А. Зиньковский (П)
10'
И. Сергеев
32'
В. Полуяхтов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Крылья Советов - Акрон
90'
Замена
Е. Дудиков
️️️️
К. Морозов
Желтая карточка
С. Божин
84'
Желтая карточка
М. Карпов
82'
76'
Вторая желтая
А. Киреев
76'
Желтая карточка
А. Киреев
76'
Замена
М. Елеев
️️️️
А. Босов
Замена
С. Божин
️️️️
А. Зиньковский
62'
Замена
Д. Цыпченко
️️️️
И. Сергеев
60'
50'
Желтая карточка
В. Друковский
48'
Желтая карточка
А. Босов
46'
Замена
А. Босов
️️️️
А. Потапов
Замена
М. Карпов
️️️️
В. Полуяхтов
46'
43'
Замена
В. Друковский
️️️️
А. Газданов
Замена
Е. Голенков
️️️️
В. Сарвели
38'
ГОЛ! 3:0!
В. Полуяхтов
32'
13'
Красная карточка
Д. Квеквескири
ГОЛ! 2:0!
И. Сергеев
10'
8'
Желтая карточка
А. Делькин
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Зиньковский
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
1
Иван Ломаев
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
8
Максим Витюгов
ОП
9
Владислав Сарвели
ЦФ
33
Иван Сергеев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Акрон
1
Юрий Нестеренко
ВР
99
Константин Морозов
ЛЗ
88
Андрей Киреев
ЦЗ
66
Максим Жестоков
ЦЗ
17
Артур Газданов
ЛВ
7
Азнаур Герюгов
ОП
88
Андрей Потапов
ЦП
27
Иван Чудин
ЦП
7
Николай Иванников
ЦП
11
Даур Квеквескири
ПВ
90
Артем Делькин
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Годунок
Крылья Советов
39
Евгений Фролов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
47
Сергей Божин
ЦЗ
51
Максим Карпов
ЦЗ
22
Бахадур Соколов
ЛВ
94
Степан Шерстнев
ЦП
29
Роман Ежов
ПВ
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
69
Егор Голенков
ЦФ
Акрон
12
Даниил Колесников
ВР
12
Павел Горбунов
ЦЗ
2
Владимир Друковский
ЦЗ
20
Евгений Дудиков
ЦЗ
12
Максим Елеев
ПЗ
77
Евгений Яцкий
ЦП
18
Максим Малаховский
ЦП
63
Александр Босов
ПВ
25
Ivan Shalonikov
ЦФ
3-3-1-2
1
Ломаев
2
Полуяхтов
3
Солдатенков
23
Чернов
23
Комбаров
8
Витюгов
70
Кабутов
77
Зиньковский
33
Сергеев
9
Сарвели
3-1-3-2-1
1
Нестеренко
88
Киреев
66
Жестоков
99
Морозов
7
Герюгов
88
Потапов
27
Чудин
7
Иванников
11
Квеквескири
17
Газданов
90
Делькин
33
Сергеев
10
Цыпченко
10
Цыпченко
33
Сергеев
9
Сарвели
69
Голенков
69
Голенков
9
Сарвели
77
Зиньковский
47
Божин
47
Божин
77
Зиньковский
2
Полуяхтов
51
Карпов
51
Карпов
2
Полуяхтов
Босов
12
Елеев
12
Елеев
Босов
17
Газданов
2
Друковский
2
Друковский
17
Газданов
88
Потапов
63
Босов
63
Босов
88
Потапов
99
Морозов
20
Дудиков
20
Дудиков
99
Морозов
Остались в запасе
Крылья Советов
Акрон
29
Роман Ежов
ПВ
94
Степан Шерстнев
ЦП
22
Бахадур Соколов
ЛВ
39
Евгений Фролов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
Главный тренер
Игорь Осинькин
12
Даниил Колесников
ВР
12
Павел Горбунов
ЦЗ
25
Ivan Shalonikov
ЦФ
77
Евгений Яцкий
ЦП
18
Максим Малаховский
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Годунок
Остались в запасе
29
Роман Ежов
ПВ
94
Степан Шерстнев
ЦП
22
Бахадур Соколов
ЛВ
39
Евгений Фролов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
Остались в запасе
12
Даниил Колесников
ВР
12
Павел Горбунов
ЦЗ
25
Ivan Shalonikov
ЦФ
77
Евгений Яцкий
ЦП
18
Максим Малаховский
ЦП
Главный тренер
Игорь Осинькин
Главный тренер
Дмитрий Годунок
Статистика матча Крылья Советов - Акрон
2
2
4
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
- : -
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
- : -
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Информация о матче
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