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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Акрон - Нефтехимик
Акрон - Нефтехимик: обзор матча 24 октября 2020
Акрон
24.10.2020, суббота, 15:00
Россия. ФНЛ, 17 тур
3 : 4
Завершен
Нефтехимик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Акрон
13
Сергей Волков
ВР
99
Константин Морозов
ЛЗ
44
Булат Садыков
ЦЗ
88
Андрей Киреев
ЦЗ
12
Максим Елеев
ПЗ
17
Артур Газданов
ЛВ
7
Азнаур Герюгов
ОП
18
Максим Малаховский
ЦП
7
Николай Иванников
ЦП
27
Иван Чудин
ЦП
90
Артем Делькин
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Годунок
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
37
Лев Потапов
ЦЗ
12
Максим Ширяев
ЦЗ
71
Алан Лелюкаев
ПЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
2
Давид Хубаев
ЦП
62
Павел Шадрин
ЦП
10
Илья Петров
ЦП
4
Данил Кленкин
ЦП
9
Артем Котик
ЦФ
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Акрон
50
Никита Гойло
ВР
77
Сергей Киряков
ЦЗ
12
Павел Горбунов
ЦЗ
5
Никита Верхунов
ЦЗ
2
Владимир Друковский
ЦЗ
20
Евгений Дудиков
ЦЗ
66
Максим Жестоков
ЦЗ
7
Василий Пьянченко
ОП
88
Андрей Потапов
ЦП
77
Евгений Яцкий
ЦП
63
Александр Босов
ПВ
Нефтехимик
18
Вячеслав Исупов
ВР
14
Илья Агапов
ЦЗ
21
Денис Кайков
ЦЗ
18
Михаил Яковлев
ЛВ
13
Илья Кубышкин
ОП
11
Бобир Давлатов
ЦП
91
Владимир Осипов
ЦП
7
Александр Юшин
ПВ
69
Максим Артемчук
ЦФ
4-1-3-1-1
13
Волков
99
Морозов
44
Садыков
88
Киреев
12
Елеев
7
Герюгов
18
Малаховский
7
Иванников
27
Чудин
17
Газданов
90
Делькин
4-5-1
1
Голубев
71
Лелюкаев
37
Потапов
12
Ширяев
28
Семенов
2
Хубаев
62
Шадрин
10
Петров
4
Кленкин
21
Галиулин
9
Котик
Остались в запасе
Акрон
Нефтехимик
63
Александр Босов
ПВ
77
Сергей Киряков
ЦЗ
88
Андрей Потапов
ЦП
77
Евгений Яцкий
ЦП
12
Павел Горбунов
ЦЗ
5
Никита Верхунов
ЦЗ
2
Владимир Друковский
ЦЗ
50
Никита Гойло
ВР
20
Евгений Дудиков
ЦЗ
66
Максим Жестоков
ЦЗ
7
Василий Пьянченко
ОП
Главный тренер
Дмитрий Годунок
14
Илья Агапов
ЦЗ
21
Денис Кайков
ЦЗ
11
Бобир Давлатов
ЦП
91
Владимир Осипов
ЦП
13
Илья Кубышкин
ОП
7
Александр Юшин
ПВ
69
Максим Артемчук
ЦФ
18
Михаил Яковлев
ЛВ
18
Вячеслав Исупов
ВР
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Остались в запасе
63
Александр Босов
ПВ
77
Сергей Киряков
ЦЗ
88
Андрей Потапов
ЦП
77
Евгений Яцкий
ЦП
12
Павел Горбунов
ЦЗ
5
Никита Верхунов
ЦЗ
2
Владимир Друковский
ЦЗ
50
Никита Гойло
ВР
20
Евгений Дудиков
ЦЗ
66
Максим Жестоков
ЦЗ
7
Василий Пьянченко
ОП
Остались в запасе
14
Илья Агапов
ЦЗ
21
Денис Кайков
ЦЗ
11
Бобир Давлатов
ЦП
91
Владимир Осипов
ЦП
13
Илья Кубышкин
ОП
7
Александр Юшин
ПВ
69
Максим Артемчук
ЦФ
18
Михаил Яковлев
ЛВ
18
Вячеслав Исупов
ВР
Главный тренер
Дмитрий Годунок
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Статистика матча Акрон - Нефтехимик
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
- : -
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
- : -
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Информация о матче
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