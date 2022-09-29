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    Гилерме Кастильо - статистика

    #23 | Полузащитник
    Имя Гилерме
    Фамилия Кастильо
    Команда Атлетико Минейро
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 19 сентября 1999 (23 года)
    Рост 180
    Стоимость:
    € 1,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сеара 14 1 0 2 0
    Атлетико Минейро 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.11.2022 Был в запасе Аваи (Флорианополис) 2:0 Сеара (Форталеза)
    06.11.2022 88' -90' Коринтианс (Сан-Паулу) 1:0 Сеара (Форталеза)
    01.11.2022 Был в запасе Сеара (Форталеза) 0:1 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    27.10.2022 80' -90' Интернасьонал (Порту-Алегри) 2:1 Сеара (Форталеза)
    24.10.2022 1' -46' Атлетико Гойяненсе (Гояния) 1:0 Сеара (Форталеза)
    42'
    16.10.2022 68' -90' Сеара (Форталеза) 1:1 Куяба (Куяба)
    10.10.2022 1' -64' Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) 0:0 Сеара (Форталеза)
    06.10.2022 1' -81' Сеара (Форталеза) 1:1 Гойас (Гояния)
    01.10.2022 1' -90' Сеара (Форталеза) 1:2 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    29.09.2022 89' -90' Коритиба (Коритиба) 1:0 Сеара (Форталеза)
    18.09.2022 64' -90' Сеара (Форталеза) 0:2 Сан-Паулу (Сан-Паулу)
    10.09.2022 1' -70' Сеара (Форталеза) 2:1 Сантос (Сан-Паулу)
    6'
    04.09.2022 Был в запасе Фламенго (Рио-де-Жанейро) 1:1 Сеара (Форталеза)
    22.08.2022 1' -67' Брагантино (Сан-Паулу) 1:1 Сеара (Форталеза)
    14.08.2022 1' -90' Сеара (Форталеза) 0:1 Форталеза (Форталеза)
    06.08.2022 1' -74' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 1:1 Сеара (Форталеза)
    30.07.2022 46' -90' Сеара (Форталеза) 1:2 Палмейрас (Сан-Паулу)
    71'
    02.07.2022 Был в запасе Жувентуде (Кашиас-ду-Сул) 1:2 Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
    19.06.2022 Был в запасе Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) 2:0 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    12.06.2022 Был в запасе Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) 1:1 Сантос (Сан-Паулу)
    09.06.2022 Был в запасе Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 5:3 Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
    05.06.2022 Был в запасе Палмейрас (Сан-Паулу) 0:0 Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
    30.05.2022 90' -90' Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) 2:1 Аваи (Флорианополис)
    15.05.2022 Был в запасе Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) 2:0 Атлетико Гойяненсе (Гояния)
    12.05.2022 81' -90' Брагантино (Сан-Паулу) 1:1 Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
    07.05.2022 Был в запасе Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) 1:2 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    01.05.2022 Был в запасе Гойас (Гояния) 2:2 Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
    24.04.2022 Был в запасе Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) 2:2 Коритиба (Коритиба)
    18.04.2022 Был в запасе Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 0:1 Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
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