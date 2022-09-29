Гилерме Кастильо - статистика
#23 | Полузащитник
|Имя
|Гилерме
|Фамилия
|Кастильо
|Команда
|Атлетико Минейро
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|19 сентября 1999 (23 года)
|Рост
|180
Стоимость:
€ 1,00
млн
|Имя
|Гилерме
|Фамилия
|Кастильо
|Команда
|Атлетико Минейро
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|19 сентября 1999 (23 года)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сеара
|14
|1
|0
|2
|0
|Атлетико Минейро
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.11.2022
|Был в запасе
|Аваи (Флорианополис)
|2:0
|Сеара (Форталеза)
|06.11.2022
|88' -90'
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|1:0
|Сеара (Форталеза)
|01.11.2022
|Был в запасе
|Сеара (Форталеза)
|0:1
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|27.10.2022
|80' -90'
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|2:1
|Сеара (Форталеза)
|24.10.2022
|1' -46'
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|1:0
|Сеара (Форталеза)
|42'
|16.10.2022
|68' -90'
|Сеара (Форталеза)
|1:1
|Куяба (Куяба)
|10.10.2022
|1' -64'
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|0:0
|Сеара (Форталеза)
|06.10.2022
|1' -81'
|Сеара (Форталеза)
|1:1
|Гойас (Гояния)
|01.10.2022
|1' -90'
|Сеара (Форталеза)
|1:2
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|29.09.2022
|89' -90'
|Коритиба (Коритиба)
|1:0
|Сеара (Форталеза)
|18.09.2022
|64' -90'
|Сеара (Форталеза)
|0:2
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|10.09.2022
|1' -70'
|Сеара (Форталеза)
|2:1
|Сантос (Сан-Паулу)
|6'
|04.09.2022
|Был в запасе
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|1:1
|Сеара (Форталеза)
|22.08.2022
|1' -67'
|Брагантино (Сан-Паулу)
|1:1
|Сеара (Форталеза)
|14.08.2022
|1' -90'
|Сеара (Форталеза)
|0:1
|Форталеза (Форталеза)
|06.08.2022
|1' -74'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|1:1
|Сеара (Форталеза)
|30.07.2022
|46' -90'
|Сеара (Форталеза)
|1:2
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|71'
|02.07.2022
|Был в запасе
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|1:2
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|19.06.2022
|Был в запасе
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|2:0
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|12.06.2022
|Был в запасе
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|1:1
|Сантос (Сан-Паулу)
|09.06.2022
|Был в запасе
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|5:3
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|05.06.2022
|Был в запасе
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|0:0
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|30.05.2022
|90' -90'
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|2:1
|Аваи (Флорианополис)
|15.05.2022
|Был в запасе
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|2:0
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|12.05.2022
|81' -90'
|Брагантино (Сан-Паулу)
|1:1
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|07.05.2022
|Был в запасе
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|1:2
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|01.05.2022
|Был в запасе
|Гойас (Гояния)
|2:2
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|24.04.2022
|Был в запасе
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|2:2
|Коритиба (Коритиба)
|18.04.2022
|Был в запасе
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|0:1
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)