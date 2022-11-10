Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 2,50 млн

Гилерме Кастильо - статистика

Хуарес
19 сентября 1999 (27)
#8 | Полузащитник
180 см
Бразилия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сеара
14
1
0
2
0
Атлетико Минейро
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 37 тур
Аваи
2 : 0
10.11.2022
Сеара
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Коринтианс
1 : 0
06.11.2022
Сеара
88' - 90'
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сеара
0 : 1
01.11.2022
Флуминенсе
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
2 : 1
27.10.2022
Сеара
80' - 90'
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Гойяненсе
1 : 0
24.10.2022
Сеара
1' - 46'
42'
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сеара
1 : 1
16.10.2022
Куяба
68' - 90'
Бразилия. Серия А, 31 тур
Атлетико Минейро
0 : 0
10.10.2022
Сеара
1' - 64'
Бразилия. Серия А, 30 тур
Сеара
1 : 1
06.10.2022
Гойас
1' - 81'
Бразилия. Серия А, 29 тур
Сеара
1 : 2
01.10.2022
Америка Минейро
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 28 тур
Коритиба
1 : 0
29.09.2022
Сеара
89' - 90'
Бразилия. Серия А, 27 тур
Сеара
0 : 2
18.09.2022
Сан-Паулу
64' - 90'
Бразилия. Серия А, 26 тур
Сеара
2 : 1
10.09.2022
Сантос
1' - 70'
6'
Бразилия. Серия А, 25 тур
Фламенго
1 : 1
04.09.2022
Сеара
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 23 тур
Брагантино
1 : 1
22.08.2022
Сеара
1' - 67'
Бразилия. Серия А, 22 тур
Сеара
0 : 1
14.08.2022
Форталеза
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 21 тур
Ботафого
1 : 1
06.08.2022
Сеара
1' - 74'
Бразилия. Серия А, 20 тур
Сеара
1 : 2
30.07.2022
Палмейрас
46' - 90'
71'
Бразилия. Серия А, 15 тур
Жувентуде
1 : 2
02.07.2022
Атлетико Минейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 13 тур
Атлетико Минейро
2 : 0
19.06.2022
Фламенго
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 11 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
12.06.2022
Сантос
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 10 тур
Флуминенсе
5 : 3
09.06.2022
Атлетико Минейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 9 тур
Палмейрас
0 : 0
05.06.2022
Атлетико Минейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 8 тур
Атлетико Минейро
2 : 1
30.05.2022
Аваи
90' - 90'
Бразилия. Серия А, 6 тур
Атлетико Минейро
2 : 0
15.05.2022
Атлетико Гойяненсе
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 7 тур
Брагантино
1 : 1
12.05.2022
Атлетико Минейро
81' - 90'
Бразилия. Серия А, 5 тур
Атлетико Минейро
1 : 2
07.05.2022
Америка Минейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 4 тур
Гойас
2 : 2
01.05.2022
Атлетико Минейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 3 тур
Атлетико Минейро
2 : 2
24.04.2022
Коритиба
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 2 тур
Атлетико Паранаэнсе
0 : 1
18.04.2022
Атлетико Минейро
Был в запасе
Главные новости
Мостовой объяснил, чем побег Роналду отличается от его случая в сборной России в 2004
18:17
Булыкин определил, на какой случай в сборной России похож побег Роналду
17:33
Дзюба спустя несколько часов передумал завершать карьеру
17:15
7
Гвардиола отреагировал на коллапс в «Манчестер Сити»
16:31
2
Мостовой определил, в какой сфере готов себя попробовать
16:11
4
Тренер Португалии сегодня будет публично извиняться перед Роналду
15:53
5
Видео⚡️ «Все»: Дзюба объявил о завершении 20-летней карьеры
15:17
30
Тренер Португалии отреагировал на бесстыдный поступок Роналду
14:48
4
Мостовой прокомментировал уверенную победу России над Ираном
14:41
Друг Роналду рассказал, как тренер Португалии обманул Криштиану
14:05
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+