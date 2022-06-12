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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Минейро - Сантос
Атлетико Минейро - Сантос: обзор матча 12 июня 2022
Атлетико Минейро
12.06.2022, воскресенье, 01:00
Бразилия. Серия А, 11 тур
1 : 1
Завершен
Сантос
6'
Савиньо
83'
Р. Секо (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико Минейро - Сантос
90'
Желтая карточка
Ауро
Замена
Э. Саша
️️️️
Жаир
85'
Желтая карточка
Эверсон
84'
83'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Р. Секо
80'
Желтая карточка
Ж. Пауло
78'
Желтая карточка
А. Габриэль
Желтая карточка
Аллан
78'
Желтая карточка
Жаир
77'
Замена
Адемир
️️️️
Савиньо
75'
72'
Замена
Г. Камачо
️️️️
Р. Фернандес
72'
Замена
Б. Оливейра
️️️️
Л. Брага
Желтая карточка
Г. Арана
64'
62'
Замена
А. Габриэль
️️️️
В. Заносело
62'
Замена
Ф. Джонатан
️️️️
Б. Ангуло
60'
Красная карточка
Л. Пирес
13'
Замена
Ауро
️️️️
Мадсон
ГОЛ! 1:0!
Савиньо
Пас отдал
Кено
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Минейро
22
Эверсон
ВР
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
4
Ревер
ЦЗ
13
Гильерме Арана
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
29
Аллан
ЦП
8
Жаир
ЦП
7
Халк
ПВ
17
Савиньо
ЦФ
20
Кено
ЦФ
6
Игнасио Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Антонио Мохамед
Сантос
3
Майкон
ЦЗ
23
Лукас Пирес
ЦЗ
5
Родриго Фернандес
ЦП
34
Жоао Пауло
ЦФ
22
Мадсон
ЦФ
4
Эдуардо Бауэрман
ЦФ
6
Сандри
ЦФ
11
Брайан Ангуло
ЦФ
25
Винисиус Заносело
ЦФ
12
Руан Секо
ЦФ
22
Лукас Брага
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Бустос
Атлетико Минейро
23
Рафаэл
ВР
8
Рубенс
ЛЗ
21
Игор Рабельо
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
94
Отавио
ОП
90
Фабио
ЦФ
7
Адемир
ЦФ
41
Нето
ЦФ
30
Калебе
ЦФ
8
Гилерме Кастильо
ЦФ
8
Эдуардо Саша
ЦФ
Сантос
21
Ауро
ЦЗ
21
Лукас Барбоза
ЦП
40
Бруно Оливейра
ЦП
12
Джон
ЦФ
2
Эмилиано Веласкес
ЦФ
6
Фелипе Джонатан
ЦФ
15
Луис Фелипе
ЦФ
20
Анжело Габриэль
ЦФ
29
Гильерме Камачо
ЦФ
17
Винисиус Балиэйро
ЦФ
5
Виллиан Маранхао
ЦФ
10
Рикардо Гуларт
ЦФ
4-2-1-3
22
Эверсон
6
Алонсо
4
Ревер
13
Арана
23
Гуга
29
Аллан
8
Жаир
7
Халк
6
Фернандес
20
Кено
17
Савиньо
2-1-5
3
Майкон
23
Пирес
5
Фернандес
6
Сандри
22
Брага
12
Секо
25
Заносело
11
Ангуло
17
Савиньо
7
Адемир
7
Адемир
17
Савиньо
8
Жаир
8
Саша
8
Саша
8
Жаир
22
Мадсон
21
Ауро
21
Ауро
22
Мадсон
22
Брага
40
Оливейра
40
Оливейра
22
Брага
11
Ангуло
6
Джонатан
6
Джонатан
11
Ангуло
25
Заносело
20
Габриэль
20
Габриэль
25
Заносело
5
Фернандес
29
Камачо
29
Камачо
5
Фернандес
Остались в запасе
Атлетико Минейро
Сантос
8
Рубенс
ЛЗ
23
Рафаэл
ВР
21
Игор Рабельо
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
94
Отавио
ОП
90
Фабио
ЦФ
41
Нето
ЦФ
30
Калебе
ЦФ
8
Гилерме Кастильо
ЦФ
Главный тренер
Антонио Мохамед
21
Лукас Барбоза
ЦП
12
Джон
ЦФ
2
Эмилиано Веласкес
ЦФ
15
Луис Фелипе
ЦФ
17
Винисиус Балиэйро
ЦФ
5
Виллиан Маранхао
ЦФ
10
Рикардо Гуларт
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Бустос
Остались в запасе
8
Рубенс
ЛЗ
23
Рафаэл
ВР
21
Игор Рабельо
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
94
Отавио
ОП
90
Фабио
ЦФ
41
Нето
ЦФ
30
Калебе
ЦФ
8
Гилерме Кастильо
ЦФ
Остались в запасе
21
Лукас Барбоза
ЦП
12
Джон
ЦФ
2
Эмилиано Веласкес
ЦФ
15
Луис Фелипе
ЦФ
17
Винисиус Балиэйро
ЦФ
5
Виллиан Маранхао
ЦФ
10
Рикардо Гуларт
ЦФ
Главный тренер
Антонио Мохамед
Главный тренер
Фабиан Бустос
Статистика матча Атлетико Минейро - Сантос
4
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
0 : 0
26.11.2026
Коринтианс
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
0 : 0
15.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Сантос
Бразилия. Серия А, 37 тур
Витория
- : -
29.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Информация о матче
Стадион:
Минейран
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18 ноября
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14 ноября
Экс-игрок «Зенита» Паредес едва не умер после взятого трофея
22 ноября
1
Бразильский журналист – о Кассьерре: «Зенит» может забрать его обратно?»
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5
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