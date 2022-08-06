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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Ботафого - Сеара
Ботафого - Сеара: обзор матча 06 августа 2022
Ботафого
06.08.2022, суббота, 22:30
Бразилия. Серия А, 21 тур
1 : 1
Завершен
Сеара
9'
В. Куэста
49'
С. Мендоса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ботафого - Сеара
Желтая карточка
Р. Саравия
90'
+5
Замена
М. Наскименто
️️️️
Эрисон
79'
74'
Замена
Ф. Собрал
️️️️
Г. Кастильо
73'
Желтая карточка
M.
68'
Замена
M.
️️️️
Н. Параиба
68'
Замена
Эрик
️️️️
Лима
67'
Желтая карточка
Мессиас
Замена
В. Лопес
️️️️
Л. Энрике
65'
61'
Желтая карточка
З. Роберто
49'
ГОЛ! 1:1!
С. Мендоса
49'
Замена
З. Роберто
️️️️
Клебер
46'
Замена
Клебер
️️️️
J. Vásquez
Желтая карточка
Л. Фернандес
23'
ГОЛ! 1:0!
В. Куэста
Пас отдал
Л. Фернандес
9'
8'
Желтая карточка
Л. Отавио
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ботафого
25
Роберто Фернандес
ВР
14
Филипе Сампайо
ЦЗ
20
Ренцо Саравия
ПЗ
20
Даниэл Борхес
ПЗ
11
Луис Энрике
ЛВ
33
Лукас Фернандес
ЦП
33
Карлос Эдуардо
ЦП
47
Жеффиньо
ЦП
31
Виктор Куэста
ЦФ
3
Че Че
ЦФ
99
Эрисон
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Сеара
24
Мессиас
ЦЗ
25
Ричард
ОП
8
Гилерме Кастильо
ЦП
29
Вина
АП
45
Лима
ПВ
2
Нино Параиба
ЦФ
7
Стивен Мендоса
ЦФ
95
Jhon Vásquez
ЦФ
12
Виктор Луис
ЦФ
6
Луис Отавио
ЦФ
1
João Ricardo
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
Ботафого
52
Igo Gabriel
ВР
22
Douglas Borges
ВР
36
Douglas Silva
ЦЗ
4
Кану
ЦЗ
3
Хоэль Карли
ЦЗ
5
Luís Oyama
ЦП
88
Barreto
ЦФ
34
Адриэлсон
ЦФ
70
Винисиус Лопес
ЦФ
12
Патрик де Паула
ЦФ
23
Romildo
ЦФ
30
Матеус Наскименто
ЦФ
Сеара
14
Лукас Рибейро
ЦЗ
2
Michel
ЦЗ
44
Маркос Виктор
ЦЗ
1
Richard
ЦФ
15
Gabriel Lacerda
ЦФ
88
Фернандо Собрал
ЦФ
12
Indio Geovane
ЦФ
77
Юри Кастильо
ЦФ
70
Kelvyn
ЦФ
33
Эрик
ЦФ
99
Зе Роберто
ЦФ
9
Клебер
ЦФ
3-3-1-3
25
Фернандес
20
Саравия
14
Сампайо
20
Борхес
33
Фернандес
33
Карлос Эдуардо
47
Жеффиньо
11
Энрике
99
Эрисон
3
Че Че
31
Куэста
1-1-1-2-5
24
Мессиас
25
Ричард
8
Кастильо
45
Лима
29
Вина
7
Мендоса
1
6
Отавио
12
Луис
95
11
Энрике
70
Лопес
70
Лопес
11
Энрике
99
Эрисон
30
Наскименто
30
Наскименто
99
Эрисон
2
Параиба
2
2
2
Параиба
8
Кастильо
88
Собрал
88
Собрал
8
Кастильо
45
Лима
33
Эрик
33
Эрик
45
Лима
Клебер
99
Зе Роберто
99
Зе Роберто
Клебер
95
9
Клебер
9
Клебер
95
Остались в запасе
Ботафого
Сеара
52
Igo Gabriel
ВР
22
Douglas Borges
ВР
36
Douglas Silva
ЦЗ
4
Кану
ЦЗ
3
Хоэль Карли
ЦЗ
5
Luís Oyama
ЦП
88
Barreto
ЦФ
34
Адриэлсон
ЦФ
12
Патрик де Паула
ЦФ
23
Romildo
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
14
Лукас Рибейро
ЦЗ
44
Маркос Виктор
ЦЗ
1
Richard
ЦФ
15
Gabriel Lacerda
ЦФ
12
Indio Geovane
ЦФ
77
Юри Кастильо
ЦФ
70
Kelvyn
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
Остались в запасе
52
Igo Gabriel
ВР
22
Douglas Borges
ВР
36
Douglas Silva
ЦЗ
4
Кану
ЦЗ
3
Хоэль Карли
ЦЗ
5
Luís Oyama
ЦП
88
Barreto
ЦФ
34
Адриэлсон
ЦФ
12
Патрик де Паула
ЦФ
23
Romildo
ЦФ
Остались в запасе
14
Лукас Рибейро
ЦЗ
44
Маркос Виктор
ЦЗ
1
Richard
ЦФ
15
Gabriel Lacerda
ЦФ
12
Indio Geovane
ЦФ
77
Юри Кастильо
ЦФ
70
Kelvyn
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Главный тренер
Гуто Феррейра
Статистика матча Ботафого - Сеара
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Ботафого
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Ремо
2 : 1
29.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Сеара
Бразилия. Серия А, 38 тур
Сеара
1 : 3
07.12.2025
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 37 тур
Фламенго
1 : 0
04.12.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сеара
1 : 1
30.11.2025
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
3 : 0
25.11.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сеара
1 : 2
21.11.2025
Интернасьонал
Информация о матче
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