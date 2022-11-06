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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Коринтианс - Сеара
Коринтианс - Сеара: обзор матча 06 ноября 2022
Коринтианс
06.11.2022, воскресенье, 02:30
Бразилия. Серия А, 36 тур
1 : 0
Завершен
Сеара
90'
Ю. Алберто
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Коринтианс - Сеара
ГОЛ! 1:0!
Ю. Алберто
90'
90'
Замена
I. Geovane
️️️️
Ричардсон
88'
Замена
Г. Кастильо
️️️️
Эрик
Желтая карточка
Ф. Сантос
81'
Желтая карточка
Р. Ренан
81'
79'
Замена
З. Роберто
️️️️
Жо
76'
Желтая карточка
Н. Параиба
74'
Замена
J. Vásquez
️️️️
Вина
Замена
Майкон
️️️️
Д. Кейрос
72'
Замена
Жулиано
️️️️
Рамиро
72'
Замена
Р. Гедес
️️️️
М. Витал
63'
50'
Желтая карточка
Вина
45'
+3
Желтая карточка
Ричард
Желтая карточка
Фагнер
44'
Желтая карточка
Д. Кейрос
41'
Замена
Ф. Сантос
️️️️
Л. Питон
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коринтианс
1
Кассио
ВР
6
Лукас Питон
ЛЗ
23
Фагнер
ЦЗ
4
Жил
ЦЗ
30
Роберт Ренан
ЦЗ
15
Фаусто Вера
ОП
37
Ду Кейрос
ЦП
10
Матеус Витал
ЦП
17
Рамиро
ЦП
7
Ренато Аугусто
ПП
9
Юри Алберто
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
Сеара
91
Бруно Пачеко
ЛЗ
6
Луис Отавио
ЦЗ
57
Давид Рикардо
ЦЗ
2
Нино Параиба
ПЗ
25
Ричард
ОП
26
Ричардсон
ОП
29
Вина
АП
1
João Ricardo
ЦФ
21
Жо
ЦФ
33
Эрик
ЦФ
88
Фернандо Собрал
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
Коринтианс
1
Карлос Мигел
ВР
6
Фабио Сантос
ЛЗ
4
Бруно Мендес
ЦЗ
34
Рауль Густаво
ЦЗ
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
2
Рафаэль Рамуш
ПЗ
10
Роджер Гедес
ЛВ
8
Майкон
ЦП
70
Рони
ЦП
20
Жулиано
АП
23
Гиоване
ЦФ
20
Уэсли
ЦФ
Сеара
44
Маркос Виктор
ЦЗ
8
Гилерме Кастильо
ЦП
80
Léo Rafael
ЦП
45
Лима
ПВ
1
Richard
ЦФ
12
Виктор Луис
ЦФ
15
Gabriel Lacerda
ЦФ
27
Buiu
ЦФ
12
Indio Geovane
ЦФ
95
Jhon Vásquez
ЦФ
70
Kelvyn
ЦФ
99
Зе Роберто
ЦФ
4-1-4-1
1
Кассио
6
Питон
4
Жил
30
Ренан
23
Фагнер
15
Вера
37
Ду Кейрос
10
Витал
17
Рамиро
7
Аугусто
9
Алберто
4-2-1-4
2
Параиба
6
Отавио
57
Рикардо
91
Пачеко
25
Ричард
26
Ричардсон
29
Вина
88
Собрал
33
Эрик
21
Жо
1
6
Питон
6
Сантос
6
Сантос
6
Питон
37
Ду Кейрос
8
Майкон
8
Майкон
37
Ду Кейрос
17
Рамиро
20
Жулиано
20
Жулиано
17
Рамиро
10
Витал
10
Гедес
10
Гедес
10
Витал
33
Эрик
8
Кастильо
8
Кастильо
33
Эрик
26
Ричардсон
12
12
26
Ричардсон
29
Вина
95
95
29
Вина
21
Жо
99
Зе Роберто
99
Зе Роберто
21
Жо
Остались в запасе
Коринтианс
Сеара
2
Рафаэль Рамуш
ПЗ
1
Карлос Мигел
ВР
4
Бруно Мендес
ЦЗ
34
Рауль Густаво
ЦЗ
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
70
Рони
ЦП
23
Гиоване
ЦФ
20
Уэсли
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
44
Маркос Виктор
ЦЗ
80
Léo Rafael
ЦП
45
Лима
ПВ
1
Richard
ЦФ
12
Виктор Луис
ЦФ
15
Gabriel Lacerda
ЦФ
27
Buiu
ЦФ
70
Kelvyn
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
Остались в запасе
2
Рафаэль Рамуш
ПЗ
1
Карлос Мигел
ВР
4
Бруно Мендес
ЦЗ
34
Рауль Густаво
ЦЗ
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
70
Рони
ЦП
23
Гиоване
ЦФ
20
Уэсли
ЦФ
Остались в запасе
44
Маркос Виктор
ЦЗ
80
Léo Rafael
ЦП
45
Лима
ПВ
1
Richard
ЦФ
12
Виктор Луис
ЦФ
15
Gabriel Lacerda
ЦФ
27
Buiu
ЦФ
70
Kelvyn
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
Главный тренер
Гуто Феррейра
Статистика матча Коринтианс - Сеара
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
26.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коринтианс
2 : 0
31.10.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 32 тур
Васко да Гама
3 : 2
25.10.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 31 тур
Коринтианс
1 : 1
20.10.2026
Витория
Сеара
Бразилия. Серия А, 38 тур
Сеара
1 : 3
07.12.2025
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 37 тур
Фламенго
1 : 0
04.12.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сеара
1 : 1
30.11.2025
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
3 : 0
25.11.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сеара
1 : 2
21.11.2025
Интернасьонал
Информация о матче
Стадион:
Нео Кимика Арена
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