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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Минейро - Сеара
Атлетико Минейро - Сеара: обзор матча 10 октября 2022
Атлетико Минейро
10.10.2022, понедельник, 00:00
Бразилия. Серия А, 31 тур
0 : 0
Завершен
Сеара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико Минейро - Сеара
90'
+5
Желтая карточка
З. Роберто
85'
Желтая карточка
D. Rigonato
Замена
Э. Варгас
️️️️
Отавио
82'
76'
Замена
D. Rigonato
️️️️
Б. Пачеко
Замена
К. Павон
️️️️
Э. Саша
72'
Замена
Адемир
️️️️
Кено
72'
Замена
Рубенс
️️️️
Додо
64'
64'
Замена
I. Geovane
️️️️
Лима
64'
Замена
J. Vásquez
️️️️
Г. Кастильо
Замена
А. Кардек
️️️️
И. Фернандес
64'
64'
Замена
Клебер
️️️️
Жо
Желтая карточка
Жемерсон
62'
59'
Желтая карточка
Ричардсон
59'
Желтая карточка
Лима
Желтая карточка
Кено
53'
Желтая карточка
Отавио
47'
37'
Замена
Ф. Собрал
️️️️
Ричард
16'
Желтая карточка
Л. Отавио
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Минейро
23
Рафаэл
ВР
21
Жемерсон
ЦЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
94
Отавио
ОП
29
Аллан
ЦП
6
Игнасио Фернандес
ЦП
11
Матиас Сарачо
АП
16
Додо
ЦФ
20
Кено
ЦФ
8
Эдуардо Саша
ЦФ
Главный тренер
Антонио Мохамед
Сеара
91
Бруно Пачеко
ЛЗ
6
Луис Отавио
ЦЗ
2
Нино Параиба
ПЗ
25
Ричард
ОП
26
Ричардсон
ОП
8
Гилерме Кастильо
ЦП
45
Лима
ПВ
1
João Ricardo
ЦФ
15
Gabriel Lacerda
ЦФ
12
Виктор Луис
ЦФ
21
Жо
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
Атлетико Минейро
1
Gabriel Delfim
ВР
31
Матеус Мендес
ВР
8
Рубенс
ЛЗ
6
Натан Силва
ЦЗ
51
Иаго
ЦЗ
4
Ревер
ЦЗ
30
Калебе
ЦП
8
Жаир
ЦП
7
Адемир
ПВ
14
Алан Кардек
ЦФ
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
7
Кристиан Павон
ЦФ
Сеара
57
Давид Рикардо
ЦЗ
44
Маркос Виктор
ЦЗ
2
Michel
ЦЗ
37
Diego Rigonato
ЦП
50
Vinícius Machado
ЦФ
99
Зе Роберто
ЦФ
12
Indio Geovane
ЦФ
77
Юри Кастильо
ЦФ
95
Jhon Vásquez
ЦФ
88
Фернандо Собрал
ЦФ
33
Эрик
ЦФ
9
Клебер
ЦФ
3-1-2-1-3
23
Рафаэл
21
Жемерсон
6
Алонсо
23
Гуга
94
Отавио
29
Аллан
6
Фернандес
11
Сарачо
8
Саша
20
Кено
16
Додо
3-2-1-1-4
2
Параиба
6
Отавио
91
Пачеко
25
Ричард
26
Ричардсон
8
Кастильо
45
Лима
21
Жо
12
Луис
15
1
16
Додо
8
Рубенс
8
Рубенс
16
Додо
20
Кено
7
Адемир
7
Адемир
20
Кено
6
Фернандес
14
Кардек
14
Кардек
6
Фернандес
94
Отавио
11
Варгас
11
Варгас
94
Отавио
8
Саша
7
Павон
7
Павон
8
Саша
91
Пачеко
37
37
91
Пачеко
45
Лима
12
12
45
Лима
8
Кастильо
95
95
8
Кастильо
25
Ричард
88
Собрал
88
Собрал
25
Ричард
21
Жо
9
Клебер
9
Клебер
21
Жо
Остались в запасе
Атлетико Минейро
Сеара
1
Gabriel Delfim
ВР
31
Матеус Мендес
ВР
6
Натан Силва
ЦЗ
51
Иаго
ЦЗ
4
Ревер
ЦЗ
30
Калебе
ЦП
8
Жаир
ЦП
Главный тренер
Антонио Мохамед
57
Давид Рикардо
ЦЗ
44
Маркос Виктор
ЦЗ
2
Michel
ЦЗ
50
Vinícius Machado
ЦФ
99
Зе Роберто
ЦФ
77
Юри Кастильо
ЦФ
33
Эрик
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
Остались в запасе
1
Gabriel Delfim
ВР
31
Матеус Мендес
ВР
6
Натан Силва
ЦЗ
51
Иаго
ЦЗ
4
Ревер
ЦЗ
30
Калебе
ЦП
8
Жаир
ЦП
Остались в запасе
57
Давид Рикардо
ЦЗ
44
Маркос Виктор
ЦЗ
2
Michel
ЦЗ
50
Vinícius Machado
ЦФ
99
Зе Роберто
ЦФ
77
Юри Кастильо
ЦФ
33
Эрик
ЦФ
Главный тренер
Антонио Мохамед
Главный тренер
Гуто Феррейра
Статистика матча Атлетико Минейро - Сеара
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
0 : 0
26.11.2026
Коринтианс
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
0 : 0
15.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Сеара
Бразилия. Серия А, 38 тур
Сеара
1 : 3
07.12.2025
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 37 тур
Фламенго
1 : 0
04.12.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сеара
1 : 1
30.11.2025
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
3 : 0
25.11.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сеара
1 : 2
21.11.2025
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Информация о матче
Стадион:
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