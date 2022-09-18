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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сеара - Сан-Паулу
Сеара - Сан-Паулу: обзор матча 18 сентября 2022
Сеара
18.09.2022, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 27 тур
0 : 2
Завершен
Сан-Паулу
23'
Х. Кальери
90+3'
N. Bustos
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сеара - Сан-Паулу
90'
+3
ГОЛ! 0:2!
N. Bustos
Пас отдал
И. Гомес
Желтая карточка
Ричард
90'
+1
Красная карточка
З. Роберто
85'
83'
Замена
И. Гомес
️️️️
Патрик
Замена
J. Vásquez
️️️️
Н. Параиба
83'
Замена
D. Rigonato
️️️️
В. Луис
83'
Желтая карточка
Н. Параиба
79'
72'
Замена
М. Гильерме
️️️️
Алиссон
Замена
Г. Кастильо
️️️️
Вина
64'
Замена
З. Роберто
️️️️
Жо
64'
Желтая карточка
G. Lacerda
60'
46'
Замена
Д. Галоппо
️️️️
Р. Нестор
46'
Замена
И. Винисиус
️️️️
Рафинья
46'
Замена
N. Bustos
️️️️
Лусиано
Желтая карточка
Жо
45'
+3
Замена
G. Lacerda
️️️️
Ричардсон
42'
Красная карточка
Л. Отавио
39'
Желтая карточка
J. Ricardo
37'
29'
Желтая карточка
Лусиано
29'
Желтая карточка
Р. Нестор
23'
ГОЛ! 0:1!
Х. Кальери
Пас отдал
Патрик
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сеара
24
Мессиас
ЦЗ
25
Ричард
ОП
26
Ричардсон
ОП
29
Вина
АП
45
Лима
ПВ
1
João Ricardo
ЦФ
2
Нино Параиба
ЦФ
6
Луис Отавио
ЦФ
12
Виктор Луис
ЦФ
21
Жо
ЦФ
7
Стивен Мендоса
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
Сан-Паулу
27
Felipe Alves
ВР
34
Велингтон
ЛЗ
13
Рафинья
ЦЗ
19
Диего Коста
ЦЗ
25
Алиссон
ЛВ
29
Пабло Майя
ОП
8
Патрик
ЦП
3
Лео
ЦФ
10
Лусиано
ЦФ
11
Родриго Нестор
ЦФ
9
Хонатан Кальери
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Сеара
2
Michel
ЦЗ
44
Маркос Виктор
ЦЗ
8
Гилерме Кастильо
ЦП
37
Diego Rigonato
ЦП
1
Richard
ЦФ
99
Зе Роберто
ЦФ
15
Gabriel Lacerda
ЦФ
12
Indio Geovane
ЦФ
88
Фернандо Собрал
ЦФ
95
Jhon Vásquez
ЦФ
31
Дентиньо
ЦФ
33
Эрик
ЦФ
Сан-Паулу
13
Жандрей
ВР
6
Рейналдо
ЛЗ
6
Луизао
ЦЗ
5
Науэль Феррарези
ЦЗ
18
Игор Винисиус
ПЗ
17
Игор Гомес
ЦП
11
Джулиано Галоппо
ЦП
23
Андрес Колорадо
ЦП
6
Таллес Коста
ЦП
9
Жуан
ЦФ
95
Маркос Гильерме
ЦФ
19
N. Bustos
ЦФ
1-2-2-5
24
Мессиас
25
Ричард
26
Ричардсон
29
Вина
45
Лима
6
Отавио
7
Мендоса
21
Жо
12
Луис
2
Параиба
3-1-1-1-4
27
13
Рафинья
19
Коста
34
Велингтон
29
Майя
8
Патрик
25
Алиссон
9
Кальери
11
Нестор
10
Лусиано
3
Лео
29
Вина
8
Кастильо
8
Кастильо
29
Вина
12
Луис
37
37
12
Луис
21
Жо
99
Зе Роберто
99
Зе Роберто
21
Жо
26
Ричардсон
15
15
26
Ричардсон
2
Параиба
95
95
2
Параиба
8
Патрик
17
Гомес
17
Гомес
8
Патрик
13
Рафинья
18
Винисиус
18
Винисиус
13
Рафинья
11
Нестор
11
Галоппо
11
Галоппо
11
Нестор
25
Алиссон
95
Гильерме
95
Гильерме
25
Алиссон
10
Лусиано
19
19
10
Лусиано
Остались в запасе
Сеара
Сан-Паулу
2
Michel
ЦЗ
44
Маркос Виктор
ЦЗ
1
Richard
ЦФ
12
Indio Geovane
ЦФ
88
Фернандо Собрал
ЦФ
31
Дентиньо
ЦФ
33
Эрик
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
13
Жандрей
ВР
6
Рейналдо
ЛЗ
6
Луизао
ЦЗ
5
Науэль Феррарези
ЦЗ
23
Андрес Колорадо
ЦП
6
Таллес Коста
ЦП
9
Жуан
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Остались в запасе
2
Michel
ЦЗ
44
Маркос Виктор
ЦЗ
1
Richard
ЦФ
12
Indio Geovane
ЦФ
88
Фернандо Собрал
ЦФ
31
Дентиньо
ЦФ
33
Эрик
ЦФ
Остались в запасе
13
Жандрей
ВР
6
Рейналдо
ЛЗ
6
Луизао
ЦЗ
5
Науэль Феррарези
ЦЗ
23
Андрес Колорадо
ЦП
6
Таллес Коста
ЦП
9
Жуан
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
Главный тренер
Рожерио Сени
Статистика матча Сеара - Сан-Паулу
5
2
2
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Сеара
Бразилия. Серия А, 38 тур
Сеара
1 : 3
07.12.2025
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 37 тур
Фламенго
1 : 0
04.12.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сеара
1 : 1
30.11.2025
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
3 : 0
25.11.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сеара
1 : 2
21.11.2025
Интернасьонал
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 37 тур
Сан-Паулу
- : -
27.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Мирассол
1 : 1
24.10.2026
Сан-Паулу
Информация о матче
Стадион:
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