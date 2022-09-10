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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сеара - Сантос
Сеара - Сантос: обзор матча 10 сентября 2022
Сеара
10.09.2022, суббота, 22:30
Бразилия. Серия А, 26 тур
2 : 1
Завершен
Сантос
6'
Г. Кастильо
30'
З. Роберто
57'
М. Леонардо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сеара - Сантос
85'
Замена
️️️️
Л. Брага
Замена
I. Geovane
️️️️
Ричард
79'
Замена
Дентиньо
️️️️
З. Роберто
79'
Желтая карточка
Б. Пачеко
76'
76'
Замена
Б. Оливейра
️️️️
Ф. Джонатан
Замена
J. Vásquez
️️️️
Ричардсон
70'
Замена
Ф. Собрал
️️️️
Г. Кастильо
70'
61'
Желтая карточка
Г. Камачо
57'
ГОЛ! 2:1!
М. Леонардо
54'
Желтая карточка
Л. Пирес
Замена
M.
️️️️
Н. Параиба
46'
46'
Замена
Луан
️️️️
Г. Карабахаль
46'
Замена
Л. Пирес
️️️️
В. Заносело
46'
Замена
Натан
️️️️
Мадсон
39'
Желтая карточка
Э. Бауэрман
Желтая карточка
Ричард
39'
Желтая карточка
Ричардсон
38'
ГОЛ! 2:0!
З. Роберто
30'
Желтая карточка
Н. Параиба
10'
ГОЛ! 1:0!
Г. Кастильо
Пас отдал
Н. Параиба
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сеара
91
Бруно Пачеко
ЛЗ
24
Мессиас
ЦЗ
25
Ричард
ОП
26
Ричардсон
ОП
8
Гилерме Кастильо
ЦП
45
Лима
ПВ
1
João Ricardo
ЦФ
2
Нино Параиба
ЦФ
15
Gabriel Lacerda
ЦФ
99
Зе Роберто
ЦФ
7
Стивен Мендоса
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
Сантос
34
Жоао Пауло
ВР
6
Фелипе Джонатан
ЛЗ
3
Майкон
ЦЗ
4
Эдуардо Бауэрман
ЦЗ
22
Мадсон
ПЗ
22
Лукас Брага
ЛВ
25
Винисиус Заносело
ЦП
29
Гильерме Камачо
ЦП
27
Габриэль Карабахаль
ЦП
30
Йеферсон Сотельдо
ЦП
38
Маркос Леонардо
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Бустос
Сеара
2
Michel
ЦЗ
14
Лукас Рибейро
ЦЗ
44
Маркос Виктор
ЦЗ
1
Richard
ЦФ
33
Эрик
ЦФ
6
Луис Отавио
ЦФ
12
Виктор Луис
ЦФ
12
Indio Geovane
ЦФ
88
Фернандо Собрал
ЦФ
95
Jhon Vásquez
ЦФ
31
Дентиньо
ЦФ
77
Юри Кастильо
ЦФ
Сантос
12
Джон
ВР
23
Лукас Пирес
ЛЗ
15
Луис Фелипе
ЦЗ
23
Натан
ПЗ
6
Сандри
ЦП
40
Бруно Оливейра
АП
7
Джохан Хулио
АП
7
Луан
АП
21
Лукас Барбоза
ПВ
12
Руан Секо
ЦФ
1
Diogenes
ЦФ
11
Брайан Ангуло
ЦФ
2-2-1-1-5
91
Пачеко
24
Мессиас
25
Ричард
26
Ричардсон
8
Кастильо
45
Лима
2
Параиба
7
Мендоса
99
Зе Роберто
15
1
4-4-1-1
34
Пауло
22
Мадсон
3
Майкон
4
Бауэрман
6
Джонатан
29
Камачо
27
Карабахаль
30
Сотельдо
25
Заносело
22
Брага
38
Леонардо
2
Параиба
2
2
2
Параиба
25
Ричард
12
12
25
Ричард
8
Кастильо
88
Собрал
88
Собрал
8
Кастильо
26
Ричардсон
95
95
26
Ричардсон
99
Зе Роберто
31
Дентиньо
31
Дентиньо
99
Зе Роберто
25
Заносело
23
Пирес
23
Пирес
25
Заносело
22
Мадсон
23
Натан
23
Натан
22
Мадсон
6
Джонатан
40
Оливейра
40
Оливейра
6
Джонатан
27
Карабахаль
7
Луан
7
Луан
27
Карабахаль
Остались в запасе
Сеара
Сантос
14
Лукас Рибейро
ЦЗ
44
Маркос Виктор
ЦЗ
1
Richard
ЦФ
33
Эрик
ЦФ
6
Луис Отавио
ЦФ
12
Виктор Луис
ЦФ
77
Юри Кастильо
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
12
Джон
ВР
15
Луис Фелипе
ЦЗ
6
Сандри
ЦП
7
Джохан Хулио
АП
21
Лукас Барбоза
ПВ
12
Руан Секо
ЦФ
1
Diogenes
ЦФ
11
Брайан Ангуло
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Бустос
Остались в запасе
14
Лукас Рибейро
ЦЗ
44
Маркос Виктор
ЦЗ
1
Richard
ЦФ
33
Эрик
ЦФ
6
Луис Отавио
ЦФ
12
Виктор Луис
ЦФ
77
Юри Кастильо
ЦФ
Остались в запасе
12
Джон
ВР
15
Луис Фелипе
ЦЗ
6
Сандри
ЦП
7
Джохан Хулио
АП
21
Лукас Барбоза
ПВ
12
Руан Секо
ЦФ
1
Diogenes
ЦФ
11
Брайан Ангуло
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
Главный тренер
Фабиан Бустос
Статистика матча Сеара - Сантос
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Сеара
Бразилия. Серия А, 38 тур
Сеара
1 : 3
07.12.2025
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 37 тур
Фламенго
1 : 0
04.12.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сеара
1 : 1
30.11.2025
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
3 : 0
25.11.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сеара
1 : 2
21.11.2025
Интернасьонал
Сантос
Бразилия. Серия А, 37 тур
Витория
- : -
29.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Информация о матче
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