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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Брагантино - Атлетико Минейро
Брагантино - Атлетико Минейро: обзор матча 12 мая 2022
Брагантино
12.05.2022, четверг, 02:30
Бразилия. Серия А, 7 тур
1 : 1
Завершен
Атлетико Минейро
13'
Итало
66'
И. Фернандес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брагантино - Атлетико Минейро
90'
Замена
Савиньо
️️️️
И. Фернандес
82'
Замена
Рубенс
️️️️
Жаир
81'
Замена
Г. Кастильо
️️️️
Гуга
81'
Замена
Отавио
️️️️
Кено
Замена
Ж. Уртадо
️️️️
Итало
80'
Замена
W.
️️️️
Рамирес
80'
72'
Замена
Адемир
️️️️
М. Сарачо
Замена
R.
️️️️
Хелиньо
71'
66'
ГОЛ! 1:1!
И. Фернандес
Пас отдал
Г. Арана
50'
Желтая карточка
Н. Силва
45'
Желтая карточка
Э. Саша
Желтая карточка
R.
35'
ГОЛ! 1:0!
Итало
Пас отдал
Артур
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брагантино
3
Лео Ортис
ЦЗ
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
7
Рамирес
ЦП
34
Хосе Уртадо
ЦФ
1
Клейтон
ЦФ
13
Renan
ЦФ
36
Луан Кандидо
ЦФ
25
Жадсом Силва
ЦФ
37
Артур
ЦФ
11
Хелиньо
ЦФ
15
Итало
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Барбьери
Атлетико Минейро
22
Эверсон
ВР
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
13
Гильерме Арана
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
29
Аллан
ЦП
8
Жаир
ЦП
6
Натан Силва
ЦФ
11
Матиас Сарачо
ЦФ
6
Игнасио Фернандес
ЦФ
20
Кено
ЦФ
8
Эдуардо Саша
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Домингес
Брагантино
13
Рамон
ЛЗ
3
Леонардо Реалпе
ЦФ
30
Лукао
ЦФ
4
Натан
ЦФ
7
Соррисо
ЦФ
13
Адерлан
ЦФ
33
Welliton
ЦФ
31
Raul
ЦФ
99
Мигел
ЦФ
20
Bruno Tubarão
ЦФ
9
Жан Уртадо
ЦФ
9
Алеррандро
ЦФ
Атлетико Минейро
23
Рафаэл
ВР
8
Рубенс
ЛЗ
21
Игор Рабельо
ЦЗ
4
Ревер
ЦЗ
94
Отавио
ОП
41
Нето
ЦФ
7
Адемир
ЦФ
30
Калебе
ЦФ
8
Гилерме Кастильо
ЦФ
90
Фабио
ЦФ
17
Савиньо
ЦФ
1-2-5
3
Ортис
30
Эвангелиста
7
Рамирес
25
Силва
15
Итало
11
Хелиньо
37
Артур
36
Кандидо
3-2-5
22
Эверсон
23
Гуга
13
Арана
6
Алонсо
29
Аллан
8
Жаир
6
Силва
8
Саша
20
Кено
6
Фернандес
11
Сарачо
7
Рамирес
33
33
7
Рамирес
11
Хелиньо
31
31
11
Хелиньо
15
Итало
9
Уртадо
9
Уртадо
15
Итало
8
Жаир
8
Рубенс
8
Рубенс
8
Жаир
20
Кено
94
Отавио
94
Отавио
20
Кено
11
Сарачо
7
Адемир
7
Адемир
11
Сарачо
23
Гуга
8
Кастильо
8
Кастильо
23
Гуга
6
Фернандес
17
Савиньо
17
Савиньо
6
Фернандес
Остались в запасе
Брагантино
Атлетико Минейро
13
Рамон
ЛЗ
3
Леонардо Реалпе
ЦФ
30
Лукао
ЦФ
4
Натан
ЦФ
7
Соррисо
ЦФ
13
Адерлан
ЦФ
99
Мигел
ЦФ
20
Bruno Tubarão
ЦФ
9
Алеррандро
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Барбьери
23
Рафаэл
ВР
21
Игор Рабельо
ЦЗ
4
Ревер
ЦЗ
41
Нето
ЦФ
30
Калебе
ЦФ
90
Фабио
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Домингес
Остались в запасе
13
Рамон
ЛЗ
3
Леонардо Реалпе
ЦФ
30
Лукао
ЦФ
4
Натан
ЦФ
7
Соррисо
ЦФ
13
Адерлан
ЦФ
99
Мигел
ЦФ
20
Bruno Tubarão
ЦФ
9
Алеррандро
ЦФ
Остались в запасе
23
Рафаэл
ВР
21
Игор Рабельо
ЦЗ
4
Ревер
ЦЗ
41
Нето
ЦФ
30
Калебе
ЦФ
90
Фабио
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Барбьери
Главный тренер
Эдуардо Домингес
Статистика матча Брагантино - Атлетико Минейро
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Брагантино
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Витория
2 : 1
20.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
3 : 0
29.10.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
0 : 0
26.11.2026
Коринтианс
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
0 : 0
15.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Наби Аби Шеди
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