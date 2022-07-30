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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сеара - Палмейрас
Сеара - Палмейрас: обзор матча 30 июля 2022
Сеара
30.07.2022, суббота, 22:30
Бразилия. Серия А, 20 тур
1 : 2
Завершен
Палмейрас
80'
С. Мендоса (П)
31'
Дуду
45'
Х. Мануэль Лопес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сеара - Палмейрас
88'
Замена
Г. Менино
️️️️
Р. Вейга
Замена
В. Луис
️️️️
Б. Пачеко
88'
Замена
Н. Параиба
️️️️
M.
88'
87'
Замена
Б. Лопес
️️️️
Дуду
Желтая карточка
Б. Пачеко
86'
83'
Желтая карточка
М. Серкейра
ГОЛ с пенальти! 1:2!
С. Мендоса
80'
76'
Замена
Р. Наварро
️️️️
Х. Мануэль Лопес
Желтая карточка
Г. Кастильо
71'
67'
Желтая карточка
Х. Пикерес
67'
Замена
Вандерлан
️️️️
Х. Пикерес
66'
Замена
Майке
️️️️
М. Роша
Замена
J. Vásquez
️️️️
Клебер
57'
Красная карточка
Ричардсон
50'
Замена
Г. Кастильо
️️️️
Лима
46'
45'
+6
Желтая карточка
М. Роша
Замена
D. Rigonato
️️️️
Р. Линдосо
45'
+2
45'
ГОЛ! 0:2!
Х. Мануэль Лопес
Пас отдал
Г. Скарпа
31'
ГОЛ! 0:1!
Дуду
Желтая карточка
Вина
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сеара
91
Бруно Пачеко
ЛЗ
2
Michel
ЦЗ
24
Мессиас
ЦЗ
23
Родриго Линдосо
ОП
26
Ричардсон
ОП
29
Вина
АП
45
Лима
ПВ
1
João Ricardo
ЦФ
6
Луис Отавио
ЦФ
7
Стивен Мендоса
ЦФ
9
Клебер
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
Палмейрас
1
Вевертон
ВР
22
Хоакин Пикерес
ЛЗ
26
Мурило Серкейра
ЦЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
14
Маркос Роша
ПЗ
92
Дуду
ЛВ
8
Данило
ОП
93
Зе Рафаэль
ЦП
23
Рафаэль Вейга
АП
10
Густаво Скарпа
АП
42
Хосе Мануэль Лопес
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Сеара
14
Лукас Рибейро
ЦЗ
8
Гилерме Кастильо
ЦП
37
Diego Rigonato
ЦП
1
Richard
ЦФ
99
Зе Роберто
ЦФ
12
Indio Geovane
ЦФ
77
Юри Кастильо
ЦФ
95
Jhon Vásquez
ЦФ
88
Фернандо Собрал
ЦФ
2
Нино Параиба
ЦФ
15
Gabriel Lacerda
ЦФ
12
Виктор Луис
ЦФ
Палмейрас
14
Марсело Ломба
ВР
6
Жорже
ЦЗ
13
Луан
ЦЗ
12
Майке
ПЗ
21
Уэсли
ЛВ
20
Эдуард Атуэста
ОП
5
Фабиньо
ЦП
25
Габриэль Менино
ЦП
77
Брено Лопес
ПВ
9
Рафаэл Наварро
ЦФ
16
Мигель Мерентьель
ЦФ
12
Вандерлан
ЦФ
3-2-2-4
91
Пачеко
24
Мессиас
2
23
Линдосо
26
Ричардсон
29
Вина
45
Лима
1
9
Клебер
7
Мендоса
6
Отавио
4-1-1-3-1
1
Вевертон
14
Роша
26
Серкейра
15
Гомес
22
Пикерес
8
Данило
93
Зе Рафаэль
23
Вейга
10
Скарпа
92
Дуду
42
Лопес
45
Лима
8
Кастильо
8
Кастильо
45
Лима
23
Линдосо
37
37
23
Линдосо
9
Клебер
95
95
9
Клебер
2
2
Параиба
2
Параиба
2
91
Пачеко
12
Луис
12
Луис
91
Пачеко
42
Лопес
9
Наварро
9
Наварро
42
Лопес
14
Роша
12
Майке
12
Майке
14
Роша
23
Вейга
25
Менино
25
Менино
23
Вейга
92
Дуду
77
Лопес
77
Лопес
92
Дуду
22
Пикерес
12
Вандерлан
12
Вандерлан
22
Пикерес
Остались в запасе
Сеара
Палмейрас
14
Лукас Рибейро
ЦЗ
1
Richard
ЦФ
99
Зе Роберто
ЦФ
12
Indio Geovane
ЦФ
77
Юри Кастильо
ЦФ
88
Фернандо Собрал
ЦФ
15
Gabriel Lacerda
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
14
Марсело Ломба
ВР
6
Жорже
ЦЗ
13
Луан
ЦЗ
20
Эдуард Атуэста
ОП
5
Фабиньо
ЦП
21
Уэсли
ЛВ
16
Мигель Мерентьель
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Остались в запасе
14
Лукас Рибейро
ЦЗ
1
Richard
ЦФ
99
Зе Роберто
ЦФ
12
Indio Geovane
ЦФ
77
Юри Кастильо
ЦФ
88
Фернандо Собрал
ЦФ
15
Gabriel Lacerda
ЦФ
Остались в запасе
14
Марсело Ломба
ВР
6
Жорже
ЦЗ
13
Луан
ЦЗ
20
Эдуард Атуэста
ОП
5
Фабиньо
ЦП
21
Уэсли
ЛВ
16
Мигель Мерентьель
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
Главный тренер
Абель Феррейра
Статистика матча Сеара - Палмейрас
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Сеара
Бразилия. Серия А, 38 тур
Сеара
1 : 3
07.12.2025
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 37 тур
Фламенго
1 : 0
04.12.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сеара
1 : 1
30.11.2025
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
3 : 0
25.11.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сеара
1 : 2
21.11.2025
Интернасьонал
Палмейрас
Кубок Либертадорес, Финал
Палмейрас
- : -
28.11.2026
Эстудиантес
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
3 : 0
25.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Палмейрас
6 : 1
06.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Информация о матче
Стадион:
Кастелан
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