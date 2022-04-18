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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро
Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро: обзор матча 18 апреля 2022
Атлетико Паранаэнсе
18.04.2022, понедельник, 00:00
Бразилия. Серия А, 2 тур
0 : 1
Завершен
Атлетико Минейро
50'
М. Сарачо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро
90'
+1
Желтая карточка
Н. Силва
89'
Замена
Жаир
️️️️
И. Фернандес
89'
Замена
Калебе
️️️️
Рубенс
Замена
В. Роке
️️️️
Л. Орехуэла
81'
Желтая карточка
У. Моура
80'
78'
Желтая карточка
И. Фернандес
76'
Замена
Э. Варгас
️️️️
Э. Саша
Желтая карточка
Пабло
73'
Замена
Пабло
️️️️
М. Сирино
71'
Замена
Марлос
️️️️
Д. Теранс
71'
66'
Замена
Отавио
️️️️
М. Сарачо
Замена
Л. Читтадини
️️️️
Витиньо
61'
Замена
Т. Куэльо
️️️️
Б. Гарсия
61'
50'
ГОЛ! 0:1!
М. Сарачо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Паранаэнсе
28
Луис Орехуэла
ЦЗ
4
Матеус Фелипе
ЦЗ
28
Витиньо
ЛВ
20
Брайан Гарсия
ЦП
17
Агустин Каноббио
ПВ
24
Бенто
ЦФ
5
Педро Энрике
ЦФ
16
Абнер
ЦФ
5
Уго Моура
ЦФ
7
Марсело Сирино
ЦФ
80
Давид Теранс
ЦФ
Главный тренер
Милтон Мендес
Атлетико Минейро
22
Эверсон
ВР
8
Рубенс
ЛЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
13
Гильерме Арана
ЦЗ
29
Аллан
ЦП
6
Натан Силва
ЦФ
6
Игнасио Фернандес
ЦФ
11
Матиас Сарачо
ЦФ
8
Эдуардо Саша
ЦФ
7
Адемир
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Домингес
Атлетико Паранаэнсе
13
Педро Энрике
ЦЗ
32
Педро Роша
ЛВ
10
Марлос
ПВ
98
Андерсон Пайшао
ЦФ
9
Витор Роке
ЦФ
5
Лукас Халтер
ЦФ
12
Келлвен
ЦФ
18
Кристиан
ЦФ
15
Витор Буэно
ЦФ
28
Томас Куэльо
ЦФ
18
Лео Читтадини
ЦФ
92
Пабло
ЦФ
Атлетико Минейро
23
Рафаэл
ВР
21
Игор Рабельо
ЦЗ
4
Ревер
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
94
Отавио
ОП
8
Жаир
ЦП
11
Джефферсон Саварино
ЦП
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
30
Калебе
ЦФ
8
Гилерме Кастильо
ЦФ
90
Фабио
ЦФ
17
Савиньо
ЦФ
2-1-2-5
28
Орехуэла
4
Фелипе
20
Гарсия
28
Витиньо
17
Каноббио
16
Абнер
80
Теранс
7
Сирино
5
Моура
5
Энрике
4-1-5
22
Эверсон
25
Мариано
6
Алонсо
13
Арана
8
Рубенс
29
Аллан
6
Силва
7
Адемир
8
Саша
11
Сарачо
6
Фернандес
80
Теранс
10
Марлос
10
Марлос
80
Теранс
28
Орехуэла
9
Роке
9
Роке
28
Орехуэла
20
Гарсия
28
Куэльо
28
Куэльо
20
Гарсия
28
Витиньо
18
Читтадини
18
Читтадини
28
Витиньо
7
Сирино
92
Пабло
92
Пабло
7
Сирино
11
Сарачо
94
Отавио
94
Отавио
11
Сарачо
6
Фернандес
8
Жаир
8
Жаир
6
Фернандес
8
Саша
11
Варгас
11
Варгас
8
Саша
8
Рубенс
30
Калебе
30
Калебе
8
Рубенс
Остались в запасе
Атлетико Паранаэнсе
Атлетико Минейро
13
Педро Энрике
ЦЗ
32
Педро Роша
ЛВ
98
Андерсон Пайшао
ЦФ
5
Лукас Халтер
ЦФ
12
Келлвен
ЦФ
18
Кристиан
ЦФ
15
Витор Буэно
ЦФ
Главный тренер
Милтон Мендес
23
Гуга
ПЗ
23
Рафаэл
ВР
21
Игор Рабельо
ЦЗ
4
Ревер
ЦЗ
11
Джефферсон Саварино
ЦП
8
Гилерме Кастильо
ЦФ
90
Фабио
ЦФ
17
Савиньо
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Домингес
Остались в запасе
13
Педро Энрике
ЦЗ
32
Педро Роша
ЛВ
98
Андерсон Пайшао
ЦФ
5
Лукас Халтер
ЦФ
12
Келлвен
ЦФ
18
Кристиан
ЦФ
15
Витор Буэно
ЦФ
Остались в запасе
23
Гуга
ПЗ
23
Рафаэл
ВР
21
Игор Рабельо
ЦЗ
4
Ревер
ЦЗ
11
Джефферсон Саварино
ЦП
8
Гилерме Кастильо
ЦФ
90
Фабио
ЦФ
17
Савиньо
ЦФ
Главный тренер
Милтон Мендес
Главный тренер
Эдуардо Домингес
Статистика матча Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Мирассол
- : -
30.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Паранаэнсе
4 : 2
22.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
0 : 0
26.11.2026
Коринтианс
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
0 : 0
15.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Информация о матче
Стадион:
Арена да Байшада
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18
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1
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10
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22 ноября
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Бразильский журналист – о Кассьерре: «Зенит» может забрать его обратно?»
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