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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Минейро - Америка Минейро
Атлетико Минейро - Америка Минейро: обзор матча 07 мая 2022
Атлетико Минейро
07.05.2022, суббота, 22:30
Бразилия. Серия А, 5 тур
1 : 2
Завершен
Америка Минейро
72'
И. Фернандес
7'
Я. Майдана (П)
80'
R. Cáceres
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико Минейро - Америка Минейро
Замена
Калебе
️️️️
Рубенс
88'
85'
Вторая желтая
Ф. Азеведо
Замена
Нето
️️️️
Жаир
83'
80'
ГОЛ! 1:2!
R. Cáceres
75'
Замена
Х. Конти
️️️️
Жуниньо
ГОЛ! 1:1!
И. Фернандес
72'
56'
Желтая карточка
Густавиньо
56'
Замена
Жуниньо
️️️️
Х. Конти
Замена
Кено
️️️️
М. Сарачо
56'
Желтая карточка
Ревер
55'
46'
Замена
П. Габриэл
️️️️
J. Paulo
46'
Замена
R. Cáceres
️️️️
Матеузиньо
30'
Желтая карточка
Эдер
22'
Желтая карточка
Жуниньо
20'
Желтая карточка
Ф. Азеведо
Желтая карточка
Халк
18'
7'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Я. Майдана
Желтая карточка
Аллан
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Минейро
22
Эверсон
ВР
8
Рубенс
ЛЗ
4
Ревер
ЦЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
29
Аллан
ЦП
8
Жаир
ЦП
7
Халк
ПВ
7
Адемир
ЦФ
6
Игнасио Фернандес
ЦФ
11
Матиас Сарачо
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Домингес
Америка Минейро
17
Матеузиньо
ЦП
11
Фелипе Азеведо
ЦФ
19
Энрике
ЦФ
17
Густавиньо
ЦФ
8
Жуниньо
ЦФ
21
Лукас Кал
ЦФ
6
João Paulo
ЦФ
33
Эдер
ЦФ
2
Яго Майдана
ЦФ
2
Patric
ЦФ
42
Jailson
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
Атлетико Минейро
23
Рафаэл
ВР
21
Carlos Daniel
ЦЗ
21
Игор Рабельо
ЦЗ
94
Отавио
ОП
9
Felipe Felicio
ЦФ
17
Савиньо
ЦФ
90
Фабио
ЦФ
8
Гилерме Кастильо
ЦФ
41
Нето
ЦФ
30
Калебе
ЦФ
20
Кено
ЦФ
Америка Минейро
27
Raúl Cáceres
ЦЗ
13
Артур
ЦЗ
1
Матеус Кавичиоли
ЦФ
13
Херман Конти
ЦФ
30
Луан Патрик
ЦФ
0
Luiz Felipe
ЦФ
10
Juan Pablo Ramírez
ЦФ
7
Педро Габриэл
ЦФ
99
Carlos Alberto
ЦФ
4-2-1-3
22
Эверсон
8
Рубенс
4
Ревер
6
Алонсо
23
Гуга
29
Аллан
8
Жаир
7
Халк
11
Сарачо
6
Фернандес
7
Адемир
1-5
17
Матеузиньо
6
42
2
2
Майдана
33
Эдер
8
Жаир
41
Нето
41
Нето
8
Жаир
8
Рубенс
30
Калебе
30
Калебе
8
Рубенс
11
Сарачо
20
Кено
20
Кено
11
Сарачо
17
Матеузиньо
27
27
17
Матеузиньо
8
Жуниньо
13
Конти
13
Конти
8
Жуниньо
6
7
Педро Габриэл
7
Педро Габриэл
6
Остались в запасе
Атлетико Минейро
Америка Минейро
23
Рафаэл
ВР
21
Carlos Daniel
ЦЗ
21
Игор Рабельо
ЦЗ
94
Отавио
ОП
9
Felipe Felicio
ЦФ
17
Савиньо
ЦФ
90
Фабио
ЦФ
8
Гилерме Кастильо
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Домингес
13
Артур
ЦЗ
1
Матеус Кавичиоли
ЦФ
30
Луан Патрик
ЦФ
0
Luiz Felipe
ЦФ
10
Juan Pablo Ramírez
ЦФ
99
Carlos Alberto
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
Остались в запасе
23
Рафаэл
ВР
21
Carlos Daniel
ЦЗ
21
Игор Рабельо
ЦЗ
94
Отавио
ОП
9
Felipe Felicio
ЦФ
17
Савиньо
ЦФ
90
Фабио
ЦФ
8
Гилерме Кастильо
ЦФ
Остались в запасе
13
Артур
ЦЗ
1
Матеус Кавичиоли
ЦФ
30
Луан Патрик
ЦФ
0
Luiz Felipe
ЦФ
10
Juan Pablo Ramírez
ЦФ
99
Carlos Alberto
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Домингес
Главный тренер
Вагнер Мансини
Статистика матча Атлетико Минейро - Америка Минейро
3
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
0 : 0
26.11.2026
Коринтианс
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
0 : 0
15.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Америка Минейро
3 : 2
04.12.2023
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
4 : 0
30.11.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Америка Минейро
0 : 3
27.11.2023
Фламенго
Бразилия. Серия А, 34 тур
Васко да Гама
2 : 1
13.11.2023
Америка Минейро
Информация о матче
Стадион:
Минейран
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