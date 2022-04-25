Ромуло - статистика
#32 | Полузащитник
|Имя
|Ромуло
|Фамилия
|Занре-Зварг
|Команда
|Жувентуде
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 марта 2000 (23 года)
|Рост
|182
|Имя
|Ромуло
|Фамилия
|Занре-Зварг
|Команда
|Жувентуде
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 марта 2000 (23 года)
|Рост
|182
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Жувентуде
|3
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.07.2022
|Был в запасе
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|1:2
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|15.06.2022
|Был в запасе
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|1:2
|Сантос (Сан-Паулу)
|11.06.2022
|Был в запасе
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|2:0
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|09.06.2022
|62' -90'
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|1:3
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|76'
|05.06.2022
|Был в запасе
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|1:0
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|29.05.2022
|1' -73'
|Форталеза (Форталеза)
|1:1
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|22.05.2022
|Был в запасе
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|0:3
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|01.05.2022
|46' -90'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|1:1
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|25.04.2022
|Был в запасе
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|0:1
|Куяба (Куяба)