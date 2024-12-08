Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 6 млн

Ромуло - статистика

Тигрес УАНЛ
1 марта 2000 (26)
#23 | Полузащитник
182 см
Бразилия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Интернасьонал
28
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 38 тур
Форталеза
3 : 0
08.12.2024
Интернасьонал
1' - 61'
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
0 : 1
05.12.2024
Ботафого
1' - 70'
Бразилия. Серия А, 36 тур
Фламенго
3 : 2
01.12.2024
Интернасьонал
61' - 90'
Бразилия. Серия А, 35 тур
Интернасьонал
4 : 1
24.11.2024
Брагантино
63' - 90'
Бразилия. Серия А, 34 тур
Васко да Гама
0 : 1
22.11.2024
Интернасьонал
1' - 61'
Бразилия. Серия А, 33 тур
Интернасьонал
2 : 0
09.11.2024
Флуминенсе
1' - 86'
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
2 : 0
06.11.2024
Крисиума
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 17 тур
Интернасьонал
1 : 1
31.10.2024
Фламенго
1' - 80'
Бразилия. Серия А, 31 тур
Атлетико Минейро
1 : 3
27.10.2024
Интернасьонал
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 30 тур
Интернасьонал
1 : 0
19.10.2024
Гремио
1' - 61'
Бразилия. Серия А, 29 тур
Коринтианс
2 : 2
06.10.2024
Интернасьонал
1' - 87'
Бразилия. Серия А, 28 тур
Интернасьонал
3 : 1
30.09.2024
Витория
71' - 90'
Бразилия. Серия А, 16 тур
Брагантино
2 : 2
26.09.2024
Интернасьонал
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 27 тур
Сан-Паулу
1 : 3
23.09.2024
Интернасьонал
78' - 90'
Бразилия. Серия А, 5 тур
Крузейро
0 : 0
29.08.2024
Интернасьонал
64' - 90'
Бразилия. Серия А, 24 тур
Интернасьонал
1 : 0
26.08.2024
Крузейро
76' - 90'
Бразилия. Серия А, 23 тур
Атлетико Гойяненсе
1 : 0
18.08.2024
Интернасьонал
89' - 90'
Бразилия. Серия А, 6 тур
Интернасьонал
2 : 1
15.08.2024
Жувентуде
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 22 тур
Интернасьонал
2 : 2
12.08.2024
Атлетико Паранаэнсе
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 21 тур
Интернасьонал
1 : 1
04.08.2024
Палмейрас
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 20 тур
Баия
1 : 1
28.07.2024
Интернасьонал
46' - 90'
Бразилия. Серия А, 18 тур
Ботафого
1 : 0
21.07.2024
Интернасьонал
1' - 90'
50'
Бразилия. Серия А, 15 тур
Интернасьонал
1 : 2
08.07.2024
Васко да Гама
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 14 тур
Флуминенсе
1 : 1
05.07.2024
Интернасьонал
1' - 84'
Бразилия. Серия А, 13 тур
Крисиума
1 : 1
01.07.2024
Интернасьонал
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 12 тур
Интернасьонал
1 : 2
27.06.2024
Атлетико Минейро
1' - 78'
Бразилия. Серия А, 11 тур
Гремио
0 : 1
22.06.2024
Интернасьонал
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 10 тур
Интернасьонал
1 : 0
20.06.2024
Коринтианс
1' - 85'
Бразилия. Серия А, 9 тур
Витория
2 : 1
16.06.2024
Интернасьонал
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 8 тур
Интернасьонал
0 : 0
14.06.2024
Сан-Паулу
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 8 тур
Интернасьонал
0 : 0
14.06.2024
Сан-Паулу
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 4 тур
Интернасьонал
1 : 1
29.04.2024
Атлетико Гойяненсе
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 3 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 0
21.04.2024
Интернасьонал
1' - 61'
36'
Бразилия. Серия А, 2 тур
Палмейрас
0 : 1
18.04.2024
Интернасьонал
66' - 90'
Бразилия. Серия А, 1 тур
Интернасьонал
2 : 1
14.04.2024
Баия
Был в запасе
Главные новости
Гвардиола отреагировал на коллапс в «Манчестер Сити»
16:31
Мостовой определил, в какой сфере готов себя попробовать
16:11
2
Тренер Португалии сегодня будет публично извиняться перед Роналду
15:53
5
Видео⚡️ «Все»: Дзюба объявил о завершении 20-летней карьеры
15:17
29
Тренер Португалии отреагировал на бесстыдный поступок Роналду
14:48
3
Мостовой прокомментировал уверенную победу России над Ираном
14:41
Друг Роналду рассказал, как тренер Португалии обманул Криштиану
14:05
3
Трансфер Батракова мог сорваться из-за руководителей «Локомотива»
13:59
Моуринью посоветовал Роналду обуздать эго
13:52
Одноклубник Батракова взял номер Роналду в сборной Португалии
13:30
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+