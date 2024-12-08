Статистика по турнирам
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 38 тур
Бразилия. Серия А, 37 тур
Бразилия. Серия А, 36 тур
Бразилия. Серия А, 35 тур
Бразилия. Серия А, 34 тур
Бразилия. Серия А, 33 тур
Бразилия. Серия А, 32 тур
Бразилия. Серия А, 17 тур
Бразилия. Серия А, 31 тур
Бразилия. Серия А, 30 тур
Бразилия. Серия А, 29 тур
Бразилия. Серия А, 28 тур
Бразилия. Серия А, 16 тур
Бразилия. Серия А, 27 тур
Бразилия. Серия А, 24 тур
Бразилия. Серия А, 23 тур
Бразилия. Серия А, 22 тур
Бразилия. Серия А, 21 тур
Бразилия. Серия А, 20 тур
Бразилия. Серия А, 18 тур
Бразилия. Серия А, 15 тур
Бразилия. Серия А, 14 тур
Бразилия. Серия А, 13 тур
Бразилия. Серия А, 12 тур
Бразилия. Серия А, 11 тур
Бразилия. Серия А, 10 тур