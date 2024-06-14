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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Интернасьонал - Сан-Паулу
Интернасьонал - Сан-Паулу: обзор матча 14 июня 2024
Интернасьонал
14.06.2024, пятница, 02:00
Бразилия. Серия А, 8 тур
0 : 0
Завершен
Сан-Паулу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Интернасьонал - Сан-Паулу
90'
+7
Желтая карточка
Феррейра
Желтая карточка
B. Gomes
90'
+7
87'
Замена
Жуан
️️️️
Х. Кальери
85'
Желтая карточка
Х. Кальери
Замена
B. Gomes
️️️️
Ч. Арангис
85'
Замена
И. Гомес
️️️️
Ф. Бустос
85'
82'
Желтая карточка
Д. Галоппо
81'
Замена
А. Силва
️️️️
Л. Моура
Желтая карточка
Ч. Арангис
72'
70'
Замена
Д. Галоппо
️️️️
Л. Густаво
70'
Замена
Эрик
️️️️
Лусиано
70'
Замена
Феррейра
️️️️
Р. Нестор
Замена
Вандерсон
️️️️
Лукка
68'
67'
Желтая карточка
Л. Густаво
Желтая карточка
Витао
57'
Желтая карточка
Ф. Бустос
57'
Желтая карточка
Фернандо
33'
Замена
Йоран
️️️️
А. Патрик
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интернасьонал
6
Рене
ЛЗ
44
Витао
ЦЗ
14
Фабрицио Бустос
ПЗ
21
Уэсли
ЛВ
5
Фернандо
ОП
20
Чарлес Арангис
ЦП
29
Тиаго Майя
ЦП
10
Алан Патрик
(К)
АП
12
Fabricio
ЦФ
8
Bruno Henrique
ЦФ
99
Лукка
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Сан-Паулу
13
Жандрей
ВР
34
Велингтон
ЛЗ
19
Диего Коста
ЦЗ
15
Алан Франко
ЦЗ
18
Игор Винисиус
ПЗ
25
Алиссон
ЛВ
14
Луис Густаво
ОП
11
Родриго Нестор
ЦП
7
Лукас Моура
ПВ
9
Хонатан Кальери
(К)
ЦФ
10
Лусиано
ЦФ
Главный тренер
Луис Субельдия
Интернасьонал
26
Алехандро Бернабеи
ЛЗ
30
Роберт Ренан
ЦЗ
3
Игор Гомес
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
6
Матеус Диас
ОП
23
Ромуло
ЦП
19
Йоран
ЦП
12
Anthoni
ЦФ
15
Bruno Gomes
ЦФ
94
Вандерсон
РФ
Сан-Паулу
50
Юнг
ВР
36
Патрик
ЛЗ
30
Moreira
ЦЗ
11
Феррейра
ЛВ
11
Джулиано Галоппо
ЦП
10
Веллингтон Рато
АП
15
Микель Араухо
АП
33
Эрик
ПВ
17
Андре Силва
ЦФ
9
Жуан
ЦФ
7
Виллиам Гомес
ЦФ
35
Sabino
ЦФ
3-1-2-2-3
6
Рене
44
Витао
14
Бустос
5
Фернандо
20
Арангис
29
Майя
21
Уэсли
10
Патрик
99
Лукка
8
12
4-1-1-2-2
13
Жандрей
18
Винисиус
19
Коста
15
Франко
34
Велингтон
14
Густаво
11
Нестор
7
Моура
25
Алиссон
10
Лусиано
9
Кальери
14
Бустос
3
Гомес
3
Гомес
14
Бустос
10
Патрик
19
Йоран
19
Йоран
10
Патрик
20
Арангис
15
15
20
Арангис
99
Лукка
94
Вандерсон
94
Вандерсон
99
Лукка
14
Густаво
11
Галоппо
11
Галоппо
14
Густаво
11
Нестор
11
Феррейра
11
Феррейра
11
Нестор
10
Лусиано
33
Эрик
33
Эрик
10
Лусиано
7
Моура
17
Силва
17
Силва
7
Моура
9
Кальери
9
Жуан
9
Жуан
9
Кальери
Остались в запасе
Интернасьонал
Сан-Паулу
26
Алехандро Бернабеи
ЛЗ
30
Роберт Ренан
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
6
Матеус Диас
ОП
23
Ромуло
ЦП
12
Anthoni
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
50
Юнг
ВР
36
Патрик
ЛЗ
30
Moreira
ЦЗ
10
Веллингтон Рато
АП
15
Микель Араухо
АП
7
Виллиам Гомес
ЦФ
35
Sabino
ЦФ
Главный тренер
Луис Субельдия
Остались в запасе
26
Алехандро Бернабеи
ЛЗ
30
Роберт Ренан
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
6
Матеус Диас
ОП
23
Ромуло
ЦП
12
Anthoni
ЦФ
Остались в запасе
50
Юнг
ВР
36
Патрик
ЛЗ
30
Moreira
ЦЗ
10
Веллингтон Рато
АП
15
Микель Араухо
АП
7
Виллиам Гомес
ЦФ
35
Sabino
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Главный тренер
Луис Субельдия
Статистика матча Интернасьонал - Сан-Паулу
5
4
Всего ударов по воротам
7
9
Удары в створ
0
4
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Угловые удары
5
3
Нарушения
15
18
Офсайды
1
3
Количество передач
401
385
Сейвы
5
0
Точность передач %
83
80
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
4
8
Удары из-за пределов штрафной
3
1
xG (ожидаемые голы)
0.23
1.09
Матчи команд
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
2 : 5
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 38 тур
Атлетико Паранаэнсе
- : -
03.12.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 37 тур
Сан-Паулу
3 : 1
27.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Информация о матче
Главный судья:
Braulio Da Silva Machado, Brazil
Стадион:
Estádio Heriberto Hülse, Criciúma
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