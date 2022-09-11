Артур Энрике - статистика
#6 | Защитник
|Имя
|Артур
|Фамилия
|Энрике
|Команда
|Атлетико Гойяненсе
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сан-Паулу
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|17 мая 1994 (28 лет)
|Рост
|176
|Имя
|Артур
|Фамилия
|Энрике
|Команда
|Атлетико Гойяненсе
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сан-Паулу
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|17 мая 1994 (28 лет)
|Рост
|176
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Атлетико Гойяненсе
|22
|0
|0
|0
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.11.2022
|Был в запасе
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|1:1
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|06.11.2022
|Был в запасе
|Форталеза (Форталеза)
|1:1
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|24.10.2022
|1' -17'
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|1:0
|Сеара (Форталеза)
|17.10.2022
|1' -86'
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|1:1
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|11.10.2022
|1' -60'
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|1:1
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|06.10.2022
|1' -46'
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|3:2
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|02.10.2022
|1' -90'
|Аваи (Флорианополис)
|1:2
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|29.09.2022
|1' -85'
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|2:1
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|20.09.2022
|1' -80'
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|1:2
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|11.09.2022
|Был в запасе
|Коритиба (Коритиба)
|2:0
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|05.09.2022
|46' -90'
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|0:2
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|27.08.2022
|1' -90'
|Гойас (Гояния)
|2:1
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|22.08.2022
|1' -90'
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|1:1
|Куяба (Куяба)
|07.08.2022
|75' -90'
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|2:1
|Брагантино (Сан-Паулу)
|31.07.2022
|Был в запасе
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|4:1
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|25.07.2022
|1' -46'
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|0:1
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|21.07.2022
|1' -46'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|4:1
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|18.07.2022
|Был в запасе
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|0:1
|Форталеза (Форталеза)
|11.07.2022
|86' -90'
|Сантос (Сан-Паулу)
|1:0
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|03.07.2022
|69' -90'
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|1:2
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|27.06.2022
|Был в запасе
|Сеара (Форталеза)
|1:1
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|17.06.2022
|46' -74'
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|4:2
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|74'
|12.06.2022
|Был в запасе
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|0:2
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|09.06.2022
|78' -90'
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|2:1
|Аваи (Флорианополис)
|05.06.2022
|77' -90'
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|0:1
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|31.05.2022
|75' -90'
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|1:1
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|21.05.2022
|76' -90'
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|2:0
|Коритиба (Коритиба)
|15.05.2022
|Был в запасе
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|2:0
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|08.05.2022
|1' -46'
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|0:1
|Гойас (Гояния)
|01.05.2022
|66' -90'
|Куяба (Куяба)
|1:1
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|25.04.2022
|Был в запасе
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|1:1
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)