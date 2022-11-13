Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Артур Энрике - статистика

Завершил карьеру
17 мая 1994 (32), Сан-Паулу
#6 | Защитник
176 см
Бразилия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Атлетико Гойяненсе
22
0
0
0
1
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 38 тур
Америка Минейро
1 : 1
13.11.2022
Атлетико Гойяненсе
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Форталеза
1 : 1
06.11.2022
Атлетико Гойяненсе
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Гойяненсе
1 : 0
24.10.2022
Сеара
1' - 17'
Бразилия. Серия А, 32 тур
Жувентуде
1 : 1
17.10.2022
Атлетико Гойяненсе
1' - 86'
Бразилия. Серия А, 31 тур
Атлетико Гойяненсе
1 : 1
11.10.2022
Палмейрас
1' - 60'
Бразилия. Серия А, 30 тур
Атлетико Гойяненсе
3 : 2
06.10.2022
Флуминенсе
1' - 46'
Бразилия. Серия А, 29 тур
Аваи
1 : 2
02.10.2022
Атлетико Гойяненсе
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 28 тур
Коринтианс
2 : 1
29.09.2022
Атлетико Гойяненсе
1' - 85'
Бразилия. Серия А, 27 тур
Атлетико Гойяненсе
1 : 2
20.09.2022
Интернасьонал
1' - 80'
Бразилия. Серия А, 26 тур
Коритиба
2 : 0
11.09.2022
Атлетико Гойяненсе
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 25 тур
Атлетико Гойяненсе
0 : 2
05.09.2022
Атлетико Минейро
46' - 90'
Бразилия. Серия А, 24 тур
Гойас
2 : 1
27.08.2022
Атлетико Гойяненсе
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 23 тур
Атлетико Гойяненсе
1 : 1
22.08.2022
Куяба
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 21 тур
Атлетико Гойяненсе
2 : 1
07.08.2022
Брагантино
75' - 90'
Бразилия. Серия А, 20 тур
Фламенго
4 : 1
31.07.2022
Атлетико Гойяненсе
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 19 тур
Атлетико Гойяненсе
0 : 1
25.07.2022
Америка Минейро
1' - 46'
Бразилия. Серия А, 18 тур
Атлетико Паранаэнсе
4 : 1
21.07.2022
Атлетико Гойяненсе
1' - 46'
Бразилия. Серия А, 17 тур
Атлетико Гойяненсе
0 : 1
18.07.2022
Форталеза
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 16 тур
Сантос
1 : 0
11.07.2022
Атлетико Гойяненсе
86' - 90'
Бразилия. Серия А, 15 тур
Атлетико Гойяненсе
1 : 2
03.07.2022
Сан-Паулу
69' - 90'
Бразилия. Серия А, 14 тур
Сеара
1 : 1
27.06.2022
Атлетико Гойяненсе
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 12 тур
Палмейрас
4 : 2
17.06.2022
Атлетико Гойяненсе
46' - 74'
74'
Бразилия. Серия А, 11 тур
Флуминенсе
0 : 2
12.06.2022
Атлетико Гойяненсе
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 10 тур
Атлетико Гойяненсе
2 : 1
09.06.2022
Аваи
78' - 90'
Бразилия. Серия А, 9 тур
Атлетико Гойяненсе
0 : 1
05.06.2022
Коринтианс
77' - 90'
Бразилия. Серия А, 8 тур
Интернасьонал
1 : 1
31.05.2022
Атлетико Гойяненсе
75' - 90'
Бразилия. Серия А, 7 тур
Атлетико Гойяненсе
2 : 0
21.05.2022
Коритиба
76' - 90'
Бразилия. Серия А, 6 тур
Атлетико Минейро
2 : 0
15.05.2022
Атлетико Гойяненсе
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 5 тур
Атлетико Гойяненсе
0 : 1
08.05.2022
Гойас
1' - 46'
Бразилия. Серия А, 4 тур
Куяба
1 : 1
01.05.2022
Атлетико Гойяненсе
66' - 90'
Бразилия. Серия А, 3 тур
Атлетико Гойяненсе
1 : 1
25.04.2022
Ботафого
Был в запасе
Главные новости
Видео⚡️ «Все»: Дзюба объявил о завершении 20-летней карьеры
15:17
4
Тренер Португалии отреагировал на бесстыдный поступок Роналду
14:48
3
Мостовой прокомментировал уверенную победу России над Ираном
14:41
Друг Роналду рассказал, как тренер Португалии обманул Криштиану
14:05
2
Трансфер Батракова мог сорваться из-за руководителей «Локомотива»
13:59
Моуринью посоветовал Роналду обуздать эго
13:52
Одноклубник Батракова взял номер Роналду в сборной Португалии
13:30
Мостовой – об уходе Роналду из сборной: «Ситуация такая же, как у меня»
13:05
5
Головин сделал выбор между «Монако» и ЦСКА
12:55
3
Слова тренера Португалии о Роналду назвали чушью
12:32
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+