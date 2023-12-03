Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Lars Jendal - статистика

Завершил карьеру
#1 | Вратарь
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
ХамКам
8
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Мольде
2 : 1
03.12.2023
ХамКам
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
ХамКам
0 : 2
26.11.2023
Волеренга
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Стремсгодсет
0 : 1
12.11.2023
ХамКам
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
ХамКам
3 : 0
04.11.2023
Викинг
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Одд
2 : 0
29.10.2023
ХамКам
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
ХамКам
0 : 3
22.10.2023
Хаугесунд
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сандефьорд
0 : 1
08.10.2023
ХамКам
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 20 тур
Стабек
5 : 2
04.10.2023
ХамКам
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
ХамКам
1 : 1
24.09.2023
Сарпсборг 08
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 22 тур
Тромсе
2 : 1
17.09.2023
ХамКам
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 21 тур
ХамКам
4 : 4
03.09.2023
Буде-Глимт
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 19 тур
ХамКам
3 : 0
20.08.2023
Русенборг
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 18 тур
Олесунн
0 : 2
13.08.2023
ХамКам
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 17 тур
ХамКам
0 : 2
06.08.2023
Бранн
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 16 тур
Лиллестрем
3 : 1
30.07.2023
ХамКам
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 15 тур
ХамКам
3 : 2
23.07.2023
Стабек
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 14 тур
Сарпсборг 08
2 : 3
16.07.2023
ХамКам
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 13 тур
ХамКам
2 : 1
07.07.2023
Олесунн
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Бранн
2 : 1
02.07.2023
ХамКам
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 11 тур
ХамКам
0 : 1
25.06.2023
Одд
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 10 тур
Буде-Глимт
3 : 0
11.06.2023
ХамКам
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 9 тур
Русенборг
4 : 0
04.06.2023
ХамКам
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 8 тур
ХамКам
0 : 0
29.05.2023
Лиллестрем
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 7 тур
Волеренга
3 : 0
16.05.2023
ХамКам
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 6 тур
ХамКам
1 : 2
13.05.2023
Тромсе
90' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 5 тур
ХамКам
0 : 4
07.05.2023
Мольде
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 4 тур
Викинг
7 : 3
30.04.2023
ХамКам
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 3 тур
ХамКам
2 : 0
23.04.2023
Стремсгодсет
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 2 тур
Хаугесунд
3 : 2
16.04.2023
ХамКам
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 1 тур
ХамКам
2 : 0
10.04.2023
Сандефьорд
Был в запасе
Главные новости
Слова тренера Португалии о Роналду назвали чушью
12:32
Галактионов дал ответ Ротенбергу о продолжении работы в «Локомотиве»
12:17
1
Слуцкий отказался от предложения Ротенберга
11:42
3
ФотоРПЛ определила лучшего тренера сентября
11:38
1
Названо чувство, которое испытал Роналду из-за решения тренера Португалии
11:18
1
Тренер Португалии и глава федерации в аэропорту пытались убедить Роналду остаться в сборной
10:35
3
Сафонов ответил, смог бы Яшин сейчас стать лучшим вратарем ЧМ
10:19
3
Губерниев – «херовому» комментатору: «Ты ноль! Никто! У моли бесталанной узнаваемости нет!»
10:08
13
Карпин – Батракову: «Как дела, турок?»
09:44
6
Роналду грозит дисквалификация
09:34
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+